Ne fantasmez pas trop sur les Xiaomi 12S, ils ne sortiront qu’en Chine

Présentée lundi 4 juillet, la gamme Xiaomi 12S ne sera lancée qu'en Chine, sans aucune commercialisation prévue dans le reste du monde et notamment en France.

Ce début de semaine a été marqué par l’annonce, lundi 4 juillet, de la nouvelle gamme de smartphones premium de Xiaomi, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12 S Ultra. Trois smartphones qui se démarquent notamment par l’inauguration d’un nouveau partenariat avec Leica, alors que le Xiaomi 12S Ultra est quant à lui équipé d’un capteur photo principal de 1 pouce.

Néanmoins, alors qu’on aurait pu espérer que les smartphones soient lancés en dehors de Chine dans les semaines ou mois prochains, comme c’est souvent le cas avec les appareils Xiaomi, il n’en sera finalement rien.

Dans un tweet du 4 juillet, le journaliste Richard Lai d’Engadget a partagé une déclaration d’un cadre de Xiaomi qui ne laisse que peu de place au doute :

"Xiaomi will offer Xiaomi 12S Series exclusively in Mainland China. Our Strategic Partnership in Imaging Technology will have long-term impacts beyond the scope of this series, into Xiaomi's international markets."

So we will have to wait until Xiaomi 13 for Leica goodies.

— Richard Lai (@richardlai) July 4, 2022