Xiaomi 12S et 12S Pro : de nouveaux princes de la photo, puissance et charge rapide

Voici les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro. Deux nouveaux smartphones qui profitent de l'expertise photo de Leica tout en soignant également le reste de leurs caractéristiques pour batailler contre la concurrence sur le segment haut de gamme.

Une fois n’est pas coutume, Xiaomi a présenté un nombre conséquent de nouveaux produits. Parmi eux, on trouve les smartphones Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro. Certes, leur grand frère, le 12S Ultra s’approprie la couronne de roi, mais ils ont eux aussi des arguments solides pour prétendre sans rougir aux titres de princes.

La patte Leica sur les Xiaomi 12S et 12 Pro

Tout d’abord, la marque insiste beaucoup sur un point : cette série de téléphone a été conçue en partenariat avec Leica. Ainsi, les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro promettent eux aussi une expérience photo digne des standards du spécialiste allemand de ce domaine.

Les deux appareils arborent donc fièrement la mention « Leica » près de leurs objectifs à l’arrière. C’est la promesse d’un travail sur la qualité globale de l’image et sur le rendu des couleurs. Aussi, deux options — qui semblent être des filtres — sont mises en avant : « Leica Authentic Look » et « Leica Vibrant Look ».

Ainsi, même si les deux smartphones ne sont pas tout en haut du panier, ils ne sont pas exclus de la coopération avec Leica. Toutefois, ils n’ont pas droit au même capteur d’un pouce que le modèle Ultra. Au lieu de ça, les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro utilisent, pour leur appareil photo principal, un Sony IMX707 de 1/1,28 pouce avec une définition de 50 mégapixels. Le Xiaomi 12 Pro en était déjà équipé.

Le Xiaomi 12S est aidé par deux modules secondaires, avec capteurs 13 mégapixels (ultra grand-angle) et 5 mégapixels (macro), tandis que le 12S Pro peut compter sur deux autres capteurs 50 mégapixels, dédiés aux clichés ultra grand-angle et un téléobjectif 50 mm.

La charge rapide à l’honneur

Du reste, les autres caractéristiques techniques sont également alléchantes. On trouve un Snapdragon 8+ Gen 1 sur les Xiaomi 12S et 12S Pro pour assurer une belle puissance aux deux produits mais aussi une meilleure gestion de la température. La charge rapide est aussi évoquée comme un atout majeur.

En effet, le Xiaomi 12S Pro jouit d’une puce maison Surge P1 spécialement conçue pour optimiser l’efficacité de la charge 120 W en filaire et 50 W en sans-fil. Toute cette puissance profite à une batterie de 4600 mAh.

Du côté du Xiaomi 12S classique, il faut composer avec une charge un peu moins puissante de 67 W — mais le téléphone garde les 50 W en sans-fil. Il se dote aussi d’une batterie plus petite de 4500 mAh.

Enfin, mentionnons une autre différence : le Xiaomi 12 Pro a droit à un écran AMOLED de 6,73 pouces en QHD+ avec un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz. Le Xiaomi 12S, lui, a un écran AMOLED de 6,28 pouces — ce qui lui donne un aspect un peu plus compact — et offre aussi un mode 120 Hz adaptatif, mais moins poussé.

Quel prix pour les Xiaomi 12S et 12S Pro ?

Les Xiaomi 12S et 12S Pro sortiront tous les deux en quatre coloris (noir, violet, vert et blanc) et en quatre configurations différentes de stockage et mémoire.

Le Xiaomi 12S Pro en noir // Source : Xiaomi Vue recto-verso du Xiaomi 12S // Source : Xiaomi

Pour le Xiaomi 12S, il faut compter entre 3999 yuans et 5199 yuans pour mettre la main dessus. Cela donne entre 571 et 743 euros si l’on opère une conversion simple, mais le prix européen a tendance à être plus élevé avec les taxes.

Quant au Xiaomi 12S Pro, la grille tarifaire s’étale de 4699 à 5899 yuans. Soit 671 à 843 euros HT.

