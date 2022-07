Xiaomi 12S Ultra officialisé : capteur 1 pouce avec Leica, écran QHD, Snapdragon 8+ Gen 1, charge 67 W

Le Xiaomi 12S Ultra est là avec son capteur un pouce, son partenariat avec Leica et sa puce nouvelle génération. On fait le point des nouveautés.

Après des mois d’attente, Xiaomi vient enfin de révéler le successeur du Xiaomi Mi 11 Ultra. Si l’on s’attendait à un traditionnel Xiaomi 12 Ultra, il n’en est rien, le géant chinois ayant préféré intégrer son ultrapremium à une nouvelle gamme, le nommant ainsi Xiaomi 12S Ultra. Il a été présenté aux côtés de nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro, ainsi qu’un Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition.

Et d’entrée de jeu, c’est plutôt une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que le nouveau téléphone est équipé d’une meilleure puce que la gamme Xiaomi 12 classique. Il hérite en effet d’un Snapdragon 8+ Gen 1, dont on attend beaucoup notamment sur la gestion de la chaleur, l’un des gros points noirs des Xiaomi 12 et 12 Pro.

Un module rond comme un ballon

Le téléphone arbore un design pour le moins audacieux avec un module photo titanesque d’une forme ronde et d’apparence plutôt épais. Le dos du téléphone semble adopter un revêtement faux cuir du plus bel effet. Il pèsera sans doute son poids avec 225 g sur la balance et de généreuses dimensions : 163.17 x 74.92 x 9,06 mm.

Mais ce qui sautera aux yeux des plus attentifs, c’est évidemment l’ajout du mot Leica en haut à gauche du bloc photo. C’était un des points les plus attendus du nouveau modèle Ultra de Xiaomi, et c’est désormais confirmé, le Xiaomi 12S Ultra inaugure bien un partenariat avec le fabricant d’appareils photo et d’optiques Leica. Pour l’heure, ce partenariat semble surtout se traduire par des filtres dédiés, un travail sur la colorimétrie ainsi que des revêtements antireflet sur les lentilles.

Plus précisément, la configuration photo promet bien sûr du haut niveau, à commencer par son capteur principal, le Sony IMX989, qui accomplit la prouesse d’atteindre une taille d’un pouce. C’est donc le deuxième smartphone à intégrer un capteur aussi grand après le Sony Xperia Pro-I. Le capteur affiche une définition de 50,3 Mpx, ce qui donne des clichés de 12,5 Mpx, avec des photosites de 3,2 µm, en fusionnant en 4 pour 1. Ce module photo principal proposera une longueur focale de 23mm (f/1,9).

Qui dit ultrapremium dit forcément présence d’un téléobjectif. Ici, il s’agit d’un périscope 120mm (f/4,1) doté d’un capteur d’un demi-pouce (Sony IMX586) de 48 mégapixels. En résultent des clichés en 12 mégapixels avec photosites de 1,6 µm.

Passons rapidement sur l’ultra grand-angle, un module de 13mm (f/2,2) qui partage le même capteur que le téléobjectif. La caméra selfie affiche 32 mégapixels avec un capteur RGBW.

Le reste de la fiche technique

Une fois n’est pas coutume, le smartphone le plus cher d’une gamme n’est pas celui qui affiche la charge la plus importante. En effet, le Xiaomi 12S ultra n’apporte qu’une charge de 67W (50W en sans-fil) pour sa batterie de 4860 mAh, là où le 12S Pro monte à 120W pour une batterie de 4600 mAh.

L’écran pour sa part est très bien équipé. Il s’agit d’une dalle 6,73 pouces, LTPO 2.0 (avec taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz), doté d’une définition QHD, soit un ppp de 522. La luminosité maximale promise s’élève à 1500 cd/m². Il est compatible HDR 10+, HDR 10, Dolby Vision.

Pour continuer sur la partie multimédia, le Xiaomi 12S Ultra continue bien entendu le partenariat avec Harman Kardon et intègre ainsi deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. De quoi bien profiter des plateformes de SVoD.

D’autant que la partie connexion promet évidemment ce qui se fait de mieux avec du WiFi 6, de la 5G 4X4 MIMO et du Bluetooth 5.2.

Pour terminer le tour du propriétaire, mentionnons une certification IP68 qui le protège au mieux contre l’eau et la poussière. Il sera également livré avec MIUI 13 (Android 12). Nous ignorons encore la durée de prise en charge des mises à jour à cette heure.

Prix et disponibilités du Xiaomi 12S Ultra

Le téléphone sera disponible en trois versions, 8+256 Go, 12+256 Go et 12+512 Go. Les prix seront respectivement de 5999, 6499 et 6999 yuans, soit 857, 929 et 1000 euros si l’on fait une conversion simple. Une fois n’est pas coutume, on s’attend à voir une hausse de prix de plusieurs centaines d’euros avec l’arrivée des modèles en Europe. Deux coloris sont proposés : noir ou vert.

