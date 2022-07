Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra : vous avez choisi votre roi de la photo

Nous avons pris plusieurs clichés avec le Xiaomi 12S Ultra, l'iPhone 13 Pro Max et le Samsung Galaxy S22 Ultra pour vous proposer un comparatif photo de géants. Lequel de ces trois smartphones est le meilleur ? Vous aviez une semaine pour voter. Maintenant, nous allons découvrir votre champion.

Le Xiaomi 12S Ultra a attiré tous les yeux lors de son officialisation. Cependant, les enthousiastes ont sans doute été déçus d’apprendre que le téléphone n’était pas prévu pour le marché français. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, nous voulions vous montrer un avant-goût de la qualité photo proposée par ce monstre qui profite d’un capteur principal d’un pouce — avec une définition de 50 mégapixels — et de l’expertise du géant Leica.

Dans cette optique, Xiaomi France a pu nous prêter le seul exemplaire présent dans ses placards pour un comparatif. Nous avons donc opposé le Xiaomi 12S Ultra contre l’iPhone 13 Pro Max d’Apple et le Samsung Galaxy S22 Ultra pour savoir lequel des trois est le meilleur smartphone pour la photo. Et nous avons soumis cela à votre vote. Il est temps de découvrir les résultats !

Comparatif photo : rappel des règles du jeu

Pour rappel, nous avons photographié neuf scènes avec les trois smartphones, Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max et Samsung Galaxy S22 Ultra. Pour chacune desdites scènes, il y a donc, logiquement, trois photos. Nous vous avons soumis les clichés, mais sans vous indiquer quel appareil a capturé quelle photo. Nous avions d’ailleurs supprimé les métadonnées (Exif) des images pour ne pas vous faciliter la tâche. Le but était d’éviter de biaiser votre choix.

Les trois photos étaient à chaque fois disposées côte à côte dans une galerie. La photo de gauche correspondait au chiffre 1, celle du milieu au chiffre 2 et celle de droite au chiffre 3. Vous pouvez vous référer au schéma qui suit.

Pour chaque scène, un module de sondage était mis à disposition et vous pouviez voter (1, 2 ou 3) pour votre photo favorite. Nous vous avons laissé une semaine. Maintenant, nous révélons les résultats et le vainqueur de chaque exercice.

⚠ ATTENTION : si vous lisez cet article sur un navigateur depuis un smartphone, nous vous conseillons d’enlever, le cas échéant, la mention « /amp » à la fin de l’URL. Le format AMP ne se prête en effet pas toujours très bien à la présentation des images au format galerie.

Xiaomi 12S Ultra vs iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra : lequel prend les meilleures photos ?

Photo grand-angle classique

Premier exercice : une photo grand-angle assez classique où la principale difficulté technique réside sans doute dans le rendu du ciel partiellement nuageux.

Photo 1 : iPhone 13 Pro Max 🥉

iPhone 13 Pro Max 🥉 Photo 2 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇 Photo 3 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Total de 6533 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo en ultra grand-angle

Place à l’exercice suivant, la même scène immortalisée en ultra grand-angle !

Photo 1 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Xiaomi 12S Ultra 🥈 Photo 2 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇 Photo 3 : iPhone 13 Pro Max 🥉

Total de 5697 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo d’arche en x3

Intéressons-nous aux téléobjectifs. Rappelons que le Xiaomi 12S Ultra propose un grossissement optique x5, il s’agit donc ici d’un zoom numérique. On est sur un zoom optique x3 sur l’iPhone 12 Pro Max et sur du x3 et du x10 optique chez le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ici, nous vous invitions à juger des prises de vue en x3.

Photo 1 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇 Photo 2 : iPhone 13 Pro Max 🥉

iPhone 13 Pro Max 🥉 Photo 3 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Total de 5413 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo d’arche en x5

Place à la même photo en x5, un zoom optique pour Xiaomi, hybride pour Apple et Samsung.

Photo 1 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥈

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥈 Photo 2 : Xiaomi 12S Ultra 🥉

Xiaomi 12S Ultra 🥉 Photo 3 : iPhone 13 Pro Max 🥇

Total de 5036 votes. Vainqueur : iPhone 13 Pro Max.

Photo d’arche en x10

La bataille était-elle pliée d’avance sur le x10 ? Voici les résultats de vos votes.

Photo 1 : iPhone 13 Pro Max 🥉

iPhone 13 Pro Max 🥉 Photo 2 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Xiaomi 12S Ultra 🥈 Photo 3 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Total de 4969 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo en mode portrait

Laquelle de ces trois photos en mode portrait était la plus réussie selon vous ? C’est le moment de le découvrir.

Photo 1 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Xiaomi 12S Ultra 🥈 Photo 2 : iPhone 13 Pro Max 🥉

iPhone 13 Pro Max 🥉 Photo 3 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Total de 5320 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo grand-angle de nuit

La nuit tombe, mais le ciel au loin reste contrasté. Une scène parfaite pour analyser le traitement photo de chaque smartphone ausculté ici.

Photo 1 : Xiaomi 12S Ultra 🥈

Xiaomi 12S Ultra 🥈 Photo 2 : iPhone 13 Pro Max 🥉

iPhone 13 Pro Max 🥉 Photo 3 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Total de 5057 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Photo en ultra grand-angle de nuit

Sereinement penchés à la fenêtre, nous avions repris une deuxième photo de la même scène, mais en ultra grand-angle cette fois-ci.

Photo 1 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥇 Photo 2 : iPhone 13 Pro Max 🥈

iPhone 13 Pro Max 🥈 Photo 3 : Xiaomi 12S Ultra 🥉

Total de 4792 votes. Vainqueur : Samsung Galaxy S22 Ultra.

Exercice bonus : la vidéo

Nous avions également filmé en 4K à 30 FPS avec les trois smartphones. Lancez la vidéo YouTube ci-dessous pour revoir les trois enregistrements côte à côte et allez regarder ensuite laquelle est arrivée en tête des suffrages.

Vidéo 1 : Xiaomi 12S UItra 🥇

Xiaomi 12S UItra 🥇 Vidéo 2 : Samsung Galaxy S22 Ultra 🥉

Samsung Galaxy S22 Ultra 🥉 Vidéo 3 : iPhone 13 Pro Max 🥈

Total de 3744 votes. Vainqueur : Xiaomi 12S Ultra.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra : grand vainqueur du comparatif photo

Sur neuf situations proposées, vous avez accordé la victoire au Samsung Galaxy S22 Ultra à sept reprises, parfois avec une très large avance sur le Xiaomi 12S Ultra et l’iPhone 13 Pro Max. C’est une tendance que nous avons déjà pu constater par le passé : les tons saturés du géant sud-coréen qui subliment l’image, quitte à la fausser un peu, ont toujours le vent en poupe. Les couleurs flattent la rétine et on est plus séduit.

Pour l’iPhone 13 Pro Max, les résultats sont difficiles, mais soulignons qu’à quelques reprises, le téléphone d’Apple finit dernier, mais à un cheveu du Xiaomi 12S Ultra. Sur le zoom x5, il termine même premier alors que, à l’instar du S22 Ultra, il n’a pas de téléobjectif dédié à ce niveau de grossissement.

Enfin, le 12S Ultra montre que Xiaomi a encore du chemin à faire pour que son traitement photo plaise autant que celui de Samsung en France — ou du moins auprès de notre communauté. Néanmoins, la victoire obtenue sur l’exercice vidéo est prometteuse pour le constructeur chinois.

