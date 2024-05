Son look

Voir plus d'offres

Le Realme C67 est un smartphone d'entrée de gamme qui se positionne à 219 euros et se retrouve donc en frontal avec l’offre pléthorique et qualitative de Xiaomi par exemple. Néanmoins, avec une fiche technique équilibrée, un beau capteur de 108 Mpx et un look fashion, il a de quoi tirer son épingle du jeu. Voici notre test complet.

Le Realme C67 est le premier smartphone de Realme lancé en France depuis un an. Positionné sur le segment de l’entrée de gamme, il se présente comme une alternative compétitive aux concurrents déjà bien installés comme Xiaomi, qui vient de lancer son dernier Redmi Note 13 dans la même gamme de prix que le C67. Realme compte sur une fiche technique solide avec une batterie de 5000 mAh, un écran LCD IPS FHD+ de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 685 et un appareil photo doté d’un capteur de 108 Mpx, le tout à un prix inférieur à 250 euros. Toutefois, il ne supporte pas la 5G, mais tente de se rattraper avec un design soigné et qui se veut même fashion.

Realme C67 Fiche technique

Modèle Realme C67 Dimensions 75,4 mm x 164,6 mm x 7,59 mm Interface constructeur Realme UI Taille de l'écran 6,72 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 391 ppp Technologie LCD SoC Qualcomm Snapdragon 685 Puce graphique Adreno 610 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 2 Mp Capteur photo frontal 8 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5G Non NFC Oui Capteur d'empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 185 g Couleurs Noir, Vert Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un téléphone prêté par la marque.

Realme C67 Le design fait le job

Le Realme C67 est un bel appareil avec son design dont les tranches plates s’inspirent des derniers iPhone. Les lignes sont travaillées avec douceur et le produit affiche une épaisseur de seulement 7,6 mm pour un poids de 184 grammes. Avec une largeur de 75,4 mm et une longueur de 164,6 mm, il s’avère adapté à la plupart des mains, à l’exception des plus petites. L’écran de 6,72 pouces occupe 86 % de la surface avant, les bords qui l’entourent sont discrets, excepté le menton légèrement plus présent.

Le dos du C67, réalisé en plastique imitant l’aspect du métal, offre un rendu esthétique très plaisant. Disponible en deux coloris, noir et Sunny Oasis, nous avons testé ce dernier et apprécié son rendu vert légèrement irisé, qui sait habilement jouer avec la lumière. Le bloc optique, intégré dans une cartouche brillante, apporte une touche de style supplémentaire. Les optiques dépassent de quelques millimètres, créant un léger déséquilibre lorsqu’il est posé à plat, mais cela n’est pas réellement gênant.

Au niveau de la protection, l’écran est équipé d’un verre protecteur, bien que le type exact ne soit pas précisé. Le smartphone dispose également d’une résistance IP54, certifiant d’une protection contre la poussière et les éclaboussures, un avantage notable à ce niveau de prix.

Les côtés du Realme C67 accueillent les boutons classiques de volume et de verrouillage, ce dernier faisant de plus office de lecteur d’empreintes digitales.

Nous avons d’ailleurs trouvé ce dernier peu réactif et peu précis. Au quotidien, nous avons préféré en rester au bon vieux code PIN. La tranche inférieure affiche des perforations pour le haut-parleur, un port USB-C et un port jack, ce qui est toujours appréciable. Sur la tranche gauche, se trouve un emplacement pour deux nano-SIM et une carte microSD.

Realme C67 Écran : du bon et du moins bon

Le Realme C67 est équipé d’un écran LCD IPS FHD+ de 6,72 pouces, avec une définition de 1080 x 2400 pixels et une densité de 392 ppp. L’affichage se montre ainsi très fin et on profite d’un taux de rafraîchissement adaptable de 60 Hz ou 90 Hz. Nous avons soumis la dalle à notre sonde et au logiciel CalMan de Portrait Displays.

En termes de luminosité, le C67 affiche un bon 880 cd/m² et 756 cd/m² en HDR, ce qui est plutôt décevant. Cela assure au quotidien une lisibilité de bonne facture. Toutefois, en plein soleil ou sous un spot lumineux, elle s’avère insuffisante en raison des reflets et du manque de punch lumineux.

Cependant, le Realme C67 montre certaines limites dans la fidélité des couleurs. Ainsi, en mode Vif (celui par défaut), nous obtenons un Delta E de 5,16 en SDR contre trois pour la valeur de référence, et en HDR, le Delta E monte à 8,86. La température de couleur mesurée est de 6872 K en mode par défaut, ce qui fait légèrement pencher le rendu des couleurs vers le froid. Concernant la couverture colorimétrique, nous mesurons 123 % du sRGB, 83 % du DCI-P3, et 56 % du BT.2020.

Nous ne sommes donc pas bluffés, et même si cela ne sautera pas toujours aux yeux, la palette de nuances disponible est plus limitée que ce que propose le Xiaomi Redmi Note 13. Pour visionner des photos et des vidéos, cela restera en général suffisant, mais ce n’est pas le meilleur support de visionnage, surtout que le pic lumineux est insuffisant pour profiter réellement des contenus HDR.

Realme C67 Logiciel : Android 14 au rendez-vous

Le Realme C67 fonctionne sous Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google, agrémenté de l’interface Realme UI. Celle-ci apporte son lot de personnalisations.

Realme met en avant sa fonction mini-capsule, qui s’inspire du Dynamic Island de l’iPhone, mais de manière plus limitée. Car, mis à part l’affichage de la vitesse de charge ou le titre des chansons écoutées, l’utilité de cette fonctionnalité n’est pas immédiatement évidente.

Pour ce qui est des applications préinstallées, le Realme C67 propose un ensemble d’applications standard, sans submerger l’utilisateur de logiciels superflus. Dans le pire des cas, il est toujours possible de les désinstaller, et ici, la pratique est beaucoup moins agressive que sur le Poco X6 Pro 5G, par exemple. À noter également la présence d’un magasin d’applications qui, lui aussi, n’est pas particulièrement utile. Pour les mises à jour, Realme annonce 3 ans de suivi, mais pas plus. .

Realme C67 Une qualité photo un peu limitée Le Realme C67 propose un bloc optique qui réunit deux capteurs photo différents : Un capteur principal grand-angle de 108 Mpx en f/1,75 ;

Un téléobjectif de 2 Mpx en f/2,4, pour un zoom optique x3. En plein jour, le capteur principal de 108 Mpx fournit des images en 12 Mpx assez belles. Attention, il faut vraiment que la luminosité soit bonne, sinon nous perdons rapidement en détail. Les textures deviennent plus floues, plus lissées, et la colorimétrie manque de fidélité. Elle est assez respectueuse du réel, mais manque de peps, et parfois nous obtenons un résultat très loin du réel sans comprendre pourquoi.

Photo de jour Photo de jour zoom x3

Le zoom 3x est plutôt bon, mais il est vraiment très sensible à la luminosité. Dès que cette dernière est en berne, nous avons une perte de détail, et le bruit numérique peut rapidement s’installer. Photo de jour Zoom x3 Photo de jour Zoom x5

Le zoom optique x5 est vraiment à utiliser avec parcimonie. Dans les meilleures conditions de luminosité, le résultat est déjà moyen et devient indigeste quand la lumière se fait plus discrète. Crop 1200x900 d'une photo 12 Mpx Crop 1200x900 d'une photo 108 Mpx Le mode 108 Mpx ne nous a pas beaucoup marqués. Comme vous pouvez le constater sur le recadrage de 1200 x 900 pixels d’une même image captée en 12 Mpx et en 108 Mpx. Vous pouvez constater que la différence au niveau du détail est certes réelle, mais pas si marquée. Si vous observez la zone de poils rasés, on est même sur une qualité inférieure avec un lissage excessif. Un mode peut-être peu utile au quotidien et qui génère des photos bien plus lourdes pour un différentiel de qualité marginal. Photo de nuit Photo de nuit zoom x3 Le mode nuit est assez décevant, même avec l’aide des éclairs de lampadaire, nous avons une image trop sombre et qui manque singulièrement de détails. La colorimétrie est trop pâle, et nous avons l’impression qu’un voile, un filtre, vient atténuer la luminosité et le niveau de détail. Le bruit est assez présent, et si vous activez le zoom x3, il devient alors omniprésent, et les clichés en deviennent peu exploitables. Photo de nuit zoom x3 Photo de nuit zoom x5 Nous vous épargnons un exemple de photo avec le zoom x5 activé, nous ne souhaitons pas agresser vos rétines plus que nécessaire. Portraits et Selfies Le mode portrait de l’appareil photo dorsal est correct, mais vraiment juste correct. Ainsi, le détourage est peu précis, comme ci-dessous au niveau de la mâchoire gauche ou simplement les cheveux. Même avec une architecture capillaire plus lisse, le C67 aura parfois du mal à suivre proprement les contours. Ensuite, la colorimétrie est un vrai problème, surtout au niveau de la carnation. Ci-dessous, nous avons un Hugo qui semble être atteint de jaunisse, ce qui n’est pas du tout le cas au naturel. Encore une fois, plus la luminosité est élevée, meilleur sera le rendu final, mais si elle est excessive, le capteur principal a du mal à conserver des contrastes de bon niveau.