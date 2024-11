Écran géant et grosse batterie pour ce nouveau smartphone d’entrée de gamme

Xiaomi vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le POCO C75. Ce modèle, qui succède au C65, se veut des plus accessibles à partir de moins de 132 euros pour les premiers acheteurs, et offrir des prestations intéressantes malgré tout.

POCO C75 // Source : POCO

On sait que la société Xiaomi propose non seulement sa propre marque, mais également POCO, une division qui mise sur les caractéristiques essentielles afin de proposer un rapport qualité/prix des plus attractifs. Il s’agit souvent de configurations et des châssis proposés en tant que téléphones Xiaomi qui sont légèrement retravaillés pour apparaitre sous la marque POCO. Le nouveau C75 en est la parfaite illustration, puisqu’il partage quasiment toutes les caractéristiques techniques et physiques avec le Redmi 14C qui fait partie des meilleures ventes sur Amazon.

Le POCO C75 est donc équipé d’un très grand écran de 6,88 pouces utilisant la technologie d’affichage LCD. Malgré une très grande diagonale que l’on peut apprécie, il se pourrait qu’on voie les pixels, étant donné que sa définition est HD+ donc 1640 x 720 pixels. Pour se « rattraper », l’appareil propose une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz, assurant ainsi une navigation fluide dans l’interface. La marque annonce une luminosité maximale de 600 cd/m².

L’écran bénéficie également d’une double certification TÜV Rheinland, signifiant qu’il limite la fatigue oculaire grâce à la diminution de la lumière bleue et l’élimination du scintillement.

POCO C75 // Source : POCO

Des performances suffisantes pour un usage quotidien ?

Sous le capot, on trouve un processeur MediaTek Helio G81-Ultra, accompagné de deux configurations de mémoire : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. La mémoire vive peut être étendue virtuellement jusqu’à 16 Go pour améliorer les performances en multitâche. L’appareil fonctionne sous Android 14 avec la nouvelle interface HyperOS de Xiaomi, qui remplace MIUI. On peut aussi certainement compter sur un bon lot d’applications tierces préinstallées.

La partie photo s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, associé à un capteur auxiliaire dont les caractéristiques n’ont pas été précisées. Pour les selfies, le smartphone dispose d’un capteur frontal de 13 mégapixels, compatible avec le mode nuit. Un anneau lumineux intégré permet d’améliorer la qualité des autoportraits en conditions de faible luminosité.

POCO C75 // Source : POCO

Une autonomie généreuse et une large connectivité

Le POCO C75 embarque une batterie de 5160 mAh, compatible avec la charge à 18W. Le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. En termes de connectivité, l’appareil propose l’accès aux réseaux 4G. Il est également compatible Bluetooth 5.4 et propose du Wi-Fi double bande. Notez la présence d’une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque ou un système audio externe. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré sur la tranche au niveau du bouton de mise en veille.

POCO C75 // Source : POCO

Un design agréable

Le smartphone adopte un design moderne avec un module photo circulaire centré qui lui confère des allures de modèle haut de gamme. En effet, cette organisation rappelle les Honor Magic mais aussi les Xiaomi aux configurations plus musclées. Il arbore des finitions texturées évoquant la pierre naturelle. Il est décliné en trois coloris (noir, vert et or). Il pèse 204 grammes pour une épaisseur de 8,22 millimètres.

Source : POCO

Disponibilité et prix du smartphone POCO C75

Le POCO C75 est commercialisé à partir de 151,90 euros pour la version 6 Go/128 Go, tandis que la configuration 8 Go/256 Go est proposée à 171,90 euros. Notez que, pour tout achat avant le 13 novembre, la marque offre 20 euros de réduction, quelle que soit la version.