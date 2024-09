Ce smartphone Xiaomi Redmi va se vendre comme des petits pains

Le Xiaomi Redmi 14C est officiellement référencé sur le site de son constructeur. L’occasion de découvrir un smartphone d’entrée de gamme au fort potentiel commercial.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Xiaomi

Xiaomi a dévoilé le Redmi 14C. Un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui n’attire pas forcément beaucoup les regards à sa sortie, mais qui a un potentiel énorme.

Il faut en effet savoir que son prédécesseur le Xiaomi Redmi 13C, à moins de 200 euros, figure depuis plusieurs mois dans la liste des meilleures ventes de smartphones sur Amazon. Son successeur, le Redmi 14C a donc de bonnes chances de connaître le même succès. Voici ce qu’il faut savoir sur ce modèle.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi 14C

Pour le design, on remarquera surtout la présence d’un module photo rond, centré et imposant à l’arrière malgré le fait qu’il n’y ait qu’un seul capteur photo embarqué à l’arrière.

En façade, l’écran plat est surmonté d’une encoche en forme de goutte d’eau. En bas, on peut apercevoir une bordure assez épaisse. Le téléphone affiche des dimensions de 171,88 x 77,8 x 8,22 mm pour un poids variant selon le coloris : 211 grammes en noir ou violet, 207 grammes en verre et 204 grammes en bleu.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Redmi 14C profite d’un écran LCD de 6,88 pouces, HD+ allant jusqu’à 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. La marque indique par ailleurs un contraste de 1500:1 et une luminosité globale allant jusqu’à 450 nits (avec des pointes localisées à 600 nits).

À l’intérieur, c’est un Helio G81-Ultra de MediaTek qui anime l’appareil. Il est accompagné de 4 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Ces configurations varieront très probablement selon les marchés. En France, nous pourrions avoir qu’une seule variante par exemple.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Xiaomi

La partie photo est assurée par un capteur unique de 50 Mpx (f/1,8) capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Pour les selfies, le Redmi 14C s’appuie d’une caméra frontale de 13 Mpx (f/2,0).

Le smartphone profite d’une grosse batterie de 5160 mAh compatible avec une charge de 18 W via son port USB-C. Le lecteur d’empreintes est positionné sur le côté, une prise jack 3,5 mm est de la partie et l’interface maison HyperOS s’invite aux manettes.

Pas encore de prix annoncé

Pour l’instant le Redmi 14C est référencé sur le site global de Xiaomi, sans mention du prix. Le smartphone se positionnera probablement, en Europe, entre les 160 et 180 euros. On imagine que la filiale française de la marque ne tardera pas à communiquer à ce sujet.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2024 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.