Ce nouveau smartphone Xiaomi de la gamme Redmi va en faire craquer plus d’un avec cette offre

Le Redmi 14C représente l’entrée de gamme chez Xiaomi. Un appareil qui mise sur l’essentiel et qui le fait bien. Parfait pour les petites bourses, aujourd’hui sa version 8+256 Go s’affiche à un prix bien bas : 161 euros seulement ! Une belle affaire quand on sait que la version 4+128 Go est au même prix.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Xiaomi

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, les Redmi sont connues pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. Avec le Redmi 14C, la firme chinoise vient proposer un appareil qui conviendra aux utilisateurs avec des petits usages, mais surtout aux petits budgets. Si son prédécesseur figure depuis plusieurs mois dans la liste des meilleures ventes de smartphones sur Amazon, ce nouveau smartphone pourrait bien faire de même. Xiaomi propose déjà une belle offre sur sa version plus musclée (8+256 Go) et devient aussi abordable que le modèle classique.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi 14C

Un écran LCD de 6,88 pouces allant jusqu’à 120 Hz

Un capteur photo de 50 Mpx

Une grosse batterie de 5 160 mAh

Dans sa version 8+256 Go, le Xiaomi Redmi 14C coûte 181 euros, mais en ce moment, on peut l’obtenir en promotion à 161,90 euros sur la boutique officielle. C’est le même prix que la version 4+128 Go.

Un entrée de gamme avec des compromis

Au premier coup d’œil, le Redmi 14C laisse penser qu’il appartient à un appareil haut de gamme avec son module photo circulaire imposant. Pourtant, ce dernier n’intègre qu’un seul capteur photo de 50 Mpx (f/1,8) capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde. On regrette le manque de polyvalence, mais sur ce type d’appareil, il ne faut pas s’attendre à de grandes performances photographiques. Il embarque tout de même une caméra frontale de 13 Mpx.

Autre point qui confirme bien que l’on est face à un appareil à petit prix, c’est son écran. Ce dernier intègre une encoche en forme de goutte d’eau et des bordures assez épaisses, notamment au niveau du menton. Il profite d’un écran LCD de 6,88 pouces avec une définition HD+ qui fait grincer des dents… La firme chinoise se rattrape en ajoutant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

HyperOS aux commandes et une batterie bien costaud

Pour tourner efficacement, le smartphone de Xiaomi s’appuie sur une puce Helio G81-Ultra de chez MediaTek. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, ce qui permet d’installer toutes vos apps, et d’en profiter sans trop de ralentissements. En revanche, ne comptez pas lancer des jeux 3D dessus. Pour l’interface, vous avez l’OS de Xiaomi, HyperOS, par-dessus Android. Donc quelque chose de fluide et agréable, malgré les nombreuses apps déjà préinstallées…

Terminons sur son endurance. L’autonomie du smartphone est solide, grâce à sa batterie de 5 160 mAh. Elle devrait garantir une bonne journée d’utilisation, voire plus si vous avez un usage léger. Quant à la charge dite « rapide » par la marque, elle ne dépasse pas les 18 W. On a connu mieux de la part du constructeur, mais il faudra s’en contenter.

