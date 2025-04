Nos premiers tests du CMF Phone 2 Pro : sans doute le meilleur smartphone de sa catégorie

Après le milieu de gamme, Nothing veut faire une razzia sur l’entrée de gamme. Le CMF Phone 2 Pro cache bien son jeu.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On s’attendait à avoir un Phone 2 tout simple et Nothing nous a finalement pris de court en y ajoutant le suffixe Pro ! Le Phone 2 Pro, c’est le second smartphone de CMF, la marque d’entrée de gamme du constructeur londonien.

Si la première occurrence sortie l’année dernière nous avait convaincus par sa proposition déjà léchée pour un tarif tout à fait raisonnable, le Phone 2 Pro met encore la barre plus haut en intégrant notamment un zoom optique x2 à moins de 250 euros.

Avec des caractéristiques étudiées et un design tout à fait singulier, CMF ne veut pas se contenter de se faire une place sur le marché concurrentiel des smartphones d’entrée de gamme. Non, il a toutes les prétentions d’être aussi voire meilleur que des modèles plus onéreux et c’est aussi ce qui le rend très attractif.

NDLR : ayant reçu le Phone 2 Pro il y a moins d’une semaine, je vous en propose ici une prise en main très avancée, mais pas encore un test. Celui-ci nécessite encore des ajustements pour poser une critique ferme et définitive.

Design

Sorti de sa boîte, le Phone 2 Pro présentes quelques similitudes avec son prédécesseur. On retrouve la molette permettant d’y accrocher différents accessoires. Elle n’est plus crantée et la dévisser est un peu plus compliqué. Au dos, ce sont aussi les fameuses vis en acier inoxydable qui s’affichent en bordure.

Contrairement à celles du CMF Phone 1, elles sont factices. Nothing a choisi de ne plus proposer de changer la coque de son smartphone. La couleur choisie à l’achat est donc définitive. Est-ce grave ? Que nenni puisqu’en figeant ce point, le constructeur a pu affiner et alléger son produit.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

7,8 mm d’épaisseur et 185 grammes sur la balance. Malgré son grand écran de 6,77 pouces, le Phone 2 Pro est particulièrement agréable à utiliser d’autant plus que cet affichage est agrandi de 0,10 pouce, mais pas au détriment des dimensions globales, préférant jouer sur la finesse de la bande noire qui entoure l’écran.

Les capteurs photo s’intègrent bien dans ce design. Un poinçon à l’avant pour le capteur selfie et un trio de capteurs isolés les uns des autres dans des cercles en aluminium à l’arrière.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

CMF décline son nouveau smartphone en quatre coloris : Blanc, Noir, Orange et Vert clair. Le noir et le vert sont dotés de dos qui imite la texture du verre dépoli. L’effet est agréable et apporte une bonne accroche sans retenir les traces de doigt. Il y a également une finition en grès sur le modèle blanc et des reflets métalliques pour l’orange. Tous ont un cadre métallique.

Tous les éléments sont plats, adoptant le design conventionnel du moment. On a tout de même un biseau entre chaque partie, ce qui apporte du confort à la prise en main. L’écran dépasse du châssis avec un cadre en plastique noir qui rappelle le prix du Phone 2 Pro.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Néanmoins, côté protection on est bien servi avec un verre Panda Glass et un film de protection additionnel apposé en usine. CMF certifie aussi son smartphone IP54. Pas d’eSIM, mais un double emplacement nanoSIM et l’on peut étendre le stockage par microSD.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Même si l’on ressent la continuité avec le Phone 1, le nouveau CMF prend totalement son envol avec un design bien à lui et tellement plus qualitatif. Une vraie prouesse à ce niveau de prix. Surtout que parmi ses boutons, on trouve l’Essential Key des Phone (3a) et qui permet de déclencher le pan IA de Nothing. Oui, quand je vous dis que ce Phone 2 Pro est bien équipé.

Écran

6,77 pouces de bonheur, voilà ce que j’ai à dire de l’affichage du CMF Phone 2 Pro. Agrandi depuis l’an dernier sans pour autant toucher aux dimensions de l’appareil, il s’appuie sur une dalle Amoled 10 bits et HDR10+.

La résolution est un poil inférieure à celle du Phone 1, mais on reste en Full HD+. Et on a aussi du 120 Hz. Bien entendu pas de rafraîchissement incrémental de 1 à 120 (LTPO). 60 Hz ou 120 Hz, mais c’est déjà très bien.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nothing promet aussi un luminosité accrue : 3000 nits en pic, 1300 nits en extérieur et 800 nits en typique. Nous avons sorti notre sonde accompagnée du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Nos mesures relèvent au maximum 1265 nits en SDR et en HDR.

On n’observe pas le pic promis, mais au regard des autres smartphones, le Phone 2 Pro fait figure d’exemple. C’est le meilleur de tous les entrées de gamme. Dans notre tableau, le premier à faire mieux que lui sur l’échelle des prix, c’est le Phone (3a) de Nothing.

CMF Phone 2 Pro CMF Phone 1 DeltaE moyen (SDR) 1,96 2,26 DeltaE moyen (HDR) 5,99 6,41 Luminosité (SDR) 1 265 nits 814 nits Luminosité (HDR) 1 265 nits 811 nits Température colorimétrique 6 454 K 6 701 K Couverture sRGB 144 % 144 % Couverture DCI-P3 97 % 96 %

Et puis il y a la calibration. Là aussi elle est excellente sur ce CMF avec un DeltaE moyen mesuré à 1,96 dans son meilleur mode (Actif). C’est bien en-deçà du 3 visé, valeur sous laquelle est considéré que l’oeil humain est trompé.

Même son de cloche pour la température colorimétrique très proche des 6500K de la lumière du jour. Enfin, le Phone 2 Pro parvient à combler haut la main l’espace colorimétrique sRGB et quasiment le DCI-P3. Encore une fois, pour le prix demandé, on est très largement servi. Bravo.

Performances

Nothing reste fidèle à Mediatek pour son smartphone d’entrée de gamme (cette désignation ne lui va vraiment pas). Le Phone 2 Pro embarque un Dimensity 7300 Pro 5G.

Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G // Source : Nothing

Tout se joue sur la dénomination Pro puisque le Phone 1 était quant à lui propulsé par un 7300. Avec ses 8 Go de RAM, il parvenait à balayer tous ses concurrents et se hisser auprès de smartphones bien plus onéreux.

Nul besoin de changer de formule, le Dimensity 7300 Pro donne au Phone 2 Pro le sursaut de puissance nécessaire pour répéter le même schéma aujourd’hui. Il est aussi puissant que des smartphones à 400 euros comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ou le Galaxy A36 de Samsung, par exemple.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

À l’usage, le SoC de 8 coeurs gravé en 4 nm par TSMC est ne rechigne jamais à la tâche, c’est un bourreau d’efficacité. On enchaîne les multitâches sans qu’il ne faiblisse, d’autant que le système permet d’accrocher les applications en fenêtre flottante, ce qui pourrait gréver les performances, mais non.

Nothing utilise un système de refroidissement liquide particulièrement efficace. Il repose sur un un caloduc à haute conductivité thermique qui transfère la chaleur loin de la puce et qui travaille de concert avec un cadre cryogénique autour de l’appareil et des pièces en graphites sur les deux faces de l’appareil pour encore mieux dissiper la chaleur.

Résulat de cette minutie : après une heure de stress test, le Phone 2 Pro ne plie pas. Pas une chute de performances notable sur ce lapse de temps et pas non plus de chauffe. 34°C au maximum mesurée en surface, une température idéale.

En jeu, malgré un SoC qui n’a rien d’un haut de gamme, le Phone 2 Pro tient bien la route grâce à son mode performances qui vient privilégier la puissance brute en limitant les chutes de framerate. Sur Genshin Impact, en poussant au maximum les paramètres graphiques, on tourne entre 30 et 50 fps. Il suffit d’être un peu moins gourmand pour avoir un framerate constant. Avec le magnifique écran du CMF, c’est un régal.

Logiciel

Sortant peu après les Phone (3a), le Phone 2 Pro bénéficie de la dernière mouture du système de Nothing, à savoir Nothing OS 3.2. Basé sur Android 15, il est parfaitement fluide sur ce terminal.

On retrouve toute la démarche visuelle de Nothing avec cet impact visuel en trois teintes : noir, blanc, rouge. L’approche est intriguante, mais les habitués de la Pixel Experience ne seront pas chamboulés. Malgré un design fort, les options sont bien rangées à leurs places.

Pour le menu déroulant supérieur, il est d’un seul tenant, mais bien organisé. Les arrondis de tous les éléments apporte beaucoup au rendu global et l’on ressent ici l’héritage de OnePlus. Le tiroir des applications adopte la même avancée que sur les Phone (3a) à savoir la possibilité de trier intelligemment les applications dans des dossiers définis en fonction de leur catégorie. Vraiment très pratique.

Et puis, Nothing OS est dépourvu de tout pourriciel alors que ses concurrents au même prix ne s’en privent pas. C’est suffisamment rare pour être souligné.

Là où Nothing relève très nettement le niveau face au Phone 1, c’est sur la période de mises à jour. Deux mises à jour majeures et trois de sécurité, voilà ce qu’on avait. On passe à trois ans mises à jour majeures et six ans de patchs de sécurité. Bien entendu, on n’est pas au niveau des meilleurs, mais on est assuré de pouvoir utiliser en toute quiétude le Phone 2 Pro durant les six prochaines années ! Mis à part le Galaxy A16, aucun autre appareil de cette gamme de prix ne propose mieux.

Essential Space

Je la mentionnais dans la partie design. Le Phone 2 Pro est affublé d’une nouvelle touche sur sa tranche droite. Il s’agit de l’Essential Key, le bouton pour régit toute l’expérience d’intelligence artificielle de Nothing.

Initiée sur les Phone (3a), elle permet de capturer toutes vos idées, mémos, screenshot, notes vocales, etc. pour venir ensuite les organiser dans l’Essential Space.

Cette formule, je l’ai louée lors des tests des Phone (3a) puisqu’elle se veut simple, accessible, utile et ne s’embête pas à essayer d’apporter des tonnes de fonctions mal fichues ou mal intégrées.

Un bouton, des notes, un traitement léger, mais on adresse ici un besoin avec la quantité d’informations que l’on voit passer sous nos yeux tous les jours. Au moins, voici un outil qui nous apporte un aide-mémoire intelligent bien pratique.

NDLR : la fonction Essential Space pourrait être payante à l’avenir. C’est en tout cas une information soulevée par Android Authority via sa découverte dans le code de l’application Essential Space.

Photo

Changement de programme chez Nothing. Le CMF Phone 2 Pro ne sera pas juste Pro en performances, mais aussi en photo ! Oui, il gagne non pas un, mais deux capteurs !!!

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Phone 1 se limitait à un capteur principal de 50 MP et un capteur de profondeur. Là, on a droit à un grand-angle, un ultra grand-angle et même à un zoom optique !

grand-angle de 50 MP (f/1.88),

ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2),

zoom optique x2 (f/1.85),

capteur selfie 16 MP (f/2.45).

Grand-angle

Le capteur principal du CMF Phone 2 Pro est très performant techniquement. Il délivre des images très détaillées, nettes et propres, avec une bonne gestion de la plage dynamique. Sa signature visuelle est marquée par des couleurs vives, saturées et contrastées, et une netteté assez accentuée.

C’est un rendu plus « flatteur » et immédiatement « punchy » que celui, plus naturel, d’un Pixel. Cela plaira à ceux qui recherchent des photos éclatantes dès la sortie de l’appareil, mais pourrait moins convenir aux adeptes d’un rendu strictement fidèle. La qualité de base est solide.

De nuit, les performances sont plus mitigées si on s’y attarde. Ce CMF réussit à produire des images lumineuses et aux couleurs correctes, ce qui est déjà un bon point, mais cela se fait au prix d’une gestion du bruit seulement moyenne et surtout d’une perte très importante de détails fins due à un lissage agressif.

La gestion des hautes lumières est également perfectible. Le résultat est une image nocturne visible et colorée, mais qui manque cruellement de piqué et de texture fine. Bien sûr, on entend là que les images sont consultées ailleurs que sur l’écran d’un téléphone. Pour du partage c’est parfait. Attention aux sources lumineuses, si elles sont trop faibles, le téléphone fait mal le point.

Portrait

En mode portrait, le CMF Phone 2 Pro offre des résultats globalement satisfaisants et polyvalents grâce à l’utilisation possible de différentes focales (x1, x2, x3, x4). Les sujets sont nets, bien détaillés (sans lissage excessif) et les tons chair sont respectueux.

Le flou d’arrière-plan est efficace pour isoler le sujet. Les principales faiblesses résident dans la précision du détourage comme sur la barbe ici ou le haut du crâne, qui peut montrer quelques imperfections sur les détails complexes. Le rendu du bokeh aussi peut manquer un peu de naturel et de progressivité.

C’est un mode portrait compétent pour un usage général, mais qui n’atteint pas le niveau de raffinement logiciel des meilleurs élèves sur le détourage, des cadors à plus de 1000 euros ceci dit.

Lorsque la lumière vient à manquer, le résultat se dégrade en conséquence. Le sujet est bien exposé, mais tous les autres aspects de l’image sont de faible qualité. Le détourage est imprécis, le rendu manque cruellement de détails, apparaissant à la fois bruité et excessivement lissé. Bref, ici c’est assez peu reluisant et on sent se dessiner une faiblesse en faible luminosité, ce qui est totalement en accord avec la gamme de prix du Phone 2 Pro.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle du CMF Phone 2 Pro est un capteur modeste, avec des performances typiques d’un module de 8 MP d’entrée/milieu de gamme. Son principal intérêt est d’offrir un champ de vision large et de maintenir une cohérence colorimétrique (vive et saturée) avec le capteur principal.

Il souffre d’un manque de détails et de netteté, particulièrement en dehors du centre, et présente quelques aberrations chromatiques.

Malgré une qualité limitée, il reste un capteur d’appoint bienvenue pour étoffer la polyvalence photo de l’appareil.

Logiquement, de nuit l’ultra grand-angle du CMF Phone 2 Pro est encore moins bon. Les limitations matérielles sont principalement en cause : capteur de 8 MP et pas de stabilisation optique, notamment. Des brides qui ne peuvent absolument pas être compensées par le logiciel en basse lumière.

Les images sont très sombres ou mal exposées, bruitées, lissées et floues, avec des couleurs imprécises et une mauvaise gestion des hautes lumières. Difficile d’en sortir de bons clichés.

Zoom

Après la semi-déception de l’ultra grand-angle, le dernier capteur arrière de Nothing est là pour nous remonter le moral. Son zoom optique x2 est de très bonne facture. Equivalent à un 50 mm, il n’est pas aussi pratique qu’un 75 mm, mais propose un grossissement convaincant.

Il offre un excellent niveau de détail, un piqué naturel et une bonne gestion de l’exposition et des couleurs. Il se paye aussi le luxe d’être cohérent avec le capteur principal.

L’ouverture très lumineuse de f/1.85 permet quant à elle de présenter un bokeh naturel sur les plans rapprochés.

On peut pousser plus loin jusqu’au x20, mais en numérique. Le x4 offre une qualité acceptable et encore très utilisable, bien qu’en nette baisse par rapport au x2. Au-delà de x4, la qualité se dégrade rapidement. Le x6 devient moyen, et le x10 est de faible qualité, dominé par le lissage et la perte de détails. Néanmoins, en prise d’information on conserve bien plus que sur des concurrents qui ne disposent que d’un grossissement numérique.

Si le zoom optique est un atout de jour, il perd de sa superbe la nuit. Éventuellement le x2 est exploitable bien qu’avec un rendu lissé et peu détaillé. Au-delà, la qualité s’effondre

Selfie

En journée, le capteur avant est très compétent, offrant des selfies détaillés, nets, aux couleurs naturelles et bien exposés. Une performance solide.

En basse lumière, la qualité chute drastiquement avec une perte massive de détails, un bruit visible malgré un lissage excessif, des couleurs peu fidèles et une mauvaise gestion des hautes lumières.

Enfin, le Phone 2 Pro est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 ips. Nothing ajoute à son appareil une stabilisation électronique en mode photo et vidéo. Si elle n’est pas au niveau d’une technologie optique, elle fonctionne plutôt bien.

Autonomie

C’est la partie encore en cours de test. Mes premiers relevés sont cependant très encourageant.

Le Phone 2 Pro s’appuie sur une batterie de 5000 mAh, soit la même que celle de son prédécesseur.

En 2h30 de film lu sur Netflix, l’autonomie chute de 11% ce qui est dans la moyenne générale des bons smartphones. En jeu, malgré le mode performance activé, une heure de Genshin Impact ne grignotte que 14% de la charge, ce qui est raisonnable.

Ces tests sont effectués avec une luminosité réglée à 250 nits et un volume à 50%.

Concernant la charge, on n’a que du filaire à 33 Watts. Pas d’évolution ici. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais à mettre en regard du prix demandé.

Enfin, si les smartphones à moins de 300 euros sont souvent des champions de l’autonomie car peu énergivore, le Phone 2 Pro ne semble pas s’inscrire dans cette lignée avec sa puce assez puissante. Nos derniers tests viendront confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Nothing CMF Phone 2 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Prix et disponibilité

Le CMF Phone 2 Pro est lancé le 28 avril. Il est proposé en une seule version en France :

CMF Phone 2 Pro 8/128 Go à 249 euros.

Rappelons que le bloc secteur n’est plus fourni. Dans la boîte, on trouve une coque et un extracteur de carte SIM.

En option, on peut acquérir :

une coque universelle à 25 euros,

des lentilles interchangeables (Fisheye et Macro) à 35 euros,

un support à 35 euros.

Verdict provisoire

Plus j’écrivais les lignes de cette longue prise en main, plus je savais que j’avais entre les doigts un appareil de grande facture, un smartphone que je ne voulais pas oublier de sitôt.

Nothing est en train de me refaire le coup des Phone (3a). Son CMF Phone 2 Pro est un concentré de choix intelligents. Bien fini, agréable à utiliser, avec un écran parfaitement calibré et lumineux, une puissance hors de sa gamme de prix et un volet photo très correct de jour, oui c’est un coup de coeur annoncé.

Bien sûr, on peut lui trouver des défauts comme sa gestion photo de nuit, laquelle est décevante, mais comparable à ses concurrents. Son autonomie aussi semble plus tenir des smartphones plus chers et plus puissants, ce qui est sans doute la contrepartie à payer pour avoir installé une puce performante sur un smartphone pas cher.

Mais à 250 euros c’est sans nul doute la meilleure proposition que l’on ait en 2025. C’est en tout cas la conclusion finale vers laquelle je me dirige.