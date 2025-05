À peine lancé, l’excellent CMF Phone 2 Pro se retrouve déjà en promo dans un pack, avec des écouteurs lors des French Days

Le CMF Phone 2 Pro vient tout juste de sortir, mais on le trouve d’ores et dĂ©jĂ dans un pack pas cher avec les rĂ©cents CMF Buds 2 : le tout est proposĂ©, pendant les French Days, Ă 259 euros au lieu de 308 euros sur Amazon.

Alors qu’on attendait, pour 2025, un CMF Phone 2, Nothing a prĂ©fĂ©rĂ© directement monter en gamme en prĂ©sentant un CMF Phone 2 Pro. Et laissez-nous vous dire que ce modèle d’entrĂ©e de gamme a de quoi ridiculiser certains modèles bien plus onĂ©reux et premium, avec son Ă©cran parfaitement calibrĂ© ou encore sa puissance hors de sa gamme de prix. La bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement inclus dans un pack Ă -16 % qui comprend Ă©galement les nouveaux CMF Buds 2.

Les points forts du pack CMF Phone 2 Pro

Un smartphone avec une dalle Amoled de 6,7 pouces + 120 Hz…

… et une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro bien vĂ©loce

Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit et effet audio spatial

Initialement proposĂ© Ă 308 euros, le pack Nothing CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 259 euros sur Amazon. Il paraĂ®tra le 12 mai.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Nothing CMF Phone 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un Ă©cran qui en jette

Le Nothing CMF Phone 2 Pro prĂ©sente quelques similitudes physiques avec son prĂ©dĂ©cesseur, avec notamment ces fameuses vis en acier inoxydable au dos. Mais cette fois, elles sont factices et ne permettent pas de changer la coque du smartphone. On se contentera donc de cette couleur orange bien punchy, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Le smartphone est par ailleurs très agrĂ©able Ă utiliser grâce Ă son poids contenu, (185 g), et ce, malgrĂ© son grand Ă©cran de 6,77 pouces.

Et quel Ă©cran ! Nothing a misĂ© sur une belle dalle Amoled Full HD+ (2392 Ă— 1080 pixels, contre 2 400 x 1 080 pixels sur le Phone 1) compatible HDR10+, protĂ©gĂ©e par du verre Panda Glass et prĂ©sentant, en thĂ©orie, une luminositĂ© maximale de 3 000 nits. Un pic que nous n’avons pas observĂ©, mais au regard des autres smartphones, le Phone 2 Pro n’a clairement pas Ă rougir de ce cĂ´tĂ©-lĂ . L’Ă©cran offre par ailleurs un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, bien apprĂ©ciable sur cette gamme de prix. Sur le cĂ´tĂ© de cette dalle, on retrouve par ailleurs l’Essential Key des Phone (3a), qui permet notamment de dĂ©clencher le pan IA de Nothing.

Un smartphone qui ne faiblit pas

Avec sa puce MediaTek Dimensity 7300 Pro, le CMF Phone 2 Pro peut se vanter d’ĂŞtre aussi puissant que des smartphones Ă 400 euros comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Ultra-efficace en multitâche, il ne faiblit jamais, y compris en jeu grâce Ă son mode performances qui vient privilĂ©gier la puissance brute en limitant les chutes de framerate. En plus, il ne chauffe pas. C’est rassurant. Concernant son logiciel, l’appareil tourne sous Nothing OS 3.2, basĂ© sur Android 15, et promet trois ans de mises Ă jour Android et six ans de patchs de sĂ©curitĂ© !

CĂ´tĂ© photo, le CMF Phone 2 Pro s’Ă©quipe d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un tĂ©lĂ©objectif de 50 Mpx avec zoom optique 2x (!), d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’une camĂ©ra frontale de 16 Mpx. La stabilisation EIS, l’algorithme TrueLens Engine 3.0 et l’enregistrement vidĂ©o 4K viennent complĂ©ter l’ensemble. Le capteur principal dĂ©livre des images bien dĂ©taillĂ©es et propres, mais la gestion de nuit est bien plus dĂ©cevante. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la batterie de 5 000 mAh assure en thĂ©orie deux jours d’utilisation. La recharge rapide 33 W et la recharge inversĂ©e filaire 5 W sont aussi disponibles.

Quelques mots sur les CMF Buds 2

Également inclus dans ce pack, les CMF Buds 2 sont des écouteurs sans fil certifiés IP55, qui peuvent donc résister à des éclaboussures ou à la sueur, et même recevoir des projections d’eau pendant 3 minutes sans souffrir. Ils sont par ailleurs équipés d’un transducteur de 11 mm de diamètre et présentent une compatibilité avec les codecs SBC et AAC.

Un mode Ultra Bass est aussi proposĂ© pour renforcer les sonoritĂ©s graves. N’oublions pas le système de rĂ©duction de bruit (jusqu’à 48 dB, selon la marque) avec fonction transparence pour rester alerte, ainsi que l’effet audio spatial avec suivi de la tĂŞte. Concernant leur autonomie, sans l’ANC activĂ©e, CMF promet 13h30 d’Ă©coute et jusqu’Ă 55 heures avec le boĂ®tier.

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre premier test du Nothing CMF Phone 2 Pro.

