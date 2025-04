Avec ce pack, les Samsung Galaxy Buds 3 deviennent nettement plus intéressants lors des French Days

Avis Ă celles et ceux en quĂŞte d’Ă©couteurs de qualitĂ©, tant au niveau sonore que de construction pour une utilisation sportive, les Galaxy Buds 3 de Samsung sont Ă prix rĂ©duit Ă la Fnac durant les French Days : au lieu de 179 euros, ils passent Ă 99 euros, le tout accompagnĂ© d’un chargeur sans fil de 15 W. Elle n’est pas belle, la vie ?

Si Apple occupe la première place sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil, Samsung le talonne. Le Sud-CorĂ©en est en effet parvenu Ă se faire une place de choix sur ce crĂ©neau, avec des produits de qualitĂ©, Ă la fois efficace au niveau du son, mais aussi de la construction de ses produits. Et les Galaxy Buds 3 ne sont pas exceptions. Alors, quand ils sont Ă petit prix durant les French Days Ă la Fnac, avec une rĂ©duction de 70 euros, on ne peut que vous conseiller de vous laisser tenter ! Surtout quand ils sont accompagnĂ©s d’un chargeur sans fil rapide de 15 W.

Pourquoi craquer pour les Galaxy Buds 3 de Samsung ?

Basses amples et maîtrisées

Un design plus classique, mais surtout plus ergonomique

Une belle autonomie

Au lieu de 179 euros, le pack Samsung Galaxy Buds 3 + Chargeur sans fil rapide est aujourd’hui disponible en promotion Ă 129 euros Ă la Fnac mais grâce Ă une ODR de 30 euros, le pack s’affiche Ă 99 euros. Une coque est mĂŞme offerte.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le pack Samsung Galaxy Buds 3 + Chargeur sans fil rapide. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design plus ergonomique

Fini les modèles en haricot, les Galaxy Buds 3 introduisent un design entièrement revu. Aveu d’un Ă©chec de la part de Samsung ? Peut-ĂŞtre, il n’empĂŞche que cette nouvelle approche est plus que bien venue. DĂ©sormais au format plus classique « tige », les Galaxy Buds 3 se veulent en effet plus ergonomiques, offrant par la mĂŞme occasion un meilleur maintien et une isolation passive renforcĂ©e. De plus, particulièrement soignĂ©s et Ă©lĂ©gants, ils s’intègrent parfaitement Ă l’écosystème Galaxy.

Côté son, Samsung a mis le paquet : les Buds 3 offrent un rendu audio équilibré, avec des basses plus profondes et des aigus plus clairs grâce à de nouveaux haut-parleurs dynamiques. Que ce soit pour la musique, les podcasts ou les appels, le résultat est net, immersif et sans distorsion.

L’IA au service de l’expĂ©rience utilisateur

DotĂ©s de Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung, les Ă©couteurs offrent une meilleure expĂ©rience sonore avec l’égaliseur et la rĂ©duction active de bruit grâce Ă une optimisation Ă la sauce IA. Ă€ cela s’ajoute bien sĂ»r la rĂ©duction active de bruit (ANC) qui pourrait certes ĂŞtre encore amĂ©liorĂ©, mais qui fait globalement le boulot, ainsi qu’un mode Transparence intelligent bien maĂ®trisĂ©.

Pour ce qui est de l’autonomie, elle peut tenir jusqu’à 6 heures d’écoute avec ANC, prolongĂ©e Ă 24 heures avec l’étui de recharge compact. CertifiĂ©s IP57 pour la rĂ©sistance Ă l’eau et la poussière, les Galaxy Buds 3 de Samsung deviennent de très bons compagnons dans la vie de tous les jours, mais aussi pour la pratique d’un sport en dehors de l’eau, bien sĂ»r, aidĂ©s par leur design repensĂ©.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro des Galaxy Buds 3 de Samsung avec laquelle le modèle de base partage plusieurs aspects.

Si vous souhaitez découvrir d’autres paires de true wireless que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

