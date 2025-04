3 paires d’écouteurs, 3 styles : notre top 3 du mois d’avril

C’est le printemps ! Nos oreilles aussi ont droit à du renouveau. Focus sur trois paires d’écouteurs que nous avons beaucoup appréciés en test ce mois-ci.

La concurrence fait rage sur le marché des écouteurs sans fil, qu’ils soient au format tiges, buds ou même ouverts. Ce mois-ci, nous avons pu tester des appareils aux philosophies (et aux budgets !) bien différentes… de quoi faire rêver nos oreilles.

Frandroid vous prend par la main pour une valse à trois temps avec ce top 3 des meilleurs écouteurs sans fil du mois. Rendez-vous aussi sur notre guide des meilleurs écouteurs en 2025.

Sony WF-C710N Les champions du milieu de gamme

Sony lance une offensive réussie sur le secteur du milieu de gamme avec les WF-C710N. Forte de son expertise en matière de qualité audio sur le haut de gamme, la marque japonaise parvient à proposer d’excellents écouteurs moins chers, au format buds. Confortables, résistants aux éclaboussures et à la transpiration, leurs commandes tactiles sont intuitives et bien calibrées. En termes de qualité sonore, ils offrent une signature équilibrée avec des basses profondes et des aigus bien détaillés. La réduction active du bruit est efficace, particulièrement sur les basses fréquences. Chapeau bas sur l’autonomie record : comptez 8 heures avec l’ANC et trois recharges offertes par le boitier. Notez qu’ils existent en coloris classiques, en plus du style transparent.

AKG N5 Hybrid La référence premium

Les AKG N5 Hybrid sont les nouveaux représentants du haut de gamme audio. Discrets et élégants, confortables, étanches, ils ont tout pour eux sur le design. Les écouteurs d’AKG ont une particularité : ils peuvent fonctionner de pair avec un dongle USB-C inclus, qui améliore la qualité sonore en contournant les limitations du Bluetooth classique, tout en s’intégrant parfaitement au boîtier de charge. La signature sonore est équilibrée, naturelle, détaillée : elle s’inscrit parmi les meilleures du marché. L’isolation est efficace, les modes transparences bien pensés, et l’autonomie est remarquable, avec une recharge rapide du boitier. Des références sur le segment premium.

Honor Earbuds Open De bons écouteurs ouverts

Sur un tout autre segment, les Earbuds Open d’Honor se présentent comme des écouteurs ouverts de qualité. Ils sont parfaits pour les personnes qui recherchent le confort et n’aiment pas les écouteurs intra-auriculaires. Ce design permet aussi de rester attentifs à son environnement, un bel avantage pour les sportifs. Les Earbuds s’en sortent étonnamment très bien sur la qualité sonore, notamment au niveau des basses, ce qui est plutôt rare sur des écouteurs ouverts. Ils parviennent ainsi à faire mieux que des concurrents directs tels que les Nothing Ear (open). Une application et une autonomie correctes viennent compléter le tableau.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.