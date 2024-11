Super prix spécial Black Week pour ce pack Samsung Galaxy Watch Ultra et Galaxy Buds 3

Les packs de produits sont bien souvent l’occasion d’acheter des références actuelles à prix réduit. En cette Black Week, c’est Boulanger qui propose l’ensemble le plus intéressant, avec une Samsung Galaxy Watch Ultra et des Samsung Galaxy Buds 3, affiché à 499 euros au lieu de 699 euros.

La Black Week, qui précède le Black Friday officiel, est l’occasion idéale pour mettre la main sur des produits tech récents, trop onéreux de base, mais qui bénéficient enfin de réductions vraiment intéressantes. Et le meilleur choix à faire, c’est de se pencher sur les packs qui valent réellement le coup. Par exemple, celui qui comporte une montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra, la plus premium de la marque, ainsi qu’une paire d’écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3, avec réduction de bruit, est une vraie bonne affaire, puisqu’il coûte moins de 500 euros.

Que contient ce pack Samsung ?

Une montre connectée massive avec des fonctions sportives exclusives

Des écouteurs sans fil endurants et isolants

Deux produits Samsung bradés

Initialement affiché à 699 euros, soit le prix de base de la montre seule, le pack comprenant une Samsung Galaxy Watch Ultra et des Samsung Galaxy Buds 3 est aujourd’hui proposé à 499 euros chez Boulanger. En comparaison, sur le site officiel, la montre connectée est toujours affichée à 699 euros, tandis que les écouteurs sans fil y sont vendus à 179 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch Ultra et les Samsung Galaxy Buds 3. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

La montre connectée ultime de Samsung

La Samsung Galaxy Watch Ultra est, comme l’Apple Watch Ultra, une montre connectée très volumineuse qui ne brille donc pas par sa discrétion. Attention aux petits poignets, d’ailleurs, auxquels la montre pourrait ne pas être adaptée. Elle est donc assez lourde, mais pour une bonne raison : Samsung a troqué l’aluminium de ses autres montres contre du titane de grade 4, qui offre une bien meilleure résistance aux rayures et aux chocs. Côté écran, la montre intègre une dalle ronde Amoled de 1,47 pouce affichant 480 × 480 pixels pour une densité d’affichage de 327 ppp. Mention spéciale pour l’excellente luminosité maximale, d’ailleurs. Sur le côté de cet écran, on trouve par ailleurs un nouveau bouton d’action, personnalisable depuis l’application Samsung Health.

La Galaxy Watch Ultra est évidemment équipée d’une batterie de capteurs (accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de température, tensiomètre…) et même d’un capteur de fréquence cardiaque optique « BioActive » de nouvelle génération, très efficace, que l’on trouve aussi sur la Galaxy Watch 7. La puce GNSS double fréquence (L1+L5), compatible avec les constellations GPS, Galileo, Glonass et BeiDou, offre de son côté un suivi très précis. D’autres fonctionnalités exclusives sont aussi disponibles, comme le profil d’entraînement dit « multisport » qui permet d’enregistrer trois activités sur une même séance. Enfin, côté autonomie, la Samsung Galaxy Watch Ultra propose pas moins de deux jours d’utilisation par charge. Et ce, même avec des paramètres particulièrement énergivores.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Des true wireless bien équipés

Lancés l’été dernier, les Samsung Galaxy Buds 3 marquent une vraie rupture avec le design des générations précédentes du fabricant. En effet, exit le format « haricot » utilisé depuis 2019 par la marque, et bienvenue au format « tige », qui rappelle évidemment celui des AirPods d’Apple. Notez que cette paire est dite « open-type », tandis que la version Pro est intra-auriculaire. Leurs branches ne sont par ailleurs pas uniquement décoratives, mais elles permettent avant tout de contrôler la lecture de la musique et son volume. Autre avantage du design de ces écouteurs : leur certification IP57. Ils sont donc protégés contre la poussière, l’immersion à faible profondeur et la transpiration.

Côté performances audio, Samsung a rendu ses Galaxy Buds 3 compatibles avec l’audio Hi-Fi 24 bits 96 kHz, offrant ainsi une qualité sonore supérieure pour les utilisateurs les plus exigeants. Côté codecs, les écouteurs supportent les formats SSC (Samsung Seamless Codec), AAC et SBC ; du classique, en somme. Les Galaxy Buds 3 sont également dotés d’une réduction de bruit active et d’un mode « transparence ». N’oublions pas la petite dose d’IA avec Galaxy AI, qui nous permet notamment de traduire des phrases en temps réel, seulement si l’on possède un smartphone Samsung, toutefois. Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, le constructeur annonce une durée d’écoute jusqu’à 6 heures, ANC désactivé et jusqu’à 30 heures avec l’étui. Avec ANC, l’autonomie descend à 5 heures et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de recharge.

