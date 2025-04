À peine lancés, les nouveaux CMF by Nothing Buds 2 sont déjà en promo sur Amazon (-20 %)

CMF by Nothing a tout récemment annoncé le lancement de plusieurs paires d’écouteurs sans fil, dont les Buds 2, une paire abordable qui est tout de même dotée d’une réduction de bruit active. Tout juste sortie, elle est déjà en promotion à 39,95 euros au lieu de 49,95 euros sur Amazon.

CMF by Nothing Buds 2 // Source : EqualLeaks

Nothing est plutôt prolifique cette année. Ce mois-ci, ce ne sont pas une, ni deux, mais bien trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil CMF que la marque lance. Parmi elles, figurent notamment les Buds 2, des écouteurs sans fil abordables, résistants et équipés d’une ANC ainsi que de technologies censées améliorer l’audio. Cette paire vient donc tout juste d’être annoncée, mais son prix bénéficie déjà d’une réduction de 10 euros.

Les points essentiels des CMF by Nothing Buds 2

Des écouteurs certifiés IP55

La réduction de bruit active

Un effet audio spatial

Jusqu’à 55 heures d’autonomie avec le boîtier

Lancés à 49,95 euros, les CMF by Nothing Buds 2 sont en ce moment affichés à 39,95 euros sur Amazon et disponibles dès le 28 avril.

Des écouteurs soignés et bien solides

Les CMF by Nothing Buds 2 sont tout d’abord assez similaires aux premiers écouteurs sans fil de la marque, avec leur format intra-auriculaire, leur embout en silicone, leur tige qui offre un meilleur maintien dans l’oreille et leur design global minimaliste. On a, là encore, droit à des coloris assez pop, comme cet orange bien vif ou encore ce vert clair très frais. Cette paire s’accompagne par ailleurs d’un boîtier qui reprend le fonctionnement de celui des premiers Buds : sur sa façade, on trouve la même molette qui permet de régler le volume des écouteurs. Plutôt pratique.

Ces Buds 2 n’oublient pas non plus d’être particulièrement résistants : ils sont non seulement certifiés IP55, et donc protégés contre la pluie, les jets d’eau ou la poussière, mais ils ont aussi et surtout été soumis à des tests rigoureux : chute à 1 mètre, température élevée, résistance à l’eau et aux projections d’eau pendant plusieurs minutes… Bref, ces true wireless devraient être bien solides au quotidien.

L’ANC est bien de la partie

Côté audio, chaque écouteur renferme un transducteur de 11 mm de diamètre, censé offrir des basses profondes et des aigus clairs. La marque a aussi pensé à y intégrer sa technologie Ultra Bass 2.0 afin de renforcer les basses, le cas échéant. Les Buds 2 sont en outre, selon Nothing, capables de simuler un effet audio spatial, soit l’assurance d’une bonne immersion. Ils bénéficient aussi de la norme Bluetooth 5.4, garantissant une connexion stable et une synchronisation audio-image précise, et sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, les plus courants. Mentionnons aussi une fonctionnalité assez originale : l’intégration de ChatGPT, que l’on peut solliciter via l’application de la marque.

La réduction de bruit active (-48 dB) est, elle aussi, de la partie. Nous ne l’avons pas encore testée, mais elle devrait suffire pour diminuer le bruit de la circulation ou encore gommer un peu les voix des collègues dans l’open-space. Le mode Environmental Adaptive va de son côté se charger d’ajuster les niveaux de réduction du bruit à votre environnement. Enfin, côté autonomie, les CMF By Nothing Buds 2 sont en théorie capables de fonctionner, sans ANC, durant 13 h 30 avec une seule charge, tandis que le boîtier offre jusqu’à 55 heures de lecture. Et 10 minutes de charge suffisent pour profiter de 7 h 30 d’écoute.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.