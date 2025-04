Trois nouvelles paires d’écouteurs CMF By Nothing en vue

La marque CMF by Nothing a récemment annoncé la date de lancement de son futur smartphone, mais également de trois nouvelles paires d’écouteurs. Il s’agit des Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus dont certains modèles seraient dotés d’une fonction de réduction de bruit.

CMF by Nothing Buds 2 // Source : EqualLeaks

Disponibles officiellement depuis avril 2024, les nouveaux écouteurs CMF Buds Pro 2 vont prochainement être rejoints par trois nouvelles paires. En effet, le 28 avril 2025, Nothing annoncera la commercialisation des Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus, rien que cela.

Le même jour, la firme londonienne présentera officiellement son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le CMF Phone 2 Pro.

Source : Nothing CMF

Selon des informateurs sérieux, les écouteurs seront disponibles en précommande peu après l’annonce. Leur réelle disponibilité en boutique serait effective au début du mois de mai 2025.

Les écouteurs CMF Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus seraient proposés dans différents coloris : noir, orange et vert. Si on en croit la courte vidéo publiée par @EqualLeaks sur son compte Telegram, cela semble se vérifier au moins pour les Buds 2.

Des caractéristiques intéressantes attendues, dont l’ANC

Si, à date, aucune information technique n’a filtré concernant les caractéristiques des trois nouveaux modèles, il se murmure qu’ils pourraient profiter d’un transducteur de 11 mm de diamètre. Il est toutefois possible de certains modèles bénéficient également d’un tweeter de 6 mm, à l’image des Buds Pro 2 de la marque, permettant ainsi une meilleure précision audio. Les trois modèles embarqueraient la technologie audio Ultra Bass 2.0 afin de renforcer les basses, le cas échéant.

Parmi les trois nouveaux écouteurs, il y a fort à parier qu’au moins un d’entre eux soit doté d’une fonction de réduction de bruit. Ils devraient être certifiés résistants aux éclaboussures et proposer une autonomie intéressante.

La question du prix

Enfin, notez que la marque pourrait annoncer des tarifs particulièrement abordables. Rappelons que les Buds Pro 2 ont été commercialisés à un prix de seulement 59 euros. Vu qu’ils font figure de modèles les plus évolués de cette série, les prix des nouveaux écouteurs devraient être encore plus intéressants, offrant ainsi une alternative sérieuse aux modèles les plus abordables du marché. Rendez-vous le 28 avril pour tout savoir sur les écouteurs CMF Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus.