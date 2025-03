Déjà abordables, les derniers écouteurs sans fil de CMF by Nothing sont à -25 % sur Amazon

La dernière génération des écouteurs sans fil pas chers de Nothing, les CMF Buds Pro 2, proposent une réduction de bruit active, un son de qualité et une excellente batterie tout en étant abordable. D’autant qu’avec les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, ils deviennent encore plus intéressants, passant de 59 euros à seulement 44 euros.

La division CMF de Nothing a présenté sa dernière paire d’écouteurs sans fil à l’été 2024 : les CMF Buds Pro 2. Lancés pour gommer les nombreux défauts de l’ancienne génération, les écouteurs de CMF offrent une meilleure réduction de bruit, un confort optimal, un audio riche et même de la charge rapide. Et si vous êtes en quête d’un dispositif pour la musique et les podcasts à moindre cout, savez que les CMF Buds Pro 2 passe sous la barre des 50 euros lors des ventes flash de printemps d’Amazon.

Les atouts des Nothing CMF Buds Pro 2

Une réduction de bruit active efficace

La technologie LDAC

Une bonne autonomie

Au lieu de 59 euros, les Nothing CMF Buds Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 44 euros sur Amazon.

Du bon son pour une immersion au poil

Les CMF Buds Pro 2 ont été conçus avec un objectif en tête, leurs qualités de son. Ils sont fabriqués avec des doubles haut-parleurs de 11 mm pour les basses et d’un tweeter de 6 mm. Ce duo combiné à la technologie LDAC et à la certification Hi-Res Audio Wireless permettent de restituer un son fidèle amplifié par une excellente dynamique. La fonctionnalité Dirac Opteo fait partie des options des CMF Buds Pro 2 permettant d’optimiser le rendu sonore pour une écoute plus naturelle. L’application Nothing X qui pilote ces écouteurs donne accès à un égaliseur, mais aussi au réglage de certaines options.

La réduction de bruit active des CMF Buds Pro 2 selon son constructeur, pourrait atteindre jusqu’à 50 décibels, tout en fonctionnant sur une large gamme de fréquences (maximum 5000 Hz). Ces écouteurs peuvent donc filtrer et gommer les bruits ambiants dans les transports en commun ou les lieux où le brouhaha est présent. Pour les appels, ce n’est pas moins de six microphones qui sont embarqués dans les petits périphériques de CMF, promettant une clarté parfaite lors des appels en mouvement et dans des lieux bruyants.

Un boitier qui ne fait pas que charger

Le boitier des true wireless de CMF est dans un format carré dans un style minimaliste et d’une couleur mat. Il est conçu avec une sorte de cadran rotatif qui permet de modifier le volume sans avoir à sortir le smartphone, mais aussi d’ajuster la réduction de bruit, et de changer de musique. Les CMF Buds Pro 2 sont disponibles en plusieurs coloris, du noir mat au gris en passant par des couleurs punchy comme un orange fluo et un bleu métal.

En plus d’être coloré et élégant, les CMF Buds Pro 2 se distinguent par leur raffinement et leur robustesse. Conçus pour allier esthétique et durabilité, ces écouteurs sans fil bénéficient de la certification IP54, les rendant résistants à la poussière et aux éclaboussures. Que ce soit sous une pluie fine ou lors d’une séance de sport, ils restent protégés contre les aléas du quotidien. Leur conception au format intra-auriculaire ne se limite pas à la résistance : avec des matériaux premium et une ergonomie optimisée, les CMF Buds Pro 2 offrent un confort prolongé, s’adaptant parfaitement à toutes les morphologies d’oreilles.

Et si vous recherchez le même style sans les composants premium, sachez que les CMF Buds sont aussi disponibles pendant les ventes flash d’Amazon à un petit prix (et il y a aussi une variante orange). Néanmoins, certains composants et fonctionnalités sont sacrifiés.

Afin de comparer les CMF Buds Pro 2 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

