De 199 € à 95 € : le prix des OnePlus Buds Pro 3, de récents écouteurs sans fil premium avec ANC, est en chute libre

LancĂ©s l’an dernier, les OnePlus Buds Pro 3 sont des Ă©couteurs sans fil haut de gamme bien Ă©quipĂ©s, mais en ce moment proposĂ©s Ă un tarif peu Ă©levĂ©. On les trouve en effet Ă 95 euros au lieu de 199 euros sur AliExpress.

Les OnePlus Buds Pro 3 // Source : OnePlus

Successeurs des bons OnePlus Buds Pro 2, les Ă©couteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 prĂ©sentent une fiche technique assez similaire Ă celle des modèles de 2023, mais avec plusieurs amĂ©liorations promises. RĂ©duction de bruit active, deux transducteurs, audio spatial… Leurs atouts sont nombreux, et cerise sur le gâteau, ils coĂ»tent actuellement moins de 100 euros.

Les points essentiels des OnePlus Buds Pro 3

Des écouteurs résistants

Une réduction de bruit active

L’audio spatial avec suivi des mouvements de la tĂŞte

Lancés à 199 euros, les OnePlus Buds Pro 3 sont en ce moment proposés à 95 euros sur AliExpress grâce au code promo ASFR12.

Le prix réduit des OnePlus Buds Pro 3 après application du code promo sur AliExpress.

Des Ă©couteurs bien solides et confortables

Les OnePlus Buds Pro 3 sont des Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires assez Ă©lĂ©gants avec leur tige en plastique brillant et leur oreillette mate. En raison de leur format, ils s’accompagnent Ă©videmment de plusieurs embouts pour s’adapter Ă un maximum de personnes. Ici, quatre tailles sont ainsi proposĂ©es. On peut par ailleurs compter sur une bonne soliditĂ©, puisqu’ils sont certifiĂ©s IP55, soit rĂ©sistants aux Ă©claboussures, Ă la pluie ou encore Ă la transpiration.

Ces OnePlus Buds Pro 3 sont Ă©galement fournis avec un boĂ®tier ovale (et non plus carrĂ©), qui arbore un revĂŞtement lĂ©gèrement granuleux promettant une meilleure prise en main. Ce boĂ®tier de charge offre avant tout jusqu’Ă 25h30 heures d’Ă©coute avec la rĂ©duction de bruit active et 43 heures d’autonomie sans. Hors du boĂ®tier, les Ă©couteurs peuvent en thĂ©orie fonctionner pendant 6 heures avec l’ANC activĂ©e et 10 heures sans.

Une bonne immersion promise

CĂ´tĂ© audio, les OnePlus Buds Pro 3 embarquent deux transducteurs par Ă©couteur, une configuration censĂ©e apporter un rendu plus prĂ©cis des diffĂ©rentes plages de frĂ©quence. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce sont un tweeter de 6 mm pour les aigus et un transducteur dynamique de 11 mm pour les graves et les mĂ©diums qui prennent place ici. Du cĂ´tĂ© des codecs audio, ces true wireless sont compatibles avec l’AAC et le SBC, mais Ă©galement avec le codec LHDC 5.0, pris en charge essentiellement par les constructeurs chinois de smartphones. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie.

Les OnePlus Buds Pro 3 sont en outre capables d’envelopper leur utilisateur dans une bulle grâce Ă la rĂ©duction de bruit active intĂ©grĂ©e. OnePlus annonce d’ailleurs une rĂ©duction du bruit ambiant jusqu’Ă -50 dB. Enfin, les Ă©couteurs proposent aussi une fonction d’audio spatial, avec le suivi des mouvements de la tĂŞte ; parfait pour donner plus de prĂ©cision et de largeur aux morceaux Ă©coutĂ©s, ainsi que pour augmenter l’immersion.

