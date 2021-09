Meilleurs écouteurs sans fil pas chers : notre sélection en 2021

Plus envie de vous encombrer avec un casque, mais pas envie de trop alléger votre portefeuille ? Les écouteurs sans fils sont désormais abordables. Et contrairement à ce que l’on pourrait craindre, ces baisses de prix se font sans pour autant sacrifier la qualité ou les fonctionnalités. Petit tour d’horizon de ce qui se fait de mieux à ce jour.

Le TOP 3 des meilleurs écouteurs sans fil pas chers

Véritable révolution lors de leur introduction en 2015, les écouteurs true wireless se sont démocratisés à vitesse grand V. Leur tarif moyen est en chute libre tandis que leurs fonctions sont de plus en plus complètes, et ce à tous les niveaux de prix.

Plus besoin de vider ses économies donc, on trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros. On a donc choisi les meilleurs d’entre eux, à noter qu’une partie de notre sélection, comme les Sennheiser CX, peut parfois dépasser notre limite de prix. Ils sont toutefois si souvent en promo qu’il aurait été dommage de ne pas les évoquer tant ils sont intéressants.

Nothing Ear 1 Le meilleur choix du moment

Premier produit de la nouvelle compagnie de Carl Pei (le cofondateur de OnePlus) : des écouteurs pas chers. Un choix pas si surprenant quand on sait que les intras comptent parmi les produits les plus dynamiques du moment. Leur design en plastique transparent détonne, mais nous le trouvons étonnamment réussi. On apprécie aussi la bonne qualité de fabrication et la certification IPX4.

L’appairage est rapide et la connexion Bluetooth 5.2 solide, mais la latence est élevée et le multipoint est absent.

Pour ce qui est du son, les ear (1) ont une approche très conservatrice. Le rendu est extrêmement équilibré et toutes les plages de fréquences bien représentées, tandis que l’image stéréo est impeccable. Mais là où ils impressionnent, c’est avec leur réduction de bruit active qui écrase tout ce qui se fait à ce niveau de prix.

L’autonomie est en revanche dans la moyenne basse : comptez 5 heures avec la réduction de bruit active et 1 h 25 pour que le boitier assure une charge complète. Bonne surprise, ce dernier est compatible charge sans fil Qi.

Sans révolutionner le marché au sens large, les ear (1) mettent un beau coup de pied dans la fourmilière de l’entrée de gamme et s’imposent comme notre coup de cœur du moment. Geoffroy vous en dit (beaucoup) plus dans le test des Nothing ear (1).

Huawei FreeBuds 4i L'incontrournable des petits budgets

Très discret dans l’univers du smartphone, Huawei continue cependant de proposer d’excellents accessoires comme ces FreeBuds 4i qui promettent de la réduction de bruit active à un tarif défiant toute concurrence.

Adoptant une construction intra auriculaire, ces écouteurs utilisent le format tige auquel nous a habitué Apple avec ses AirPods. Si la finition ne casse pas trois pattes à un canard, le confort est en revanche au rendez-vous.

À défaut d’être audiophiles, les Freebuds 4i ont le mérite d’offrir un rendu équilibré et généralement agréable. Ça manque un peu de dynamique, mais, à ce prix, difficile de faire la fine bouche. De son côté, la réduction de bruit active n’est pas transcendante. Elle atténue les bruits constants, mais ne comptez pas sur beaucoup plus. Cela dit, elle reste un agréable bonus au vu du tarif.

L’autonomie est en revanche excellente, avec près de 7 h 45 avec la réduction de bruit active. Seul bémol, le boîtier n’assure qu’un peu plus d’une charge complète. Loin d’être les meilleurs sur le plan technique, les FreeBuds 4i s’imposent toutefois par leur tarif extrêmement attractif au regard de leurs prestations. Pour plus de détails, retrouvez notre test des Huawei FreeBuds 4i.

Sennheiser CX True Wireless Pour les amoureux du bon son

Plutôt tourné vers le haut de gamme, Sennheiser propose cependant quelques options intéressantes pour les petits budgets. Ces CX True Wireless en sont un parfait exemple. Ils conservent le design particulièrement léger des excellents CX 400 BT. On retrouve donc des écouteurs imposants, mais confortables et certifiés IPX4.

Principale qualité de ce modèle : un rendu audio exceptionnel, bien au-dessus de ce que l’on trouve à ce niveau de prix. Le son est précis et le rendu stéréo très satisfaisant. En prime, la connectivité est soignée, avec un Bluetooth 5.2 et un support de l’aptX. Avec 8 heures sur une charge, l’autonomie est elle excellente.

Contrepartie de toutes ces qualités, il faudra faire sans la réduction de bruit active ou la charge sans fil. Des compromis plus qu’acceptables selon nous. Un peu plus chers que notre limite de prix, les CX True Wireless sont souvent en promo. Pour en savoir plus, lisez notre test complet des Sennheiser CX True Wireless.

Jabra Elite 75t Un bon compromis

Malgré la sortie des Elite 85T, les Elite 75T sont toujours au menu, avec en prime un tarif en chute libre. De quoi en faire l’une des meilleures affaires du moment. Relativement compacts, ces écouteurs brillent surtout par un design très confortable et discret, avec en prime un poids plume. Leur tenue est bonne, ces modèles ne sont pas résistants à la sueur. Si vous faites du sport mieux vaudra aller vers les Elite Active 75T.

La connexion entre le smartphone et les écouteurs est solide, mais l’on regrette une latence particulièrement importante. Cela se fait surtout remarquer dans les jeux, qui sont incapables de compenser automatiquement par du buffering.

Le rendu sonore est généralement agréable, avec toutefois des basses un peu trop sourdes. Un petit défaut qui sera cependant aisément corrigé par un passage dans l’app en ajoutant plus d’aigus. Absente à la sortie, la réduction de bruit active a été ajoutée. Cette dernière n’est pas d’une efficacité incroyable, mais c’est toujours bon à prendre pour rendre un trajet dans le métro un peu plus agréable.

Ajoutez à cela une autonomie d’environ 7 heures plus qu’honorable et un boîtier agréablement compact et vous obtenez l’un des meilleurs choix à ce niveau de prix. Vous retrouverez plus d’informations dans notre test complet des Jabra Elite 75T.

Plus d’écouteurs sans fil à moins de 100 euros

Nous avons volontairement choisi de garder notre sélection réduite, mais voici quelques autres modèles qui pourraient retenir votre attention, en particulier si vous les voyez passer dans nos bons plans !

Bien choisir ses écouteurs sans fil pas cher

Pourquoi opter pour des écouteurs sans fil (ou true wireless) ?

Les écouteurs sans fil fonctionnent de la même manière que des écouteurs Bluetooth, à la différence qu’ils n’ont aucun fil, même entre les deux écouteurs, d’où le terme « true wireless ». Ils sont donc idéaux pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer ou qui n’aiment pas avoir chaud aux oreilles. Si leur autonomie est assez faible par rapport à un casque, ils sont livrés avec un boîtier permettant de les recharger plusieurs fois. Un nombre croissant de modèles disposent de fonctions supplémentaires comme la réduction de bruit active.

Quels critères à prendre en compte pour le sport ?

Légers, les écouteurs true wireless sont sur le papier idéal pour le sport. Il faudra cependant faire attention à quelques points. Le premier est la tenue, vous ne voulez pas qu’ils tombent des oreilles en plein footing. Autre détail : la résistance à l’eau. La sueur étant corrosive il faut que vos écouteurs ne laissent pas rentrer une goutte. Si vous comptez faire souvent du sport avec vos écouteurs soyez bien sûr qu’ils soient certifiés IPX4 au minimum.

Quelles marques de confiance pour des écouteurs à moins de 100 euros ?

Étant un des produits les plus dynamiques du moment, les écouteurs sans fils sont produits par un nombre absolument ridicule de fabricants, tout le monde ou presque y va de son modèle. Dans l’entrée de gamme, on retiendra des marques comme Huawei, Honor ou encore Jabra pour leur excellent rapport qualité/prix.

Quels sacrifices sur des écouteurs sans fil pas chers ?

Pour faire baisser le prix, les constructeurs doivent bien évidemment faire des concessions. Parmi les principales, on notera une qualité audio revue à la baisse, même si les écouteurs pas chers sont loin d’être honteux. Le principal critère de séparation est la réduction de bruit active qui sera bien moins efficace ou tout simplement absente. On devra aussi faire une croix sur des petits luxes comme la recharge sans fil ou des codecs audio haute qualité.