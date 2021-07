Introduction

Honor a lancé ses seconds écouteurs sans fil à réduction de bruit active, les Honor Earbuds 2 Lite. Mais que valent-il à l'usage, c'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

Alors que Honor se contentait jusque là de proposer des écouteurs similaires à ceux de Huawei, le constructeur chinois a depuis pris son indépendance de son grand frère. Il en résulte notamment les Honor Earbuds 2 Lite, des écouteurs à part entière qui, bien qu’ils semblent inspirés des Huawei FreeBuds 4i, s’en distinguent néanmoins. Voici leur test complet.

Honor Earbuds 2 Lite Fiche technique

Modèle Honor Earbuds 2 Lite Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 10 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Poids 11 grammes Prix 99 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs qui nous ont été fournis par Honor.

Honor Earbuds 2 Lite Design

De prime abord, en découvrant le boîtier des Honor Earbuds 2 Lite, c’est un sentiment de soulagement qui survient. Il faut dire que, sur ses précédents écouteurs — notamment les Honor Magic Earbuds — la marque chinoise s’était contentée du strict minimum, en reprenant des Huawei FreeBuds 3i, en changeant le logo, et en les revendant sous sa propre marque.

Ici, même si on doute que le développement des Earbuds 2 Lite soit complètement distinct de celui des FreeBuds 4i, Honor a au moins le mérite d’avoir conçu des écouteurs apparemment distincts de ceux de son cousin. Et ça se remarque dès le boîtier. Alors que Huawei a depuis quelques mois décidé d’adopter un boîtier tout en rondeur, avec une forme ovale de galet, pour ses écouteurs, ce n’est pas le cas des Earbuds 2 Lite. L’inspiration est davantage à rechercher du côté des AirPods Pro d’Apple. On va en effet retrouver un boîtier légèrement allongé dans une forme rectangulaire avec des angles largement arrondis. En façade, seul le logo Honor est présent, aux côté d’une LED indiquant le niveau de charge des écouteurs. Sur la face inférieure, Honor a intégré une prise USB-C et à droite on retrouve le traditionnel bouton d’appairage, bien fondu dans la coque.

L’ouverture du boîtier se fait plutôt simplement à l’aide du pouce et la charnière du couvercle paraît plutôt solide, sans aucun jeu qui ferait craindre une fragilité à long terme. Une fois le boîtier ouvert, les écouteurs sont plutôt faciles à retirer de leur logement, malgré un système magnétique plutôt efficace. Concernant le boîtier cependant, on peut regretter un gabarit plutôt conséquent avec des dimensions de 45,5 x 61,2 x 24,35 mm qui le rendent plutôt large et haut et peuvent donc gêner pour le ranger dans une poche.

Les Earbuds 2 Lite en eux-mêmes sont des écouteurs intra-auriculaires. Cela signifie qu’ils sont dotés d’embouts en silicone qui vont rentrer au sein même du conduit auditif. Cela présente des avantages — en matière de qualité audio et d’isolation passive — mais peut cependant gêner certains utilisateurs en raison d’un effet « bouchon » ou simplement d’une gêne physique à avoir quelque chose dans le canal auriculaire. On va ici retrouver trois paires d’embouts, en S, M et L, à essayer selon votre morphologie. Mais c’est justement sur les écouteurs en eux-mêmes que les différences entre les FreeBuds 4i et les Earbuds 2 Lite s’arrêtent, puisque leur format est parfaitement similaire.

Dans l’ensemble, les écouteurs de Honor proposent un confort d’utilisation certain, aidés en grande partie par leur design avec une tige vers le bas. Éprouvé, ce type de format a l’avantage de bien fixer les écouteurs aux esgourdes, d’éviter qu’ils ne tomber et d’assurer un bon maintien, même durant l’activité physique ou en mâchant. Notons néanmoins que les Honor Earbuds 2 Lite ne sont pas certifiés IPX4 et donc, sur le papier, pas résistants à la transpiration ou à la pluie.

Enfin, question confort, les écouteurs de Honor ne viennent jamais gêner l’écoute — à condition, encore une fois de supporter le format intra-auriculaire — et se font oublier en quelques minutes à peine. Même après deux à trois heures d’écoute, aucune gêne ne se fait sentir sur l’oreille.

Honor Earbuds 2 Lite Usage et application

Pour connecter les écouteurs d’Honor à votre smartphone, deux solutions s’offrent à vous. Si vous avez un téléphone Honor ou Huawei, il vous suffit d’ouvrir le boîtier à proximité de votre smartphone pour qu’une petite fenêtre s’affiche en bas de l’écran vous invitant à appairer les écouteurs. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra appuyer pendant plusieurs secondes sur le discret bouton d’appairage sur la tranche du boîtier jusqu’à ce que la LED clignote en blanc, puis vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Les contrôles tactiles

Les Honor Earbuds 2 Lite se contrôlent grâce à des capteurs tactiles présents sur les tiges de chaque écouteur. Deux types de gestes sont pris en compte par les écouteurs. Par défaut, un double appui sur l’écouteur gauche ou l’écouteur droit va mettre la musique en pause, tandis qu’un appui long va modifier le niveau de réduction de bruit ambiant.

L’application AI Life va cependant permettre de modifier ces paramètres tactiles, notamment pour le double appui. On va ainsi pouvoir choisir parmi cinq options pour chaque écouteur : lecture, morceau suivant, morceau précédent, assistant vocal ou aucun contrôle. Ces paramètres peuvent par ailleurs être choisis pour l’écouteur gauche et pour l’écouteur droit. Vous pouvez par exemple décider de garder la lecture en double appui à gauche, mais d’utiliser ce même geste pour passer au titre suivant à droite. Pour l’appui long, malheureusement, vous n’aurez le choix qu’entre la réduction de bruit et rien du tout. Dommage également que Honor ne prévoit pas que l’on puisse modifier le volume sonore directement sur ses écouteurs : il vous faudra nécessairement passer par les touches de volume de votre téléphone.

Notons cependant un petit retard à l’allumage lorsque vous faites un geste sur l’écouteur : il faut souvent près d’une seconde pour que l’action désirée ne se produise. Un temps plutôt long, surtout qu’on ignore bien souvent si le geste a bien été enregistré — les écouteurs n’émettant aucun son particulier lors des commandes tactiles — et qu’ils ne sont souvent pas reconnus. Un geste sur trois n’est pas détecté par les écouteurs et c’est vraiment dommage.

L’application Huawei AI Life

L’application AI Life est celle qui va vous permettre de contrôler au mieux les écouteurs. Comme on vient de le voir, elle va notamment vous permettre d’assigner des contrôles à chaque écouteur. C’est également là que vous pourrez mettre à jour le firmware des Earbuds 2 Lite, ou que vous pourrez en contrôler le niveau de batterie. L’application propose également une gestion de la réduction active du bruit entre trois niveaux : réduction du bruit, aucun et perception. Néanmoins, il s’agit là des mêmes niveaux que ce que l’on va avoir en appuyant longuement sur un écouteur avec les contrôles tactiles. Enfin, dernière option proposée par AI Life : la détection de dispositif intelligente. En d’autres termes, une fois l’option activée, la musique se mettra automatiquement en pause lorsque vous retirez les écouteurs. Un bon moyen d’économiser de la batterie lorsque vous ne les utilisez pas.

Attention cependant, comme c’est le cas depuis plusieurs générations d’écouteurs ou de casques Honor et Huawei, l’application AI Life du Google Play Store n’est pas à jour. Elle ne vous permettra pas de contrôler les Earbuds 2 Lite. Pour ce faire, il vous faudra télécharger l’application sur la boutique d’application de Huawei, l’AppGallery.

La connexion Bluetooth

Pour la connexion sans fil, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.2. Pendant ma semaine de test, je n’ai souffert que d’une légère perte de connexion en allant courir, mon smartphone fixé au bras droit. Même avec le téléphone dans la poche avant de mon jean et ma main par-dessus — généralement un bon test pour la stabilité de connexion d’écouteurs — les Earbuds 2 Lite d’Honor ont su conserver leur connexion et continué à recevoir de la musique venant de mon téléphone.

Honor communique sur une latence audio réduite sur ses écouteurs. Comme souvent, ce sont les jeux mobiles qui posent le plus de souci aux casques et écouteurs sans fil, les plateformes de vidéo s’adaptant généralement à cette latence en envoyant le flux vidéo avec un peu de retard. Sur un jeu mobile, le délai peut être d’une demi-seconde. C’est plutôt long et cela peine à convaincre davantage que d’autres écouteurs sans fil. Ne comptez pas trop sur les Honor Earbuds 2 Lite pour entendre parfaitement vos adversaires arriver dans des FPS mobiles, vous serez sans doute déjà mort avant d’entendre les pas de vos ennemis.

Notons enfin que les Honor Earbuds 2 Lite ne sont pas compatibles avec le Bluetooth multipoint et ne peuvent donc être connecté qu’à une seule source à un instant T. Impossible donc de les utiliser en même temps sur un smartphone et sur un ordinateur ou une tablette.

Honor Earbuds 2 Lite Réduction de bruit

Comme on l’a vu, les Honor Earbuds 2 Lite profitent d’une fonction de réduction de bruit active. D’après le constructeur, cela leur permet de supprimer un volume sonore jusqu’à 22 dB grâce à des microphones Feedfordward intégrés aux écouteurs.

Dans les faits, les écouteurs de Honor proposent bel et bien une réduction de bruit convaincante. Attention, il n’est pas question ici de les mesurer aux Sony WF-1000XM3 et WF-1000XM4 ou même aux Bose QuietComfort Earbuds, ils ne jouent clairement pas dans la même catégorie. Mais on retrouve malgré tout une réduction de bruit suffisante pour profiter de sa musique dans les transports en commun, dans la rue ou dans un open space sans être gêné outre mesure par les bruits de la circulation, du métro ou de ses collègues trop bavards. C’est bel et bien une réduction du bruit ambiant qui est proposée ici, et pas une suppression pure et simple.

Concrètement, une fois la réduction de bruit activée, vous entendrez toujours les véhicules autour de vous ou vos voisins de bureau discuter entre eux, mais le niveau sonore sera suffisamment amoindri pour que vous entendiez tout de même votre musique sans avoir à hausser le volume. C’est bien avant tout ce qu’on demande à des écouteurs à réduction de bruit active.

En plus de ce mode ANC, les écouteurs profitent d’un mode perception. Celui-ci va vous permettre au contraire d’entendre davantage ce qui se passe autour de vous en profitant des microphones externes. Ne vous attendez cependant pas à des sons cristallins, on ressent assez nettement qu’ils viennent de microphones, mais ça s’avérera suffisant pour bien entendre un message en gare par exemple.

Honor Earbuds 2 Lite Audio

Pour la restitution sonore, les Honor Earbuds 2 Lite sont équipés de transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre. Les écouteurs sont par ailleurs capables d’assurer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Notons cependant qu’ils ne sont compatibles qu’avec les deux codecs audio Bluetooth les plus classiques du marché à savoir l’AAC et le SBC. Ne comptez donc pas dessus pour profiter d’une transmission en aptX ou en LDAC.

Pour tester la qualité audio des Honor Earbuds 2 Lite, je les ai connectés en AAC avec un Oppo Find X2 Pro, puis j’ai écouté des titres sur Spotify en qualité « très élevée », soit de l’ogg vorbis à 320 kbps.

Les Honor Earbuds 2 Lite proposent dans l’ensemble un son très chaleureux, à l’instar des autres écouteurs de la marque, ou de ceux de Huawei. On a une bonne mise en avant des graves et des bas médiums. De quoi produire un son assez énergique qui a l’avantage de ne pas fatiguer l’oreille et de plaire au plus grand nombre. Cela ne signifie pas pour autant que le son est d’excellente qualité, loin de là. Si les basses sont présentes, leur qualité peut être un peu brouillonne. Il en va de même pour les aigus, déjà en retrait, mais qui manquent nettement de définition. On regrettera notamment une sibilance — le sifflement prolongé des sons en « s » — trop présente. Enfin, si les voix se font bien sentir, là aussi on aurait aimé que plus de soin ait été apporté aux médiums qui peuvent rapidement saturer à fort volume.

Si la signature sonore des Honor Earbuds 2 Lite est donc agréable, on aurait apprécié que le constructeur soigne davantage la restitution de chaque plage de fréquence. Malheureusement, c’est bien souvent le lot des écouteurs sans fil de cette gamme de prix et à ce titre, les Earbuds 2 Lite restent dans la moyenne de ce qui se fait.

Honor compense néanmoins par une scène sonore plutôt espacée qui permet de profiter d’une bonne spatialisation audio même avec des fichiers stéréo classiques — sans avoir à lancer des titres en audio spatial. La dynamique en revanche est là aussi assez moyenne. Sans proposer une courbe complètement plate, les écouteurs peinent à faire le distinguo entre les sons devant être restitués avec un fort volume sonore et ceux joués plus faiblement.

Notons enfin que l’application AI Life ne permet pas de modifier la signature sonore des écouteurs d’Honor. Il vous faudra donc nécessairement passer par l’égaliseur de votre smartphone ou de votre application de musique si vous souhaitez régler le niveau des basses, des médiums ou des aigus.

Honor Earbuds 2 Lite Micro

Du côté de la qualité d’appel et des microphones utilisés par les Honor Earbuds 2 Lite pour capter votre voix, ce sont deux micros qui sont utilisés par Honor.

Il en résulte une qualité plutôt bonne lorsque vous êtes dans le calme, mais qui — à force de compression — peut être bien plus aléatoire si vous avez du bruit autour de vous. On va bien évidemment entendre les bruits les plus ponctuels, comme le son d’un clavier, mais avec une montée dans la compression qui va devenir gênante pour votre interlocuteur en cas de sons plus constants, comme un camion poubelle ou de l’eau qui coule.

Notons également que les Honor Earbuds 2 Lite sont assez sensibles aux bruits du vent dans les micros.

Honor Earbuds 2 Lite Autonomie

Côté autonomie, Honor indique que les écouteurs en eux-mêmes sont dotés de batterie de 55 mAh, tandis que le boîtier profite d’un accumulateur de 410 mAh. Selon le constructeur chinois, cela permettrait aux Earbuds 2 Lite de jouer de la musique pendant 10h consécutives sans réduction de bruit active, et pendant 7h30 avec cette fonctionnalité activée. Autant dire que les prétentions de Honor sont élevées.

Et pourtant, dans la pratique, c’est bien ça. Avec le codec SBC, la réduction de bruit activée et un volume à 80 %, j’ai pu utiliser les écouteurs pendant tout juste 8h avant que les deux ne tombent à court de batterie. L’écouteur gauche s’est quant à lui éteint 40 minutes plus tôt, au bout de 7h20. Dans tous les cas, on peut dire que la promesse d’Honor est respectée et que les Honor Earbuds 2 Lite proposent parmi la meilleure autonomie du marché.

Pour la recharge, le constructeur indique qu’il suffit d’une heure dans leur boîtier pour recharger complètement les écouteurs. Là encore, Honor joue les modestes puisqu’il aura suffi de seulement 30 minutes pour recharger complètement les deux écouteurs et que 15 minutes avaient déjà suffi pour leur faire récupérer 80 % d’autonomie.

Notons cependant que le boîtier des Honor Earbuds 2 Lite ne peut se recharger qu’en filaire avec un câble USB-A vers USB-C fourni, mais sans chargeur secteur. Le boîtier ne profite donc pas de la charge sans fil.

Honor Earbuds 2 Lite Prix et date de sortie

Les Honor Earbuds 2 Lite seront disponibles à compter du 20 juillet. Ils seront proposés uniquement en blanc, au prix de 99,95 euros.