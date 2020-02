Comment installer le Huawei AppGallery sur n’importe quel smartphone Android

L'AppGallery est un magasin d'apps et de jeux Android proposé par Huawei. Pré-embarqué sur les smartphones Honor et Huawei, il est possible de l'installer sur n'importe quel smartphone Android. On vous explique comment.

Comme alternative au Google Play Store et aux Google Mobile Services (GMS), Huawei propose l’AppGallery et les Huawei Mobile Services (Homs) qui sont déjà préinstallés sur tous les smartphones Huawei et Honor. D’ailleurs, sur le Honor View 30 et les Huawei Mate 30, ce sont les boutiques d’applications installées par défaut. Ce que vous ne savez sans doute pas, c’est qu’il est possible de télécharger et installer l’AppGallery et les HMS sur n’importe quel smartphone Android.

Pourquoi installer l’AppGallery ?

Pour la curiosité de tester une alternative au Play Store de Google, mais aussi pour bénéficier plus tard des quelques exclusivités que Huawei va négocier avec les éditeurs et les développeurs.

En effet, le groupe chinois s’est lancé dans une course effrénée pour proposer une sérieuse alternative au Play Store, de plus en plus d’apps sont donc disponibles sur le store de Huawei. Il faut dire que Huawei n’a pas le choix, étant donné que ses nouveaux smartphones n’ont plus les services de Google préinstallés. Il faut désormais les installer manuellement.

Où télécharger le Huawei AppGallery ?

Huawei diffuse gratuitement le fichier APK sur son site Internet, vous trouverez l’application à cette adresse. L’application fait environ 25 Mo.

Huawei AppGallery Télécharger gratuitement

Comment installer le Huawei AppGallery ?

L’AppGallery est un fichier .APK, l’extension des applications Android, vous devez donc suivre notre méthode pour installer un fichier APK.

N’oubliez pas d’autoriser le Huawei AppGallery à installer des applications, l’autorisation sera demandée au démarrage ou à la première installation d’app.

Qu’est-ce que les Huawei Mobile Services ?

Quand vous aurez installé l’AppGallery, l’application vous demandera d’installer les Huawei Mobile Services (HMS). Ce sont les services équivalents aux Google Mobile Services, un ensemble de services proposés par Huawei aux développeurs. L’installation est rapide, elle vous sera proposée au démarrage de l’AppGallery. Vous pouvez les désinstaller comme n’importe quelle application Android.

Vous pouvez tester d’autres alternatives au Play Store de Google.