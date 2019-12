Huawei AppGallery France : l’alternative au Play Store va s’étoffer, c’est promis

Le magasin d'applications de Huawei, AppGallery, va accueillir plus de contenus d'ici peu dans son catalogue français. Il sera aussi plus axé sur les applications locales. Tout cela pour devenir une alternative plus crédible au Google Play Store.

Nous avons testé le Huawei Mate 30 Pro il y a peu. Parmi les défauts de ce smartphone dépourvu des services Google, nous déplorions un catalogue un peu trop maigre en France. En effet, malgré les restrictions engendrées par l’embargo américain, plusieurs applications fonctionnent sur le dernier flagship de Huawei. Malgré cela, elles sont très peu nombreuses à être disponibles sur le magasin alternatif au Play Store.

Heureusement, lors d’une rencontre organisée avec de hauts responsables de la marque à Shenzhen, en Chine, Huawei nous a affirmé qu’AppGallery France allait s’étoffer et que cela allait se voir dès la fin du mois de janvier. En outre, « trois à cinq applications locales populaires vont à chaque fois être mises en avant », nous confient les représentants de l’entreprise.

Des événements réguliers

Aussi, il est important de noter que la firme chinoise veut organiser de plus en plus d’événements dédiés aux développeurs — Huawei Developer Day — en France et plus globalement en Europe. Et ce, à raison « d’un petit événement par mois et d’un plus grand chaque trimestre ».

L’idée est clairement de convaincre toujours plus de développeurs français à publier leurs applications sur AppGallery afin de prouver aux clients qu’un smartphone Android sans les services Google peut être viable.

Rappelons au passage que les Huawei P40 vont être officialisés à Paris à la fin du mois de mars 2020 avec les Huawei Mobile Services. Ces futurs flagships auront sans doute droit à cet AppGallery renouvelé.

NB : notre journaliste Omar Belkaab est présent en Chine dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei.