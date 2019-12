S’il est possible de télécharger des fichiers APK pour installer des applications sur le Huawei Mate 30 Pro, toutes ne fonctionneront pas correctement et certaines ne pourront même pas se lancer. On en a testé quarante parmi les plus populaires sur Android.

Cette semaine, Huawei a annoncé l’arrivée en France de son dernier smartphone haut de gamme, le Huawei Mate 30 Pro. Si son lancement est prévu pour le lundi 9 décembre, il est cependant sujet à un problème de taille : l’absence des services Google Play.

Des fonctions qui manquent pour certaines applications

En d’autres termes, le smartphone ne profite pas des applications Google classiques comme Gmail, Google Maps ou Google Messages, mais la boutique d’applications de Google, le Play Store, n’est pas non plus installée. Surtout, cela pénalise en partie les autres applications proposées par des développeurs tiers. En effet, nombre d’entre eux ont décidé d’utiliser certaines APIs proposées par Google au sein des services Google Play pour ajouter des fonctions de cartographie, d’identification, de paiement ou de localisation à leurs propres applications.

Il est donc théoriquement possible d’installer une application sur une boutique alternative ou directement à l’aide d’un fichier APK. Cependant, rien n’indique qu’elle fonctionnera convenablement sur le Huawei Mate 30 Pro ou sur les futurs smartphones de Huawei et Honor.

Une sélection de 40 applications parmi les plus populaires

Afin de savoir quelles applications pouvaient fonctionner sur le dernier smartphone de Huawei, nous en avons donc choisi 40 parmi les plus populaires sur Android. Il peut s’agir de réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou Twitter, d’applications de livraisons de repas comme Deliveroo ou Uber Eats, de jeux comme Pokémon Go ou Call of Duty Mobile, de services de streaming musical comme Spotify ou Deezer, ou d’outils de messagerie comme Discord, Slack ou Whatsapp. Nous avons également choisi trois applications de Google : Google Maps, YouTube ou Google Translate. Contrairement à Gmail ou à Play Musique, ces applications n’ont pas besoin que l’utilisateur s’identifie pour fonctionner, du moins en théorie.

Cinq applications proposées dans l’AppGallery sur les 40 sélectionnées

Pour chacune de ces applications, nous avons d’abord cherché si elle était disponible dans l’AppGallery, la boutique d’applications de Huawei. Nous avons cherché dans la version française de la boutique, plus accessible, bien qu’il soit possible de faire ses recherches en basculant simplement vers la version chinoise, plus complète. Et autant dire que la pêche fut bien maigre avec seulement cinq applications proposées sur les 40 : la boutique Amazon, l’installeur Epic Games, MX Player, Viber et VLC. Bien évidemment, ces applications étant proposées volontairement par les développeurs sur la boutique de Huawei, elles fonctionnent sans problème avec le Huawei Mate 30 Pro, puisqu’elles utilisent les Huawei Mobiles Services en lieu et place des Google Mobile Services.

Disponible sur App Gallery ? Fonctionne sur le Huawei Mate 30 Pro ? Boutique Amazon Oui Oui Installeur Fortnite Oui Oui MX Player Oui Oui Viver Oui Oui VLC Oui Oui

Sur 40 applications, plus d’un quart ne fonctionne pas

Pour les 35 autres applications, nous avons utilisé la boutique alternative Aptoide. Le fait de télécharger les applications depuis une autre application — plutôt que depuis un site tiers par exemple — présente l’avantage d’avoir des mises à jour proposées automatiquement, sans avoir à les faire manuellement. Sur Aptoide, nous avons pu toutes les trouver. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que toutes sont compatibles avec le Huawei Mate 30 Pro. Nous les avons donc testées une par une afin de savoir lesquelles pouvaient fonctionner ou non.

Disponible sur App Gallery ? Fonctionne sur le Huawei Mate 30 Pro ? Call of Duty Mobile Non Oui Candy Crush Saga Non Oui Deezer Non Oui Discord Non Oui Dropbox Non Oui Facebook Non Oui Firefox Non Oui Flipboard Non Oui Instagram Non Oui LinkedIn Non Oui Messenger Non Oui Microsoft Word Non Oui Shazam Non Oui Skype Non Oui Slack Non Oui Spotify Non Oui TikTok Non Oui Twitch Non Oui Twitter Non Oui Uber Eats Non Oui Whatsapp Non Oui Clash of Clans Non Oui (mais sans achat in-app) Google Translate Non Oui (mais sans connexion possible) Google Maps Non Oui (mais sans connexion possible) Uber Non Oui (mais sans géolocalisation) Bankin Non Non Deliveroo Non Non Line Non Non Mario Kart Tour Non Non Netflix Non Non Pokémon Go Non Non Snapchat Non Non Tinder Non Non Waze Non Non YouTube Non Non

Concrètement, on signalera donc que les applications de Microsoft, Facebook ou Amazon n’ont aucun mal à se passer des APIs de Google et fonctionnent donc parfaitement sans. Pour la plupart des applications, il vous faudra néanmoins trouver un moyen de vous identifier autrement que par le bouton Google, parce que celui-ci ne fonctionne tout simplement pas. Et en l’absence d’identifiant Huawei, le recours le plus simple sera souvent le bouton Facebook.

On notera également que l’achat in app, lorsqu’il est prévu pour utiliser le Google Play Store, est bien souvent inopérant. Une alternative peut donc être de télécharger l’application sur la boutique d’Amazon, si elle y est proposée, puisque le paiement par la plateforme de e-commerce n’est pas bloqué. Enfin, pour certaines applications, il n’y a pas d’alternative et, à moins de bidouiller le système pour installer les services Google Play — on y reviendra dans la semaine –, il vous sera tout simplement impossible de les utiliser.

Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive et ne représente qu’une infime quantité des applications utilisées par les possesseurs de smartphones Android. Si vous souhaitez savoir si d’autres applications sont opérationnelles sur le Huawei Mate 30 Pro, n’hésitez pas à nous les indiquer en commentaires, et nous tâcherons de les essayer.