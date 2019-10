Après plusieurs mois de bêta, Call of Duty Mobile est finalement disponible pour tous sur Android. De nombreuses mécaniques s’inspirent directement de Fortnite.

Après Mario Kart Tour, c’est au tour d’une autre célèbre licence vidéoludique d’arriver sur nos smartphones : Call of Duty. Après plusieurs mois de bêta, le jeu Call of Duty Mobile d’Activision est finalement disponible pour tous.

Le titre reprend bien sûr son univers guerrier réaliste ainsi que quelques cartes déjà bien connues des joueurs, rajoutant en outre plusieurs modes de jeu, dont le 5v5 classique, le mode zombie ou encore la bataille de snipers. Pourtant, Call of Duty Mobile empreinte également à Fortnite avec la présence d’un mode Battle Royale jusqu’à 100 joueurs et d’un game pass premium permettant d’évoluer plus rapidement.

Parce que oui, les perks sont nombreux et se débloquent peu à peu au fil des parties et surtout des victoires. Aussi, plus vous jouerez et plus votre avatar sera puissant et équipé, à moins de mettre la main au portefeuille pour accélérer le processus.

Les loot box et la Belgique

Call of Duty Mobile est disponible au téléchargement sur le Play Store dans les pays où la boutique de Google est disponible, à l’exception de la Chine continentale, du Vietnam et de la Belgique. En effet, ce dernier pays interdit les jeux « de hasard » incluant des loot box.

Les nombreux modes de jeu (dont Battle Royale)

Facile à prendre en main

À défaut de pouvoir le télécharger sur le Google Play Store, les joueurs belges doivent donc télécharger l’APK de Call of Duty Mobile, heureusement disponible sur APKMirror.

Une fois le fichier APK, un rapide tour sur notre tutoriel dédié vous apprendra à l’installer.

Rendez-vous maintenant sur le champ de bataille pour faire le plus de frags possible !