Le record insoupçonné de Call of Duty Black Ops 6 : trop volumineux pour Internet ?

Lancé le week-end dernier, Call of Duty : Black Ops 6 a marqué la fin du mois d’octobre pour les fans et les abonnés du Game Pass. Cependant, avec un espace de stockage requis pouvant atteindre 300 Go, le jeu n’est pas passé inaperçu, tant sur les disques durs que sur les réseaux sociaux.

Call of Duty est donc encore assez populaire pour afficher de nouveaux records ? // Source : Activision Blizzard

Qu’avez-vous fait le week-end dernier ? Si certains ont profité de ces jours de repos pour décorer leur maison en vue d’Halloween et préparer leurs costumes, d’autres se sont plongés dans le dernier opus de Call of Duty. Bien que ce titre ne soit qu’un des nombreux épisodes de la saga, il se distingue par son inclusion dans le Xbox Game Pass dès son lancement, incitant de nombreux joueurs à l’essayer sans avoir à l’acheter.

C’est un véritable pari pour Microsoft, qui capitalise sur son investissement massif dans Activision-Blizzard, propriétaire de la licence Call of Duty, pour se démarquer et donner un coup de fouet à son service de jeux par abonnement. Et la stratégie semble porter ses fruits, du moins selon un fournisseur d’accès à Internet outre-Atlantique.

Comme le rapporte The Verge, Comcast a annoncé une augmentation significative de l’utilisation de son réseau. Le lancement du jeu aurait ainsi représenté 19 % de son trafic global la semaine dernière, à tel point qu’il s’agirait de la « plus grande semaine dans l’histoire de l’Internet » chez le fournisseur américain. Un statut impressionnant qui pourrait s’expliquer par la disponibilité du jeu sur les services de cloud gaming dès son lancement, mais pas seulement. En effet, la véritable raison pourrait se trouver dans une autre particularité de Black Ops 6.

Une course au Go qui pourrait mettre à mal les infrastructures des FAI ?

Si le nouveau Call of Duty a fait couler beaucoup d’encre avant même sa sortie, ce n’est pas tant pour son gameplay (presque) ultra-innovant que pour l’espace disque requis pour y jouer. Alors que le jeu nécessite un minimum de 100 Go, le pack complet comprenant Warzone, Modern Warfare II et III, ainsi que divers packs de contenus additionnels, fait grimper la note à près de 300 Go. Autant dire que le téléchargement du jeu demande un peu de préparation, et que son installation peut facilement nécessiter la désinstallation d’autres titres pour les joueurs les moins bien équipés.

Une situation qui pourrait malheureusement se répéter à l’avenir, Call of Duty : Black Ops 6 n’étant sûrement qu’un des premiers jeux à peser aussi lourd dans un monde où les écrans 4K sont amenés à se répandre. Difficile de savoir si les futures technologies de compression ou l’intelligence artificielle pourront ralentir cette course au Go, qui n’est de toute façon pas nouvelle.

Malheureusement, Comcast n’a pas fourni de chiffres détaillés concernant l’événement. Il est donc difficile de savoir exactement ce qui a provoqué cet important trafic. On peut toutefois supposer que le lancement de Call of Duty a eu un impact significatif sur d’autres fournisseurs d’accès à Internet dans le monde. De quoi alimenter les arguments de certains législateurs, qui verraient d’un très bon œil l’idée de taxer les géants du web sur la bande passante.