Xbox absorbe Activision Blizzard : jeux, studios, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, voici tout ce qui change

Ça y est, l'éditeur Activision Blizzard appartient officiellement à Microsoft. Un rachat historique qui bouleverse l'équilibre du marché du jeu vidéo.

Plus de 20 mois après l’annonce, le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est désormais effectif. Le géant de la tech, et maison mère de Xbox, rachète l’un des plus gros éditeurs de jeu vidéo au monde pour 68,7 milliards de dollars. Voici la déclaration de Phil Spencer à l’annonce de la clôture du rachat.

Nous aimons les jeux. Nous jouons à des jeux, nous créons des jeux et nous savons de première main à quel point le jeu est important pour chacun d’entre nous en tant qu’individu et, collectivement, en tant que communauté. Aujourd’hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes au sein de Xbox. Activision Blizzard est l’éditeur de certaines des franchises les plus jouées et les plus appréciées de l’histoire des jeux sur console, PC et mobile. De Pitfall à Call of Duty, de World of Warcraft à Overwatch, de Candy Crush Saga à Farm Heroes Super Saga, leurs studios ont repoussé les limites du jeu pour les joueurs du monde entier.

13 à 15 nouveaux studios

Avec ce rachat, Microsoft intègre quelque 17 000 nouveaux employés qui devront rejoindre les plus de 200 000 employés que compte le géant de la tech. À titre de comparaison, l’acquisition de Zenimax Media (Bethesda) représentait 2 300 nouveaux employés. On est donc sur une tout autre échelle. Ils sont répartis sur les 13 studios suivants :

Beachhead Studio ;

Blizzard Entertainment ;

Beenox ;

Demonware ;

Digital Legends ;

High Moon Studios ;

Infinity Ward ;

King ;

Radical Entertainment ;

Raven Software ;

Sledgehammer Games ;

Toys for Bob ;

Treyarch.

On pourrait également citer le studio Vicarious Visions qui a fusionné avec Blizzard Entertainment en 2022, après l’annonce du rachat, et le studio Proletariat racheté par Blizzard en 2022.

Ils viennent s’ajouter à l’impressionnante galaxie de studio déjà possédé par Microsoft.

Jeux : des licences cultes

On parle beaucoup de Call of Duty, mais Microsoft met aussi la main sur de nombreuses licences cultes du jeu vidéo comme Crash Bandicoot, Warcraft, Diablo ou encore Spyro. Voici la liste complète :

Blur ;

Caesar ;

Call of Duty ;

Candy Crush ;

Crash Bandicoot ;

Diablo ;

DJ Hero ;

Empire Earth ;

Gabriel Knight ;

Geometry Wars ;

Guitar Hero ;

Gun ;

Hearthstone ;

Heroes of the Storm ;

Hexen ;

Interstate ’76 ;

King’s Quest ;

Laura Bow Mysteries ;

The Lost Vikings ;

Overwatch ;

Phantasmagoria ;

Pitfall ;

Police Quest ;

Prototype ;

Quest for Glory ;

Singularity ;

Skylanders ;

Solider of Fortune ;

Space Quest ;

Spyro the Dragon ;

StarCraft ;

Tenchu (legacy games) ;

TimeShift ;

Tony Hawk’s Pro Skater ;

True Crime ;

World of Warcraft ;

Zork ;

Parmi tous ces jeux, un retour de la série Hexen a été teasé par Phil Spencer. Lors de l’annonce du rachat, les franchises Starcraft et Tony Hawk’s Pro Skater étaient explicitement mentionnées. Ce sont les licences les plus susceptibles de faire leur grand retour sous l’égide du géant américain. Il faut noter que le jeu Sekiro: Shadows Die Twice, développé par From Software et édité par Activision en occident, ne fait pas partie de cette liste. La franchise n’appartient pas à Activision et reste la propriété de From Software.

Call of Duty arrive sur toutes les consoles

La licence Call of Duty a été au centre des débats tout au long du processus de ce rachat. Dorénavant propriété de Microsoft, la très célèbre et lucrative franchise de jeu vidéo va sortir sur Nintendo Switch et rester disponible sur les consoles PlayStation jusqu’en 2033.

La firme de Redmond a signé un contrat avec Nintendo et Sony pour garantir l’accès des consoles concurrentes aux jeux Call of Duty.

Le cloud gaming part chez Ubisoft

Ce n’est pas tout, Microsoft s’est aussi engagée à mettre à disposition les jeux PC Activision Blizzard sur plusieurs services de cloud gaming comme Nvidia GeForce Now. Par ailleurs, la validation du rachat par l’Union européenne oblige Microsoft à proposer gratuitement aux joueurs européens les jeux Activision Blizzard qu’ils ont acheté sur les plateformes de cloud gaming concurrentes.

La firme a également annoncé la revente des droits à perpétuité sur l’ensemble des jeux Activision Blizzard depuis sa création et jusqu’en 2038 à l’éditeur Ubisoft concernant le streaming en cloud gaming. Autrement dit, Ubisoft aura un droit à vie sur Call of Duty 1, Warcraft 3 ou encore Call of Duty Modern Warfare, mais pas sur un éventuel Diablo 10 ou Call of Duty 2039.

En dehors de l’Union européenne, c’est donc Ubisoft qui aura loisir de vendre ou non des jeux tel que Call of Duty à des éditeurs de service de cloud gaming. Même Microsoft sera contraint de demander un contrat avec Ubisoft si la firme souhaite ajouter les jeux Activision Blizzard dans Xbox Cloud Gaming. Ubisoft aura le droit d’exiger de la part de Microsoft le portage des jeux Activision Blizzard vers Linux, ou sur des supports d’émulation comme Proton.

Un enjeu pour les salariés

L’acquisition d’Activision Blizzard a aussi un impact sur celles et ceux qui fabriquent les jeux vidéo. Microsoft a, en effet, dû s’ouvrir au syndicalisme après des années de rejet. La CWA, Communications Workers of America, qui représente le plus de travailleurs du secteur, a signé un partenariat avec Microsoft pour garantir des démarches simplifiées de syndicalisation au sein de l’entreprise. Les employés de la QA (Quality Assurance) de Bethesda ont pu montrer l’exemple en créant une antenne de 300 employés syndiqués en décembre 2022.

Le rachat a été provoqué par des semaines de scandales concernant la culture d’entreprise au sein d’Activision Blizzard et la responsabilité du patron Bobby Kotick dans l’affaire. Lors de l’annonce du rachat, Microsoft s’est engagée dans sa communication à « étendre sa culture d’inclusion proactive aux grandes équipes d’Activision Blizzard ». Comme pour ne pas laisser un sujet de côté, le communiqué précisait « nous pensons également que la réussite créative et l’autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. »

Reste la question de l’avenir de Bobby Kotick et sa place dans le nouvel organigramme du groupe Microsoft Gaming dirigé par Phil Spencer.

Microsoft devient numéro 3 du jeu vidéo

Lors du procès avec la FTC, nous avons découvert que Microsoft s’était fixé pour objectif de devenir le leader du jeu vidéo en 2030. Avec ce rachat, le géant américain fait un bond de géant puisqu’il devient automatiquement le numéro 3 du secteur grâce aux forces cumulées de Xbox, Bethesda et Activision Blizzard.

Il se place ainsi derrière Tencent Games, le géant chinois souvent méconnu du grand public et leader actuel de l’industrie du jeu vidéo, et Sony PlayStation.

Que va faire Microsoft avec Activision Blizzard ?

À défaut de créer de nouvelles exclusivités fortes pour son écosystème Xbox, le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft va surtout donner à l’éditeur des revenus beaucoup plus élevé dans le jeu vidéo dans des domaines que la firme maitrise encore mal. On pense au mobile où Activision propose plusieurs titres à succès comme Candy Crush ou Call of Duty Mobile. Microsoft aimerait utiliser cette force pour pousser une nouvelle boutique Xbox sur smartphone en concurrence du Google Play Store et de l’App Store d’Apple.

Ce rachat devrait permettre à Microsoft d’ajouter une large partie du juteux catalogue d’Activision Blizzard sur le Xbox Game Pass, et donc faire grandement croitre les abonnés. La firme devrait notamment utiliser World of Warcraft pour générer de l’attrait pour le service sur PC. L’excellent Battle.net, qui permet de télécharger et d’installer les jeux Activision Blizzard sur PC, devrait par ailleurs être utilisé pour proposer un Xbox Store plus robuste. Pour l’heure, Phil Spencer indique dans son communiqué : « Aujourd’hui, nous commençons à travailler pour amener les franchises bien-aimées d’Activision, de Blizzard et de King sur le Game Pass et d’autres plateformes. Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir ». Il faudra donc se montrer patient.