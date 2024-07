Augmentation du prix du Game Pass : pour le gouvernement américain, c’est la preuve que Microsoft a menti sur le rachat d’Activision Blizzard

La FTC contre-attaque à nouveau sur le dossier du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. En cause : les annonces récentes d'augmentation de prix du Xbox Game Pass.

Microsoft a beau avoir acté le rachat d’Activision Blizzard en octobre 2023, toutes les procédures judiciaires à l’encontre de ce projet ne sont pas terminées. La FTC aux États-Unis notamment continue de s’opposer à la fusion entre les deux entreprises.

Après une défaite devant le tribunal fédéral, la FTC entend obtenir gain de cause devant la Cour d’appel. Pour la commission, les annonces récentes de Microsoft ne font que renforcer son dossier.

Microsoft « dégrade son Xbox Game Pass »

La FTC a envoyé une lettre à la Cour d’appel du 9e circuit aux États-Unis à la suite des annonces de Microsoft du 10 juillet. Pour rappel, la firme a annoncé une hausse du prix du Xbox Game Pass Ultimate et la fin de l’abonnement Xbox Game Pass pour console, au profit d’un nouvel abonnement Xbox Game Pass Standard moins généreux. Ce dernier fait notamment l’impasse sur la promesse des jeux day one.

Pour aller plus loin

Xbox Game Pass Ultimate pas cher : comment s’abonner à moitié prix et éviter la hausse de prix

D’après la FTC, ce nouvel abonnement est une version « dégradée » du Xbox Game Pass d’origine. Il est facturé 36% plus cher que l’ancien abonnement, sans la promesse des jeux day one. Ici, la Comission oublie toutefois de préciser que les abonnés au Xbox Game Pass console pourront garder l’ancienne formule s’ils le souhaitent. Par ailleurs le Xbox Game Pass Standard est certes 36% plus cher que l’ancien modèle, mais il intègre cette fois le jeu en ligne, qui était payant en supplément sous l’ancienne mouture.

Toutefois, la FTC peut souligner que ces changements d’offre arrivent au moment où Microsoft s’apprête à proposer pour la première fois Call of Duty dans le service d’abonnement. Avant la validation du rachat, la firme promettait pourtant que l’acquisition d’Activision Blizzard et l’arrivée de Call of Duty n’aurait aucun impact négatif pour le consommateur.

La FTC rappelle également que Microsoft a procédé à des licenciements chez Activision Blizzard en début d’année, alors que la firme s’était engagée à l’exact inverse.