Xbox Game Pass en octobre 2024 : Microsoft relance la guerre des services avec trois jeux Call of Duty et deux jeux StarCraft

Microsoft nous préparait effectivement du lourd pour la deuxième vague de sorties Game Pass du mois. En plus de Black Ops 6, le service propose deux autres jeux Call of Duty ainsi que les jeux d’une autre franchise qui s’adresse aux amateurs de stratégie en temps réel : StarCraft.

Mise à jour du 15 octobre 2024 : C’est officiel, Call of Duty : Black Ops 6 arrive bel et bien sur le Game Pass, avec deux autres titres de la franchise : Modern Warfare III et Warzone. Et Microsoft n’a pas fini de nous gâter avec le dernier jeu South Park, deux titres StarCraft ou encore le récent Dead Island 2.

Pas de gros titres en vue cette fois-ci, mais cela ne saurait tarder. Rappelons que Call of Duty : Black Ops 6 est censé arriver sur le Game Pass ce mois-ci, et Day One mesdames et messieurs ! Il s’agit du deuxième titre de la franchise à arriver sur le service de Microsoft. Cette sortie est prévue pour le 25 octobre, alors en attendant, pourquoi ne pas patienter avec la première vague de sorties Game Pass du mois que voici ?

Les sorties sur le Game Pass en octobre 2024

Voici la liste des jeux, DLC et mises à jour devant arriver sur le Game Pass dans les prochains jours :

MLB The Show 24 (2 octobre – Game Pass Standard)

Open Roads (2 octobre – Game Pass Standard)

Sifu (2 octobre – Console, PC, Cloud)

Mad Streets (7 octobre – Console, PC, Cloud)

Inscryption (10 octobre – Console, PC, Cloud)

South Park : The Fractured But Whole (16 octobre – Console, PC, Cloud)

Donut County (17 octobre – Console, PC, Cloud)

MechWarrior 5 : Clans (17 octobre – Xbox Series, PC, Cloud)

Core Keeper (17 octobre – arrive sur Xbox One)

Call of Duty : Black Ops 6 (25 octobre – Console, PC, Cloud)

Call of Duty : Modern Warfare III (25 octobre – Cloud)

Call of Duty : Warzone (25 octobre – Cloud)

Ashen (29 octobre – Console, PC, Cloud)

Dead Island 2 (31 octobre – PC, dont Game Pass Ultimate)

StarCraft : Remastered (5 novembre – PC, dont Game Pass Ultimate)

StarCraft II : Campaign Collection (5 novembre – PC, dont Game Pass Ultimate)

Les jeux qui quittent le Game Pass en octobre 2024

Par ailleurs, ces arrivées coïncident avec des départs. Dès le 15 octobre, ces jeux ne seront plus disponibles aux abonnés Game Pass. Vous avez encore un peu de temps pour en profiter.

Dyson Sphere Program (PC)

Everspace 2 (Console, PC, Cloud)

From Space (Console, PC, Cloud)

F1 Manager 2023 (Console, PC, Cloud)

Scorn (Console, PC, Cloud)

D’autres quittent s’apprêtent également à quitter le Game Pass le 31 octobre :

Frog Detective : The Entire Mystery (Console, PC, Cloud)

Headbangers (Console, PC, Cloud)

Inkulinati (Console, PC, Cloud)

Lonely Mountain’s Downhill (Console, PC, Cloud)

Mineko’s Night Market (Console, PC, Cloud)

