Game Pass en novembre 2024 : un voyage radioactif au cœur de Tchornobyl et un jeu hybride entre Hollow Knight et Sekiro

Au cas où vous ne seriez pas encore à fond sur Call of Duty : Black Ops 6, Microsoft a prévu quelques jeux pour vous occuper les prochains jours. C’est notamment une autre franchise historique de jeux de guerre qui signe son grand retour, Metal Slug !

Mise à jour du 19/11/2024 :

Pour cette deuxième vague d’annonces du mois de novembre, Microsoft fait fort avec l’arrivée de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl Day One sur les formules Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Vous pourrez également vous essayer à une pépite vidéoludique passée totalement inaperçue. Nine Sols est un genre de souls-like en 2D dont les mécaniques de gameplay s’inspirent largement de Sekiro : Shadows Die Twice.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1858872931297656965

Mise à jour du 12/11/2024 :

Sans crier gare, c’est une madeleine de Proust vidéoludique qui apparaît dans le Game Pass. Spyro Reignited Trilogy est la compilation des trois jeux de la première PlayStation dans une version remasterisée avec des graphismes remis au goût du jour. Spyro Reignited Trilogy est désormais disponible dans les abonnements Game Pass Standard, Ultimate et PC Game Pass, sur console (Xbox One et Series), PC et cloud.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1856396552878862511

Article original du 04/11/2024 :

Après la parution de trois jeux Call of Duty ces derniers jours, on ne s’attendait pas forcément à l’arrivée d’autres jeux AAA. Mais Microsoft nous fait quand même plaisir avec le dernier titre Metal Slug, passé de jeu de plateforme en 2D à RPG tactique, et la version remasterisée du jeu le plus déjanté de tous les temps, Goat Simulator.

Les sorties sur le Game Pass en novembre 2024

Voici la liste des jeux, DLC et mises à jour devant arriver sur le Game Pass dans les prochains jours :

Botany Manor (Disponible – Game Pass Standard)

Metal Slug Tactics (5 novembre – Console, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) StarCraft : Remastered (5 novembre – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) StarCraft II : Campaign Collection (5 novembre – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Go Mecha Ball (6 novembre – Console sur Game Pass Standard )

) Harold Halibut (6 novembre – Xbox Series X/S sur Game Pass Standard )

) The Rewinder (6 novembre – Console sur Game Pass Standard )

) Goat Simulator Remastered (7 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Spyro Reignited Trilogy (12 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud)

Microsoft Flight Simulator 2024 (19 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl (20 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Little Kitty, Big City (20 novembre – console sur Game Pass Standard )

) PlateUp ! (20 novembre – console sur Game Pass Standard )

) Nine Sols (26 novembre – Xbox Series X/S, PC et cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Aliens : Dark Descent (27 novembre – console, PC et cloud sur tous les abonnements)

Les mises à jour et DLC

(MAJ – Disponible) Call of Duty : Black Ops 6 – Carte multijoueur Nuketown

(DLC – Disponible) Call of Duty : Black Ops 6 – Amélioration Coffre d’armes

(MAJ – Disponible) No Man’s Sky – The Cursed

(MAJ – 12 novembre) Sea of Stars – Aube de l’Équinoxe

(MAJ – Disponible) Call of Duty : Black Ops 6 & Call of Duty : Warzone – Saison 01

(MAJ – Disponible) League of Legends – Ambessa, Matriarche de la Guerre

(MAJ – Disponible jusqu’au 5 décembre) Valorant – contenus Arcane Saison 2

Les jeux qui quittent le Game Pass en novembre 2024

Malheureusement, il faut s’attendre aussi à des départs. Ce sont sept jeux qui nous quittent le 15 novembre :

Dicey Dungeons (Console, PC et cloud)

Dungeons 4 (Console, PC et cloud)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon : Ishin ! (Console, PC et cloud)

Like a Dragon : The Man Who Erased His Name (Console, PC et cloud)

Persona 5 Tactica (Console, PC et cloud)

Somerville (Console, PC et cloud)

Et voici ce qui quittent le service le 30 novembre. Comme d’habitude, les abonnés peuvent profiter d’une réduction sur ces titres avant qu’ils ne disparaissent :

Conan Exiles (Console, PC et cloud)

Coral Island (PC)

Hello Neighbor 2 (Console, PC et cloud)

Remnant : From the Ashes (Console, PC et cloud)

Rollerdrome (Console, PC et cloud)

Soccer Story (Console, PC et cloud)

Spirit of the North (Console, PC et cloud)

The Walking Dead : The Final Season (PC)

While the Iron’s Hot (Console, PC et cloud)

