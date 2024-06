La prochain Call of Duty va peser un poids record, mais pas de panique

Annoncé il y a quelques heures, Call of Duty: Black Ops 6 arrivera sur le Game Pass dès son lancement le 25 octobre prochain... mais avec une déconvenue à la clé. Pour profiter de l'expérience de jeu au grand complet, pas moins de 309 Go de stockage seront nécessaires à son installation.

RĂ©putĂ©s pour leur gourmandise en matière d’espace de stockage, les jeux Call of Duty ont tendance Ă occuper une place toujours plus importante sur nos SSD… et la tendance n’est pas Ă la baisse. Si l’on s’en tient Ă la fiche du tout nouveau Call of Duty: Black Ops 6 sur le Microsoft Store, le titre — annoncĂ© hier — nĂ©cessitera pas moins de 309 Go au total pour son installation. Un volume record qui comprend notamment le shooter d’Activision au grand complet, assorti de l’ensemble de ses modes de jeux (campagne, multijoueurs, mode zombies et battle royale…).

Ces 309 Go sont problĂ©matiques, car ils impliquent une installation au chausse-pieds du titre sur certaines consoles. Comme le rappelle notre collègue Pierre Crochart sur X, la Xbox Series S « classique », par exemple, se contente de 512 Go de stockage sur le papier, mais de 364 Go disponibles en rĂ©alitĂ© (le reste Ă©tant occupĂ© par le système d’exploitation de la machine et les fichiers système, entre autres).

Call of Duty: Black Ops 6 pourra donc y tenir, mais de justesse, en ne laissant que 55 Go d’espace libre une fois que l’installation complète aura Ă©tĂ© effectuĂ©e. De quoi expliquer l’annonce de nouvelles Xbox 2 To chez Microsoft.

Black Ops 6 : un poids total record… mais il y a (heureusement) un mais

Cela Ă©tant dit, plusieurs bĂ©mols doivent ĂŞtre Ă©voquĂ©s. Le site spĂ©cialisĂ© Xboxygen souligne en effet que les 309 Go spĂ©cifiĂ©s sur la fiche de Black Ops 6 correspondent Ă l’intĂ©gralitĂ© du QG Call of Duty mis en place par Activision. Ce dernier regroupe Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone et Black Ops 6. A priori, le dernier opus de la sĂ©rie devrait donc occuper Ă lui seul une quantitĂ© d’espace un peu plus raisonnable.

Call of Duty: Black Ops 6 pèsera 309 Go. Le SSD des Xbox Series S (512 Go) ne disposent que de 364 Go utilisables. pic.twitter.com/w5r0DsymM1 — Peterline6 (@peterline6_) June 9, 2024

Activision a par ailleurs introduit il y a quelques annĂ©es un dispositif permettant aux joueurs de n’installer que les modes de jeux qu’ils souhaitent utiliser. Une expĂ©rience Ă la carte jusqu’Ă prĂ©sent loin d’ĂŞtre parfaite (manque de clartĂ©, difficultĂ©s d’installation…), mais qui permet tout de mĂŞme de limiter au moins un peu le volume total occupĂ© par le jeu sur le SSD. Notons enfin que les dĂ©veloppeurs de Call of Duty: Black Ops 6 ont d’ores et dĂ©jĂ indiquĂ© travailler Ă une rĂ©duction de la taille des fichiers du titre. On peut donc espĂ©rer que le nouveau Call of sera moins lourd que prĂ©vu d’ici Ă son lancement le 25 octobre 2024.