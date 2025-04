Et si les abonnements jeux vidéo étaient un peu comme les bonnes résolutions de janvier ? Tout le monde en parle, mais peu tiennent sur la durée. Un analyste explique pourquoi les services comme le Game Pass marquent le pas…

Selon Mat Piscatella, analyste chez Circana, les services d’abonnement type Xbox Game Pass ou PlayStation Plus ne sont pas la « révolution » annoncée pour l’industrie. Malgré un pic temporaire fin 2023 grâce à Call of Duty, les dépenses des Américains dans ce secteur stagnent depuis 2020. Preuve de ce ralentissement : Sony et Microsoft ont cessé de communiquer leurs chiffres d’abonnés, tandis que Nintendo mise toujours sur le Switch Online pour sa future console.

Aux États-Unis, les revenus générés par ces abonnements n’ont progressé que de 12 % au dernier trimestre 2023, portés par l’arrivée de Call of Duty sur Game Pass. Un sursaut insuffisant pour inverser la tendance, estime Piscatella. « Les abonnements resteront une partie de l’écosystème, mais ne sont pas son avenir », résume-t-il.

Pourquoi les géants revoient leur copie

Plusieurs signaux confirment ce coup de frein. Sony a récemment retiré 22 jeux de son catalogue PS Plus, dont GTA V et Payday 2. Microsoft, malgré un record de revenus lié à Call of Duty, a augmenté le prix du Game Pass en 2024. Dans le même temps, les éditeurs semblent moins focalisés sur la promotion de ces offres.

L’analyste note aussi un changement de stratégie chez les constructeurs. Alors que Nintendo table sur le Switch Online pour sa prochaine console, Sony et Microsoft misent ailleurs. La preuve ? Le nombre d’abonnés PS Plus et Game Pass n’est plus dévoilé depuis des mois. En 2022, Microsoft annonçait 34 millions d’abonnés Game Pass… et plus aucune mise à jour depuis. La firme se contente aujourd’hui d’évoquer des hausses ou des baisses du nombre d’abonnements.

Certains acteurs tirent malgré tout leur épingle du jeu. Le studio Rebellion a attribué le succès de Atomfall au Game Pass, qui a élargi son audience. Mais ces cas restent isolés. Pour Piscatella, le modèle atteint un plafond aux États-Unis, même si d’autres marchés pourraient suivre des trajectoires différentes.

