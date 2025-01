Alors que les ventes de consoles Xbox s’effondrent, le Game Pass se porte à merveille sur PC

Le dernier rapport financier de Microsoft a été publié, et les chiffres semblent aussi positifs que négatifs pour la division Xbox. En effet, alors que cette dernière effectue une transition majeure vers le multiplateforme, ses consoles sont perdantes et son service par abonnement progresse.

La Xbox est morte, vive le Game Pass ? C’est en tout cas ce que l’on pourrait conclure en regardant les derniers chiffres partagés par Microsoft. En effet, la division gaming de la firme américaine a vu ses revenus de vente de jeux baisser de 7 %. La cause : un effondrement des ventes de matériel, -29 % selon les calculs effectués par Wccftech.

Tout n’est pas noir cependant. Le Game Pass a gagné en popularité et aurait même connu, selon le PDG de Microsoft, Satya Nadella, une progression de 30 % du nombre d’abonnés sur PC au dernier trimestre, ainsi qu’un record de revenus. Un beau score pour un service sur lequel Microsoft mise une partie de son avenir dans le jeu vidéo.

En effet, si le Game Pass doit permettre à l’entreprise de mettre ses licences entre les mains du plus grand nombre à moindre coût, il doit aussi aider à imposer la marque Xbox sur n’importe quel appareil (ou presque) grâce au cloud gaming. Ce dernier aurait même connu « un record de 140 millions d’heures de streaming ce trimestre », toujours selon Nadella.

Une partie de ces bons résultats serait imputable au dernier Call of Duty. En publiant dès sa sortie, et même un peu avant, Black Ops 6, Microsoft aurait ainsi pu attirer les aficionados du jeu, ainsi que de nouveaux joueurs (votre cher rédacteur fait partie de cette seconde catégorie). D’autres titres phares de la firme et ses filiales, comme le très bon Indiana Jones et le Cercle ancien, semblent aussi avoir joué un rôle positif ici.

Un avenir incertain pour les Consoles Xbox

Microsoft opère une sacrée transition de son modèle dans le gaming, et il est encore difficile de deviner comment les chiffres vont évoluer dans les mois et années à venir. D’autant qu’on a encore plusieurs grandes inconnues quant à l’avenir des consoles Xbox.

En effet, bien qu’elles ne fassent pas toutes l’unanimité, en particulier auprès des développeurs, le géant américain ne parait pas vouloir les abandonner. Il faut dire que Sony nous a appris qu’il existe un marché porteur pour les appareils comme le PS Portal, et Phil Spencer, chef de la division Xbox, a insisté sur sa volonté de faire du matériel un « facteur de différenciation » face aux autres marques.

Par ailleurs, les différentes analyses des résultats de Microsoft risquent d’être aussi plurielles que ses objectifs. La firme compte lancer toujours plus de ses jeux sur les consoles concurrentes, et il faudra maintenant voir si les possesseurs de matériels Sony et Nintendo seront sensibles à l’apparition de licences propres aux marques appartenant au géant américain.

Si la réponse est aussi positive que sur PC pour le moment, où la concurrence entre plateformes (Steam, GOG, Epic Games, etc.) est furieuse, le chiffre d’affaires de la division gaming pourrait bien être porté par tout autre chose que la revente de matériel et ses services associés.

Le renouveau de la marque Xbox est encore en plein chantier, et il se pourrait que tout ne soit pas dans le vert en 2025. « Nous nous concentrons sur l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise afin de la positionner pour une croissance à long terme, tirée par des contenus et des services à plus forte marge », a expliqué Nadella. « Et nous sommes en train de réaliser cet objectif. »

Un enthousiasme qui ne peut être que compréhensible, compte tenu des jeux phares annoncés pour cette année, comme les prochains Fable et Doom, ou encore Avowed, et qui pourraient attirer davantage d’utilisateurs sur le Game Pass.