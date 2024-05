La fin des exclusivités : Xbox voudrait mettre un maximum de jeux sur PS5

D'après de la communication interne pêchée par des journalistes spécialisés, Microsoft ne voudrait se mettre aucune limite concernant les jeux Xbox à publier sur PlayStation. Bientôt les franchises historiques comme Forza, Halo et Gears ?

La situation de Microsoft Gaming semble se clarifier de jour en jour depuis la fermeture de plusieurs studios et le passage de certains jeux exclusifs Xbox comme jeux multiplateformes pour PS5 et Nintendo Switch. On apprenait hier que les ventes de Xbox étaient au plus bas face à PlayStation.

Dans un long édito publié sur Windows Central, dont on recommande la lecture, le journaliste Jez Corden dévoile les contours du projet Latitude qui consisterait à lancer beaucoup plus de jeux sur les consoles concurrentes.

Pour aller plus loin

Xbox va-t-il mourir du rachat d’Activision Blizzard ?

Aucune limite

D’après le journaliste, les cadres de Microsoft, Satya Nadella en tête, aimeraient que Xbox ne se donne aucune limite quand au portage de ses licences exclusives sur la PlayStation ou les plateformes Nintendo. Jusqu’à présent, Microsoft s’est contentée de nouvelles franchises ou de jeux de petites envergures comme Pentiment, Hi-Fi Rush ou Sea of Thieves pour publier des jeux sur PlayStation. Une stratégie qui a montré du succès, en particulier pour Sea of Thieves qui était en tête du PlayStation Store lors de son lancement.

Si Xbox n’a plus aucune limite concernant les prochains portages, il faut comprendre que la firme pourrait décider de publier sur PlayStation des franchises historiques de sa console. On pense notamment à Halo, Forza ou Gears. Ces discussions internes auraient créé des débats mouvementés chez Xbox. Si le gain à court terme est certain, beaucoup doivent se poser la question de l’avenir des consoles Xbox si l’écosystème ne peut plus vraiment compter sur ses exclusivités.

On apprenait aussi récemment de The Verge que le prochain Call of Duty pourrait ne pas être intégré au Xbox Game Pass dès son lancement. Là encore, ce serait un argument en moins pour les consoles de Microsoft, pour privilégier la vente de jeux sur tous les supports.

Dès lors, on peut aussi se poser la question des nouveaux épisodes de jeux issus de franchises historiquement multiplateforme. Par exemple, on s’attend à la présentation d’un nouvel épisode de Doom par id Software dans les mois à venir. Est-ce que ce nouveau jeu sera exclusif au PC et à la Xbox dans un premier temps ? Puis multiplateforme ? Ou sera-t-il lancé sur PlayStation dès le départ ?

Le Xbox Game Showcase du mois de juin sera peut-être l’occasion pour Microsoft de clarifier cette stratégie. La firme semble enchainer les périodes où on attend d’elle une communication plus claire pour regagner confiance dans l’avenir de la marque Xbox.