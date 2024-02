Voici le calendrier de sortie des exclusivité Xbox sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

On connait désormais les quatre premières exclusivités Xbox à s'inviter sur les consoles concurrentes, ainsi que leur date de sortie.

Ça y est, la stratégie « Xbox everywhere » de Microsoft se concrétise dès cette semaine avec l’annonce officielle des quatre jeux issus des Xbox Game Sudios qui s’inviteront sur PS4, PS5 et Nintendo Switch en ce début d’année.

Nous connaissions leur identité via les nombreuses fuites de médias américains comme XboxEra et The Verge, mais Phil Spencer a jugé plus judicieux de ne pas les nommer lors du podcast Xbox officiel du 15 février dernier, voulant laisser la main aux studios concernés.

Pour rappel, ce changement de cap n’est pas un bouleversement total de la stratégie Xbox concernant ses exclusivités. Toutes les grosses sorties développées par des studios appartenant à la firme ne seront pas systématiquement portées sur les plateformes concurrentes.

Quand arriveront ces jeux Xbox sur PlayStation et Nintendo Switch ?

Résultat, les quatre jeux ont été annoncés en l’espace de deux jours, tout d’abord par Nintendo lors de sa conférence Direct, mais aussi sur les réseaux sociaux. Voici le calendrier de sorties final :

Pentiment

Le jeu d’aventure du studio Obsidian (Pillars of Eternity, The Outer Worls), récompensé l’année dernière par le Game Award de la meilleure narration est disponible dès aujourd’hui, le jeudi 22 février, sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Avec sa direction artistique si particulière, inspirée des gravures médiévales, et son histoire prenant en plein moyen âge, on espère qu’il trouvera un nouveau public sur ces plateformes.

Grounded

Grounded est l’autre jeu d’Obsidian à être annoncé sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, cette fois pour le 16 avril. Dans ce jeu de survie en coopération, vous incarnez des personnages de la taille d’une fourmi dans un terrain de jeu rappelant forcément le film « Chéri, j’ai rétréci les gosses ». Jeu service s’il en est, Grounded a réuni jusqu’à maintenant plus de 20 millions de joueurs et permettra aux joueurs de toutes ces plateformes de jouer ensemble grâce au crossplay.

Hi-Fi Rush

C’est l’un des premiers jeux à avoir été évoqué dans l’affaire, et l’une des excellentes surprises de l’année 2023. Un jeu d’action et de rythme qui nous vient du studio Tango Gameworks, qui fait ici le grand écart avec sa série The Evil Within, et donc la sortie surprise s’est soldé par une pluie d’avis positifs. Il est attendu pour le 19 mars sur PS5.

Sea of Thieves

Pour fermer la marche, c’est un autre jeu service édité par Xbox qui s’en va aussi vers la PS5 : le jeu de pirate multijoueurs Sea of Thieves débarquera sur PS5 le 30 avril prochain, pour enfin partir à la chasse au trésor avec vos amis ne disposant que d’une PlayStation.