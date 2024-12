Le PlayStation Portal est un franc succès, et Sony n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin

Le retour de Sony sur le marché de la console portable se passe plutôt bien. Une bonne nouvelle pour le fabricant japonais, qui traverse actuellement une période de changements significatifs.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le quotidien des nouveaux patrons de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst et Hideaki Nishino, n’a pas dû être de tout repos depuis leur prise de fonction, au printemps 2024. Vague de licenciements en chaîne dans l’industrie du jeu vidéo, dont la firme nippone n’a pas été épargnée, lancement d’une PS5 Pro critiquée pour son prix avoisinant les 800 euros, hausses de tarifs sur certains marchés… De loin, on pourrait presque se dire que le vaisseau ISS PlayStation n’est pas au beau fixe.

Pourtant, interviewés par la BBC, les deux capitaines à bord se montrent confiants. Si, bien entendu, la PS5 reste le vainqueur dans son duel avec les Xbox Series, une autre console vient éclaircir le bilan de ces derniers mois : le PlayStation Portal. En effet, cette manette DualSense équipée d’un écran se vendrait bien, à tel point que Nishino le considère comme un « énorme succès ».

Et la donne pourrait ne pas changer de sitôt. D’un simple accessoire nécessitant forcément une PS5 pour pouvoir fonctionner, l’appareil va pouvoir se connecter directement au PlayStation Plus, le service de cloud gaming de Sony. Une manière pour l’entreprise d’explorer « diverses options pour permettre aux joueurs de jouer », selon Nishino, et d’attirer un plus large public voulant accéder à son catalogue sans se ruiner.

Cloud gaming, IA et « industrie du divertissement au sens large »

Ce n’est pas l’hypothétique nouvelle PSP qui pourrait menacer l’existence de l’accessoire de streaming de Sony. Pour le 30ᵉ anniversaire de la PlayStation originelle, les PS5 et leurs manettes se parent, en édition limitée, du gris légendaire de leur aînée. Et, oui, le PS Portal a aussi droit à son relooking, signe que la firme japonaise considère bel et bien l’appareil comme faisant partie intégrante de la famille.

Le PlayStation Portal, paré de gris pour l’anniversaire de la PlayStation 1 // Source : Sony

Autre nouveau membre de la famille : l’intelligence artificielle. Interrogés à ce sujet par la BBC, Hermen Hulst n’a pas cherché à cacher les intentions de Sony :



Je pense qu’il y aura une double attente dans le domaine du jeu vidéo : une demande pour des expériences innovantes pilotées par l’IA et une autre pour du contenu artisanal et réfléchi. Il sera essentiel de trouver le bon équilibre entre le recours à l’IA et la préservation de la touche humaine. Hermen Hulst, PDG de Sony Interactive Entertainment

Enfin, après la sortie sur grand écran du film Uncharted, et sur petit écran de la série The Last of Us, Sony compte bien « faire sortir les licences appartenant à PlayStation de la seule catégorie des jeux vidéo, et les faire évoluer de manière à ce qu’elles s’intègrent confortablement dans l’industrie du divertissement au sens large », confie Hulst.

Il reste à voir comment les enjeux financiers, que connaît actuellement l’industrie du jeu vidéo affecteront tous ces changements à venir chez Sony.