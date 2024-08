Un signe de plus que la PlayStation 5 Pro sera très chère

Sous couvert d’un contexte économique mondial complexe, Sony vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour les joueurs japonais : sa console sera vendue plus cher. Un mauvais présage, alors que la version pro de la PS5 doit être annoncée prochainement.

Logo PlayStation sur la PS5 // Source : Frandroid – Arnaud GELINEAU

Il est loin le temps où Sony, non sans panache, coiffait au poteau Sega et sa Saturn en dévoilant un prix défiant toute concurrence pour sa PlayStation, première du nom. Le constructeur japonais est aujourd’hui un acteur incontournable de l’univers du jeu vidéo, et ses consoles sont autant synonymes de performances que de prix élevés.

Et, cela ne semble pas près de changer. Dans un billet de blog, Sony a annoncé que la PS5 serait vendue plus cher au Japon, pour afficher un tarif de 79 980 yens, soit 497 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cela représente une augmentation de 19 % par rapport au prix précédemment pratiqué au pays du soleil levant, et prendra effet dans quelques jours, le 2 septembre.

Pour justifier sa décision, Sony invoque « l’impact sur notre activité d’un environnement externe difficile, y compris les récents bouleversements dans la situation économique mondiale ». L’augmentation de prix s’applique également à la PS5 Digital Edition, ainsi qu’à tous les accessoires et périphériques liés à la console, des manettes DualSense au PlayStation Portal en passant par le PlayStation VR2. Aïe.

Pour le moment, l’Europe n’est pas affectée par cette nouvelle grille tarifaire.

De mauvais augures pour la PS5 Pro

Les joueurs japonais devront donc malheureusement débourser quelques billets supplémentaires pour acquérir une console qui soufflera ses quatre bougies en novembre. Selon CNBC, les ventes de la PS5 sont atones depuis quelques mois, et cette hausse des tarifs semble satisfaire les investisseurs qui attendent avec impatience un rafraîchissement de la gamme.

La PS5 Pro devrait arriver à point nommé. Si la console n’est pas encore officielle, on en sait déjà beaucoup sur elle. Notamment sur sa date de sortie, qui pourrait coïncider avec les fêtes de fin d’année. On a également une vague idée de son tarif de vente, qui pourrait se situer entre 600 et 700 euros, un prix défiant toute concurrence (dans le mauvais sens du terme). De quoi vous inviter à jeter un coup d’œil à notre guide pour monter un PC gaming, juste à titre informatif.

Avec cette récente annonce de Sony, il est difficile de s’attendre à une bonne surprise pour la fin d’année. Le contexte nous fait présager une note des plus salées pour la PS5 Pro, de quoi rappeler la mauvaise expérience de la PS3, dont le prix de lancement lui avait valu une mauvaise publicité en début de carrière.