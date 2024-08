La PS5 Pro n’est plus qu’un secret de polichinelle dont la commercialisation arriverait bientôt

Si vous attendez impatiemment la PlayStation 5 Pro, vos efforts pourraient ĂȘtre bientĂŽt rĂ©compensĂ©s. À la Gamescon 2024, les langues se sont dĂ©liĂ©es autour de la nouvelle console de Sony.

PS5 Slim vs PS5 standard // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Cela fait maintenant plusieurs longs mois que les rumeurs autour d’une PS5 Pro se font persistantes. Plus puissante, mieux dotĂ©e en mĂ©moire et capable de restituer des graphismes encore plus impressionnants que sa petite sƓur, la console qui n’existe encore qu’à travers le bouche-Ă -oreille des personnes bien informĂ©es pourrait arriver dans les semaines qui viennent.

À la Gamescon 2024, plus grand salon vidĂ©oludique d’Europe, plusieurs dĂ©veloppeurs ont en effet confirmĂ© Ă demi-mot l’existence d’une PS5 Pro, mais aussi son arrivĂ©e prochaine. Comme l’a racontĂ© un journaliste du site italien multiplayer.it sur Twitch, les dĂ©veloppeurs prĂ©sents au salon germanique semblent tous se prĂ©parer Ă l’arrivĂ©e de la nouvelle console de Sony, beaucoup ayant mĂȘme eu accĂšs Ă la fiche technique de la bĂȘte pour mieux s’armer.

L’existence de la PS5 Pro ne fait plus de doute

L’existence de la console ne semble plus ĂȘtre qu’un secret de polichinelle. Le site wccftech a en effet confirmĂ© qu’au moins un studio prĂ©sent Ă la Gamescon avait dĂ©cidĂ© de dĂ©caler la sortie de son jeu en prĂ©vision de la sortie de la PS5 Pro. Le site rajoute d’ailleurs que « l’information ne vient pas du tout d’un grand studio, ce qui montre bien que les caractĂ©ristiques et les dĂ©tails du matĂ©riel sont dĂ©jĂ entre les mains d’un grand nombre de crĂ©ateurs de jeux. »

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Question caractĂ©ristiques techniques, Ă entendre les dĂ©veloppeurs prĂ©sents Ă Cologne, la PS5 Pro devrait au moins offrir des performances largement au-dessus de la PS5 « classique » sur l’Unreal Engine 5 (moteur de jeu trĂšs populaire). Un dĂ©tail qui vient confirmer les tendances dĂ©jĂ Ă©voquĂ©es par les nombreuses fuites. La console devrait effectivement ĂȘtre dotĂ©e d’une meilleure puce graphique, d’une mĂ©moire RAM plus performante et de capacitĂ©s de ray-tracing largement amĂ©liorĂ© par rapport Ă ce qui se fait actuellement sur le marchĂ©.

Avec la confirmation de l’existence de la console et une fiche technique qui commence Ă s’affiner, reste plus qu’à connaĂźtre la date de lancement de l’appareil pour finir de gĂącher la surprise. Sur le sujet, un analyste prĂ©disait une annonce en septembre prochain avec une sortie officielle dans les semaines qui suivent. Le dĂ©veloppeur interrogĂ© par multiplayer.it expliquait lui avoir retardĂ© la sortie de son jeu de « quelques mois », ce qui pourrait pointer vers une sortie dans un futur pas si lointain.

Tactiquement, une annonce avant les fĂȘtes de fin d’annĂ©e pourrait permettre Ă Sony de lancer sa console sur les chapeaux de roues. Pourvu qu’elle ne soit pas affligĂ©e de problĂ©matiques d’approvisionnement, comme ce fut le cas pour la PS5 en son temps.