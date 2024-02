Il est question de la PS5 Pro : une date de lancement et une nouvelle technologie

La PS5 Pro, c'est pour quand ? Cette année, à en croire un analyste de renom. D'ailleurs, l'image devient plus claire concernant les nouveautés qu'elle offrira.

La semaine dernière, Microsoft a évoqué ouvertement la future Xbox. Quant à Nintendo, il est question d’un retard de commercialisation pour la future Nintendo Switch 2… d’ailleurs, la firme japonaise n’a pas commenté directement l’information, en expliquant « qu’il travaille toujours sur du nouveau matériel ». Et Sony ? Les rumeurs fusent.

Selon les infos qui circulent, Sony s’apprête à lancer sa future console. D’après Serkan Toto, analyste chez Kantan Games, et confirmé sur CNBC, la PS5 Pro ferait son entrée sur le marché en 2024. Cela rejoint d’autres déclarations qui évoquaient déjà novembre 2024.

L’objectif ? S’assurer qu’il y en ait assez en stock pour tout le monde dès le départ, mais aussi pour que la console soit prête à accueillir des titres phares comme GTA VI et Death Stranding 2.

Une technologie comparable au DLSS encore évoquée

Si on en croit Moore’s Law is Dead de NXGamer, Sony serait en train de peaufiner une technologie d’upscaling. Inspirée de Nvidia DLSS, elle permettrait de jouer en basse définition avant de balancer le tout en 4K, le tout sans faire de compromis sur la qualité visuelle. On pourrait ainsi faire tourner des jeux en 4K à 120 FPS sur PS5 Pro.

La PS5 Pro se distinguerait de sa prédécesseure par plusieurs améliorations matérielles. Elle conserverait le processeur à huit cœurs basé sur l’architecture AMD Zen 2 et serait équipée de 16 Go de RAM. Toutefois, les véritables avancées se situeraient au niveau des performances, avec des fréquences d’horloge du processeur boostées et une mémoire plus rapide.

La puce graphique, quant à elle, bénéficierait d’une importante mise à niveau avec 56 unités de calcul RDNA 2, contre 36 unités de calcul sur la PS5 actuelle.