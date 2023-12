PS5 Pro : peut-on y croire ? Date de sortie, puissance, prix… on fait le point sur les rumeurs

Après la sortie d'une PlayStation 5 Slim en 2023, Sony pourrait bien annoncer et sortir une PlayStation 5 Pro en 2024. Date de sortie, puissance, prix : faut-il croire aux rumeurs ?

Depuis sa toute première console, Sony a toujours eu l’habitude de modifier le design et les caractéristiques de ses PlayStation au milieu des générations. Avec la PlayStation 4, la marque a même fait le pari d’un modèle « Pro » plus puissant que le modèle d’origine.

Sony pourrait bien retenter l’aventure avec une PlayStation 5 Pro en 2024.

La PS5 Slim appui la théorie d’une PS5 Pro

Pour comprendre pourquoi il est probable que Sony lance une PlayStation 5 Pro en 2024, il faut se pencher sur la commercialisation de la PS5 Slim. En 2022, Tom Henderson dévoile sur son site Insider Gaming que Sony prépare un nouveau modèle de console PS5.

Ce nouveau modèle sera plus petit que la PS5 de 2020, et proposera un lecteur Blu-ray en option et amovible. Dans cet article, Tom Henderson prédit bel et bien la console PlayStation 5 Slim que Sony a dévoilée puis commercialisée fin 2023.

C’est aussi Tom Henderson qui a publié les premières informations autour du Project Q et des écouteurs Project Nomad. Ils deviendront quelques mois plus tard respectivement le PlayStation Portal et les écouteurs PlayStation Pulse Explore.

Autrement dit, la même personne dont les sources ont visiblement vu juste pour les trois derniers lancements hardware en date chez Sony promettent désormais l’arrivée d’une PlayStation 5 Pro en 2024. Il y a de quoi être confiant.

Les caractéristiques de la PS5 Pro

AMD qui fournit les puces des PlayStation 5 et Xbox Series X est toujours au travail pour proposer des composants de plus en plus puissants. Depuis la puce Zen 2 / RDNA 2 qui équipe les consoles de jeu actuellement, AMD a lancé sur le marché deux générations d’architectures de CPU (Zen 3 et Zen 4) et une génération de GPU (RDNA 3). On peut donc se demander quand les consoles pourront profiter de ces nouveautés.

Une offre d’emploi ouverte par AMD dès mai 2022 indique que le développement de SoC de nouvelle génération pour les consoles est bien en cours.

Quand sortirait la PS5 Pro ?

Le site Insider Gaming affirme le 14 mars 2023 que Sony lancerait une PS5 Pro à la fin de l’année 2024.

Quel serait le design de la PS5 Pro ?

Ce nom laisse penser qu’il s’agirait d’une nouvelle console PlayStation 5 plus performante que les modèles précédents. Le site indique notamment que ce modèle pourrait avoir le droit à un système de refroidissement liquide, c’est-à-dire du watercooling. Ce type de refroidissement est déjà utilisé sur les PC de bureau, mais n’a jamais été vu sur une machine vendue à aussi haut volume qu’une console de jeu.

À quel prix ?

À quel prix Sony pourrait commercialiser cette PlayStation 5 Pro ? L’article ne s’avance pas sur un prix de vente. Si Sony ne modifie pas le prix de la PlayStation 5, on peut s’imaginer une PlayStation 5 Pro dont le tarif décollerait à, au moins, 600 ou 650 euros en France. Un prix rarement atteint pour une console de jeu sur notre marché. Le fabricant dépasserait même la barre psychologique des 600 euros qui avait fait tant de mal à la PS3 à son lancement.

Une autre option serait pour Sony de placer sa PlayStation 5 Pro à 550 euros, le prix de la version Slim actuelle. Le fabricant pourrait alors baisser le prix de sa console pour créer une effet de gamme et être encore plus compétitif vis à vis de Nintendo et Xbox.

Quel serait les caractéristiques de la PS5 Pro ?

Voici les caractéristiques de la PS5 Pro d’après Tom Henderson.

Nom de code : Trinity

GPU avec 30 WGP (RDNA WorkGroup, soit l’équivalent de 60 CUs, ou d’une Radeon 7800 XT)

mémoire GDDR6 18000 MT

un mode 8K Performance

amélioration du ray tracing

En décembre 2023, un internaute anonyme sur le forum Resetera prétend révéler de nouvelles informations sur la PS5 Pro. Tom Henderson affirme ne pas pouvoir corroborer cette rumeur, mais indique que Sony distribuerait le kit de développement de la PS5 Pro à des studios tiers, et la firme s’attendrait donc à des fuites de la sorte.

Voici ce que l’utilisateur anonyme avance, à prendre avec de grosses pincettes à ce stade tant il est impossible d’y accorder du crédit, même si les informations semblent cohérentes.

Puce AMD Viola fabriqué avec le procédé TSMC N4P

Le processeur serait le même AMD Zen 2 pour garantir la compatibilité avec les jeux PS5

Le GPU n’aurait que 28 WGP fonctionnels (3584 shaders, 224 TMU, 96 ROP)

16 Go de GDDR6 à 18 Gb/s, bus mémoire 256 bits et bande passante de 576 Go/s

Le nom de code Trinity serait une référence à l’amélioration du stockage, du ray tracing et de l’upscaling

l’architecture serait RDNA 3 avec des améliorations prévues pour RDNA 4

Les performances seraient doublées en ray tracing

Les performances en rasterisation (sans ray tracing) serait de 50 à 60% en comparaison de la PS5 (puce Oberon)

La présentation de la console serait prévue pour septembre 2024

Encore une fois, il faudra attendre des fuites de sources plus réputées pour se faire une idée des performances à attendre de cette éventuelle PS5 Pro.

PlayStation 5 Pro : les raisons de douter

Sony n’a pour le moment donné aucun signe du lancement d’une éventuelle nouvelle console de jeu et encore moins pour un modèle qui serait plus performant.

Il y a de bonnes raisons de douter du lancement d’une PS5 Pro. En effet, à quoi servirait aujourd’hui une telle console pour Sony sur le marché ? Le géant cherche plutôt à écouler autant que possible la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition.

Ajouter une PlayStation 5 Pro au catalogue reviendrait une nouvelle fois à couper le parc installé alors qu’il est encore naissant, et complexifierait davantage le travail des développeurs. Ces derniers peuvent tout juste abandonner la PlayStation 4 et donc profiter au mieux des capacités de la PlayStation 5.

Avez-vous envie d’une PS5 Pro ?

Surtout, la PlayStation 5 Pro ne répondrait à aucun besoin aujourd’hui. La console actuelle de Sony comme celle de Microsoft permet de faire tourner les jeux en 4K grâce à un système de définition dynamique de l’image, avec le plus souvent un mode 60 FPS disponible. La PlayStation 4 Pro avait été lancée parce que le parc installé d’écran 4K grandissait vite. On ne peut pas en dire autant pour les téléviseurs 8K. Est-ce qu’une amélioration du ray tracing ou des performances serait suffisante pour motiver les développeurs à retravailler leurs copies, et les consommateurs à passer à l’achat d’un modèle premium ?

Quelle est la stratégie de Sony ?

Même si la firme propose ses jeux sur PC, Sony mise avant tout sur le succès de sa PlayStation 5. Le fabricant a créé tout un écosystème autour de sa console avec des écouteurs, des manettes, un PS VR 2 ou encore un PlayStation Portal gravitant autour. Le but est, à chaque fois, de créer des produits satellites autour de la PlayStation 5. Le lancement d’une PS5 rentrerait presque en concurrence de cette philosophie.

De son côté, Microsoft devrait lancer une nouvelle version de sa Xbox Series X en 2024, sans en changer la puissance de calcul. On le sait grâce à des fuites très précises de la stratégie de Microsoft pour les années à venir. Contrairement à la génération Xbox One X et PS4 Pro, Sony serait donc le seul constructeur à lancer une version plus puissante de sa console. Il y aura donc des efforts supplémentaires à faire pour convaincre les développeurs d’adapter leurs jeux gratuitement.