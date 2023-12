GTA VI : les 5 grandes questions qu’on se pose après la sortie du trailer

Version PC, Switch 2, rendu graphique... Voici les quelques questions qu'on se pose après avoir regardé la première bande-annonce de GTA VI.

Après plus de dix ans d’attente (peu ou prou la sortie de GTA V), nous avons le droit à un premier trailer pour GTA VI. La première bande-annonce d’un Grand Theft Auto est toujours un évènement, ce fut le cas pour celle du 5e épisode il y a maintenant 12 ans, et c’est encore le cas aujourd’hui.

Comme pour le précédent opus de la saga, cette bande-annonce pose les bases de son univers, de son ton et de certains de ses personnages, notamment le duo Lucia et Jason. Si aucune phase de gameplay n’a pour l’instant été dévoilée (le jeu sort en 2025), on peut déjà se poser quelques questions sur ce que nous offrira GTA VI à sa sortie.

Le jeu ressemblera-t-il à ça in-game ?

Par le côté très cinématographique de son trailer, beaucoup de joueurs ont pu se demander si GTA VI ressemblera bien à ça en 2025. Bon nombre de jeux ont été accusés de vilains downgrades entre leur annonce et leur sortie. Mais au vu des dernières évolutions technologiques des titres AAA de ces dix dernières années et du palmarès de Rockstar en la matière, on peut être confiant.

Source : Take-Two

Red Dead Redemption 2 reste encore, cinq ans après, l’un des jeux les plus beaux de cette génération. Le moteur de Rockstar (RAGE, pour Rockstar Advanced Game Engine) a permis au jeu d’embrasser totalement les dernières innovations de l’API DirectX 12, comme les effets volumétriques, météorologiques, mais aussi en termes de rendu des textures et de l’IA des personnages.

Source : Take-Two

Les images du trailer sont dans la continuité de ce que nous avons pu voir dans des jeux comme Marvel’s Spider-Man, Cyberpunk 2077 ou même The Last of Us Part II, dont toutes les scènes cinématiques étaient rendues en temps réel avec le moteur du jeu. On peut donc s’attendre à ce type de rendu avec GTA VI, qui devrait encore s’améliorer sur le rendu de l’eau, des lumières (avec ray tracing et potentiellement path tracing) ou encore la physique des voitures et des PNJ grâce à son moteur physique Euphoria. Bref, attendez-vous à ce que Rockstar tienne toutes ses promesses.

GTA VI sortira-t-il sur PC ?

Dans son annonce officielle, Rockstar indique que GTA VI sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series S / X en 2025, sans mentionner une version PC. Si par le passé, l’éditeur n’a pas été des plus accueillants pour les joueurs PC (on se souvient de GTA IV), la situation a complètement changé depuis GTA V. Le jeu est sorti sur PC deux ans après ses versions console et a depuis été mis à jour avec les dernières technologies comme le ray tracing.

Même chose pour Red Dead Redemption 2, sorti sur PC moins d’un an après son arrivée sur console. Mais, dans les deux cas, cette version n’a été annoncée qu’après la sortie du jeu sur les consoles current-gen. On peut donc s’attendre à une annonce en 2025 pour les PCistes (et ils sont nombreux chez Frandroid) intégrant les dernières technologies de path tracing, qui auront d’ici là évolué depuis Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2.

Surtout, la version PC de GTA V a été le grand vecteur de développement du role play sur GTA Online, notamment sur Twitch. D’énormes communautés se sont ainsi lancées en interagissant non pas en tant que joueurs, mais en tant que personnages. Quand on sait que Rockstar a racheté en août dernier Cfx.re, l’équipe derrière les plus grosses communautés roleplay du jeu (FiveM et RedM), on se dit qu’une version PC est inévitable.

GTA 6 sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

C’est aussi l’une des grandes questions qu’on peut se poser. La Nintendo Switch 2, même si elle n’a pas encore été annoncée officiellement, devrait débarquer en 2024. Selon les dernières rumeurs, la future console portable de Nintendo devrait embarquer une architecture proche des RTX 3000 de Nvidia avec sa puce Tegra nouvelle génération. Soit une puissance supérieure à ce que peut proposer la Xbox Series S, console sur laquelle le jeu est bien prévu à la sortie (on en reparle juste après).

Maintenant que les anciens opus de la saga (jusqu’à San Andreas) ont eu le droit à leur remaster sur Nintendo Switch, tout comme celui de Red Dead Redemption premier du nom, on peut donc s’attendre à ce que GTA VI soit aussi prévu sur la prochaine console de Nintendo. Mais pour ça, il faudra encore attendre 2024 pour une éventuelle annonce.

Quelle place auront les réseaux sociaux dans le jeu ?

En 2013, GTA V mettait les réseaux en avant à sa façon. Nous étions dans l’ère de la montée en puissance de plateformes comme Facebook et Twitter, parodiées en LifeInvader et Bleeter dans le jeu, et les personnages pouvaient utiliser leur téléphone pour communiquer entre eux et voir les dernières news. Depuis, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans toutes les sphères de la société, aussi bien dans l’information, la politique, le marketing, mais aussi, la représentation de soi.

Source : Take-Two Source : Take-Two Interactive

Au vu de la bande-annonce de GTA VI, ils seront, semble-t-il, partie intégrante du gameplay ou du moins, de la narration du jeu. Le jeu va sans nul doute faire sa propre satire de la suprématie de TikTok, mais aussi du livestreaming et de toute une nouvelle génération d’influenceurs. Il s’agira ici d’un levier supplémentaire pour la satire qui devrait encore et toujours se trouver en cœur du propos.

Comment le jeu tournera-t-il sur Xbox Series S ?

Comme à chaque grosse sortie sur Xbox, GTA 6 devra, selon les contrats de licence avec Microsoft, sortir sur Xbox Series S, la machine la moins puissante des deux. On pourrait se demander comment un jeu, qui devrait repousser encore les limites du monde ouvert techniquement, pourrait convenablement tourner sur une telle console.

Le récent exemple de Starfield est encourageant, et pour cause : le jeu est édité par Microsoft, qui a participé à l’optimisation du jeu sur sa machine la moins onéreuse. Mais un récent exemple comme Cyberpunk 2077 voyait la définition interne du jeu (avant upscaling) descendre à 900 p et parfois 648 p en mode performance (via Digital Foundry). Si la Xbox Series S compte faire tourner GTA VI à 30 images par seconde, elle le fera au détriment de beaucoup d’effets visuels ainsi que d’une définition de rendu à 1440p maximum, sans surprise.

Là encore, il ne s’agit que de suppositions, mais on a hâte de voir comment Rockstar optimisera le jeu pour la Xbox Series S.