La Nintendo Switch 2 refait parler d’elle : sa date de lancement fait l’objet de bruits de couloir

La Switch 2 pourrait manquer Noël 2024. Plusieurs sources laissent entendre que Nintendo pourrait jouer les prolongations jusqu'au début de 2025. Si même Eurogamer, qui a l'oreille fine sur ces sujets, entend la même chose, c'est qu'il y a probablement du vrai là-dedans.

La Switch a fait un tabac depuis sa sortie en 2017. Mais avec un cœur techno qui date de 2015, bientôt 10 ans, on commence tous à trépigner pour un matériel moderne. Justement, la Switch 2 était attendue pour 2024. « Était », oui, mauvaise nouvelle…

Début 2025

Pedro Henrique Lutti Lippe, journaliste brésilien reconnu dans l’univers du jeu vidéo, a récemment partagé des informations indiquant que Nintendo pourrait repousser le lancement de sa prochaine console, la Switch 2, au début de 2025.

Ce décalage, bien qu’au sein de l’exercice fiscal 2024 pour l’entreprise, offrirait à Nintendo une marge supplémentaire pour finaliser son catalogue de lancement.

Cette stratégie viserait non seulement à peaufiner les jeux accompagnant la sortie de la console mais également à optimiser son impact financier. Ces déclarations trouvent écho chez Eurogamer, connu pour sa fiabilité, ce qui ajoute du crédit à cette rumeur.

Video Games Chronicle (VGC) ajoute à la conversation en confirmant, via deux sources liées au développement, que la fenêtre de lancement visée serait effectivement le premier trimestre de 2025. Cela dit, l’absence de confirmation officielle quant aux raisons de ce possible retard alimente les spéculations.

Actuellement, le planning de Nintendo pour 2024 semble plutôt léger avec quelques sorties annoncées pour la Switch actuelle, comme un jeu Princess Peach en mars, puis Luigi’s Mansion 2 et Paper Mario: The Thousand Year Door. Ça, mais également Metroid Prime 4, sans date de sortie, ça sent le passage de témoin.