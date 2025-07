Les jeux SNES sur Nintendo Switch 2 vont vous rendre encore plus nostalgiques

Nintendo a récemment ajouté un mode sur son émulateur SNES qui devrait raviver des souvenirs de jeux des années 90 ; mais seulement sur Nintendo Switch 2.

Nintendo ajoute le filtre CRT aux jeux SNES sur Nintendo Switch 2 // Source : Ravi Palwe – Unsplash

Après la Nintendo 64, c’est au tour de la Super Nintendo d’avoir droit à son filtre CRT, énormément demandé par les joueuses et joueurs qui ont connu ces jeux à leur sortie.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Un retour en enfance grâce au filtre CRT

Lorsque l’on jouait à la Super Nintendo Entertainment System (de son nom complet), nous ne nous rendions pas compte d’une chose : les télévisions cathodiques de l’époque affichaient des images très différentes de ce qui allait suivre quelques années plus tard. Ce fameux filtre emblématique de l’époque n’est autre que Cathode Ray Tube (CRT), une technologie utilisée dans nos anciennes télévisions qui crée des sortes de lignes très visibles à l’écran.

Lors du passage de ces vieux jeux sur des télévisions LCD, LED, OLED et tout ce que l’on connait de nos jours, une impression de lissage malvenu s’est invitée. De ce fait, il n’était pas rare de rejouer à un ancien jeu et de le trouver différent, voire même moins joli. Et pour cause : la qualité de nos télévisions ou écrans d’ordinateur récents est telle qu’elle vient accentuer les « défauts » du pixel art d’il y a 30 ans.

Exemple de comparaison d’un jeu Nintendo 64 avec et sans filtre CRT // Source : Nintendo

Si le filtre CRT virtuel existe depuis longtemps sur nos émulateurs, ça n’est que depuis hier que la Nintendo Switch 2 nous le propose pour les jeux Super Nintendo. Si vous voulez en profiter, il vous suffit d’avoir la console, un abonnement Nintendo Switch Online et d’activer la fonctionnalité dans l’application dédiée aux jeux SNES. Nul doute qu’après celle console et la Nintendo 64, le filtre sera ajouté sur les autres émulateurs de Nintendo.