La faillite est officielle pour cette marque française de vélos électriques en bambou

La marque française Cyclik, connue pour ses vélos électriques éco-conçus fabriqués à base de bambou et de lin, est malheureusement en faillite depuis 2 mois déjà. Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un avis le 6 juin dernier.

Source : Cyclik

Il se dit depuis des mois que la crise post-Covid 19 qui a frappé de plein fouet la filière du cycle en France et en Europe appartient désormais au passé. Et que l’année 2025 est annoncée comme celle de la stabilisation, avec un marché plus structuré, des stocks réduits, une demande qui reprend des couleurs et des nouveautés attractives.

Soit. Il n’empêche, comme un grand nombre de fabricants sur lesquels Frandroid a pu écrire au cours des dernières années, la marque française Cyclik n’a pas résisté à ces années de galère. Celle qui s’est spécialisée dans les vélos électriques éco-conçus et fabriqués à partir de bambou et de lin a en effet été déclarée en faillite peu avant cet été.

La chronologie des événements

La triste nouvelle était passée sous nos radars. C’est dans le cadre d’un échange avec Léry Jicquel, connu et reconnu pour sa Newsletter « Le Concentré Vélo » – que nous vous recommandons chaudement – que Frandroid a été mis au parfum. Un rapide coup d’œil sur le site Pappers permet d’ailleurs de mieux comprendre la chronologie des événements.

Le redressement judiciaire a tout d’abord été prononcé au tout début de l’année, dès le 7 janvier. Attention, redressement judiciaire ne rime pas forcément avec faillite. Ici, l’entreprise était en cessation de paiements, mais il existe une possibilité de redressement de la situation, avec une reprise validée par un tribunal de commerce par exemple.

Source : Cyclik

Le 26 mai dernier, le tribunal de commerce de Chambéry a validé l’ultime étape, celle de la liquidation judiciaire, avant de publier un document officiel le 6 juin. Sur son site, tous les vélos Cyclik sont indiqués en rupture de stock, nouvelle preuve – si tant est qu’il y en ait vraiment besoin – que les canaux commerciaux ont été coupés.

Des petites entreprises encore fragiles

Cyclik proposait deux vélos électriques à son catalogue : l’un urbain, l’autre gravel, que nous évoquions sur Frandroid en septembre 2024. Le projet était prometteur et séduisant sur le papier, avec une combinaison de matériaux relativement rares pour le souligner : du bambou avec du lin, faisant chuter le poids du vélo à seulement 14 kg.

Cette nouvelle faillite montre encore à quel point certaines entités ont été – voire le sont encore – fragiles et fragilisées par la crise du secteur, où la concurrence exacerbée laisse aussi parfois peu de places à de petits acteurs en quête de parts de marchés. Et ce, malgré un projet louable et attrayant.