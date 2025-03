Cette marque néerlandaise de vélos électriques a fait faillite, mais va heureusement repartir de l’avant

Officiellement déclarée en faillite mi-février, la marque néerlandaise de vélos électriques Brekr a été reprise par EcoMotion, soit la même entreprise derrière le rachat de QWIC et AGU. Une bonne nouvelle pour la société.

Spécialisée dans la conception de fatbikes électriques, l’acteur néerlandais Brekr avait malheureusement fait la Une des journaux mi-février en raison de sa mise en faillite officielle. Les causes ? De profonds problèmes d’approvisionnement et une image du fatbike effritée suite aux diverses polémiques qui ont secoué les Pays-Bas.

Un nom déjà connu

Le fait est que cette déroute est désormais de l’histoire ancienne, puisque Brekr a été racheté par EcoMotion, nous apprend Nieuwsfiets. Un accord a en effet été conclu avec l’administrateur de la faillite, David Vrijbergen. EcoMotion n’est pas inconnu de nos services : c’est aussi ce groupe qui a repris QWIC il y a un an et AGU plus récemment.

Avec 18 années d’existence, QWIC est considéré comme un acteur historique dans le vélo. AGU, de son côté, est surtout célèbre pour ses vêtements, sacoches et autres accessoires dédiés au cyclisme. EcoMotion se constitue donc un portefeuille de marques variées, qui, on l’imagine, a été pensé pour dérouler une stratégie commerciale crédible.

Poursuite des activités

Les fondateurs de Brekr, Niels Willems et Jasper Hagedoorn, ne sont pas pour autant écartés du projet : ils resteront en effet impliqués dans l’entreprise, mais sous la direction du nouveau propriétaire, indique Nieuwsfiets. Pour les clients, tout devrait se poursuivre comme à l’accoutumée.

Depuis l’été 2024, une vague de faillites frappe la filière du cycle. Les causes sont souvent communes : une forte baisse de la demande, couplée à une inflation qui a longtemps bondi au cours des dernières années.