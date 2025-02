C’est la faillite pour cette marque de vélos électriques néerlandaise : la mauvaise image des fatbikes y est pour quelque chose

La marque néerlandaise Brekr Smart Commute, spécialisée dans les fatbikes électriques, voit son aventure se terminer. Ses fondateurs ont officiellement déclaré la faillite, la faute à des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement et la mauvaise image dont pâtissent les fatbikes.

Le bilan est officiellement déposé pour Brekr Smart Commute, comme l’ont annoncé ses fondateurs Niels Willems et Jasper Hagendoorn sur leur page LinkedIn, nous apprend Nieuwsfiets. Cette nouvelle faillite rejoint une longue liste d’entreprises qui ont été contraintes de déposer le bilan depuis l’été dernier.

Simplon (insolvabilité, Autriche) fin septembre, WATT (faillite, Pays-Bas) début septembre, Timyo (faillite, Pays-Bas), Fuell (faillite, France-USA) en octobre, Stella (faillite, Allemagne) mi-novembre, Smafo, (insolvabilité, Allemagne) en décembre, Amslod (faillite, Pays-Bas) fin décembre, Cargoroo (faillite, Pays-Bas) fin 2024, ou encore Bayck (faillite, Pays-Bas) début janvier 2025 ou encore Sprick Holding GmbH (insolvabilité, Allemagne) mi-janvier.

Deux facteurs clés

Deux principales raisons viennent expliquer la déroute de Brekr. « La chaîne d’approvisionnement a de nouveau été perturbée par des problèmes dans la mer rouge, ce qui signifie que nous n’avons pas pu fabriquer suffisamment de vélos pendant la haute saison de l’année dernière, lorsque la demande était élevée », explique l’un de ses représentants.

Et d’aborder le second facteur : « Et puis il y a le débat sur les fatbikes aux Pays-Bas. Nous fabriquons un beau vélo, récompensé par des prix, innovant et surtout 100 % légal. Nous n’avons rien à voir avec ce qui préoccupe la presse et la Chambre des représentants, mais nous souffrons comme les bons parmi les méchants ».

Il convient ici de rappeler le contexte hollandais au sujet des fatbikes électriques. Le pays mène un long combat depuis septembre pour juguler la prolifération des fatbikes dits illégaux, ceux dont le débridage est très facile à mettre en place. Rappel de modèles, enquête à charge, saisies massives, propositions de loi, modèle jugé illicite : les actions ont été nombreuses à tous les niveaux.

« Est-ce la fin alors ? Pas à notre avis »

Globalement, l’image des fatbikes électriques a pris un coup ces derniers mois. Plus que probablement, les marques qui respectent les règles sont désavantagées par cette conjoncture.

« Est-ce la fin alors ? Pas à notre avis. Nous y étions presque et toute l’équipe est pleine d’énergie pour un redémarrage rapide. Cela devrait être possible. Nous pouvons le faire ! », concluent les dirigeants de Brekr. À noter que les chiffres annuels de 2023 du constructeur faisaient état d’un déficit de 650 770 euros.