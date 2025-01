Une nouvelle faillite montre la fébrilité persistante du marché des vélos électriques

La faillite de la marque néerlandaise Bayck montre une nouvelle fois la complexité du marché des vélos électriques, et que l’originalité n’est pas forcément un signe de réussite.

Bayck, le vélo électrique personnalisable. // Source : Bayck

Encore hier, nous parlions du coût des importations asiatiques qui pourrait potentiellement augmenter en 2025, mettant une pression supplémentaire sur les marques de vélos électriques, le tout dans une conjoncture déjà délicate. Aux Pays-Bas, certains petits acteurs ne survivent pas, avec une nouvelle faillite, celle de Bayck cette fois-ci, révèle NieuwsFiets.

L’entreprise n’avait plus de fonds pour se développer, tandis que « les locaux commerciaux sont fermés depuis un certain temps et il n’y a plus d’employés sur la liste de paie« , peut-on lire.

Une offre originale, mais très risquée

Créée en 2019, Bayck proposait une offre originale par rapport aux marques historiques. Son catalogue était formé d’un seul vélo électrique, totalement configurable, soit 320 versions différentes : moteur avant ou pédalier, transmission dérailleur ou moyeu à courroie, fourche suspendue ou non, tailles de pneus et batteries, 15 couleurs, etc.

Une proposition alléchante sur le papier, mais qui n’a apparemment pas trouvé son public. Cette déroute impacte aussi les clients qui ont commandé un cycle Bayck. « Ils ne récupéreront pas la caution et le vélo ne sera pas livré« , explique l’avocat Bart van de Wijnckel au média local Provinciale Zeeuwse Courant. « Il n’existe pas de système de garantie et il n’existe pas non plus d’adresses où les Bayck peuvent être réparés« , ajoute-t-il.

La cause principale est que de nombreuses pièces ne sont pas standardisées, un point nous rappelant VanMoof et sa faillite de l’époque.

Le média Nieuwsfiets cite un autre exemple parlant, celui d’un jeu-concours Esso pour gagner un Bayck début 2024. Les gagnants n’ont jamais reçu leur vélo, « en raison de retards dans la livraison de pièces en provenance de l’étranger« . On vous le disait lors de l’émission Twitch Survoltés #3 : privilégiez des vélos électriques aux pièces standardisées !

Une faillite de plus dans les vélos électriques

Bayck rejoint ainsi une liste toujours plus longue de marques en difficulté : Simplon (insolvabilité, Autriche) fin septembre, WATT (faillite, Pays-Bas) début septembre, Timyo (faillite, Pays-Bas), Fuell (faillite, France-USA) en octobre, Stella (faillite, Allemagne) mi-novembre, Smafo, (insolvabilité, Allemagne) en décembre, Amslod (faillite, Pays-Bas) fin décembre, Cargoroo (faillite, Pays-Bas) fin 2024.