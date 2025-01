Pourquoi le prix de certains vélos électriques pourrait augmenter en 2025

En raison d’une logistique plus coûteuse en provenance d’Asie selon une enquête, les vélos électriques importés pourraient devenir plus cher.

Source : Unsplash/thefallofmath

Le marché du vélo électrique a connu une baisse en 2023 en France et en Europe. Cela est en partie du à l’inflation et donc les prix qui ont freiné les acheteurs, couplés à une baisse de la demande. Si l’INSEE rassure avec une baisse de l’inflation en 2024 (1,3% contre 4,9% en 2023), cette dynamique se poursuit et les facteurs sont aussi nombreux que variables. Parmi eux, on trouve les containers. Rappelons que de nombreux composants, voire des vélos électriques entiers, proviennent d’Asie. Et ils risquent d’être encore plus chers en 2025.

Les imports de Chine et du Vietnam touchés

Ce n’est pas une source unique mais une enquête de Container xChange auprès de 900 professionnels du secteur en Chine qui le dit, nous révèle Bike Europe. Du moins, 82 % d’entre eux estiment que le prix des containers va augmenter en janvier. Cela pourrait avoir des conséquences pendant plusieurs mois voire l’année entière, que ce soit chez les marques ou les revendeurs de vélos électriques.

En Chine, les prix des containers avaient légèrement baissé ces derniers mois, précise Bike Europe, mais de façon moins importante en fin d’année 2024. « L’incertitude et la volatilité grimpante vont certainement contenir le prix des containers à un niveau élevé au premier trimestre 2025« , explique Christian Roeloffs, PDG de Container xChange.

Un vélo électrique fabriqué en Chine. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

« Les valeurs indiquent une tendance similaire au Vietnam« , ajoute le dirigeant, sachant que le pays est un des trois plus grands exportateurs vers l’Europe. Le prix des containers y a fortement augmenté en 2024 : 42 % à Haiphong et 66 % à Ho Chi Minh.

Plus de vélos Made in Europe ?

On peut donc émettre l’hypothèse selon laquelle le tarif final des vélos électriques pourrait légèrement augmenter pour le client, afin de compenser la potentielle hausse de prix des containers.

Certaines marques pourraient également revoir leur approvisionnement ou logistique, en se tournant davantage vers du Made in Europe voire du Made in France.