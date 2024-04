Quand et comment le marché du vélo (électrique) va-t-il se relever ? Voici le plan d’attaque de la filière

À l’occasion du festival Vélo In Paris 2024, l’Union Sport & Cycle a levé le voile sur tous les chiffres 2023 relatifs à la filière du cycle. Leurs représentants se sont également attardés sur les prévisions du marché et les leviers à actionner pour assurer la croissance du secteur.

Que l’année 2023 fut dure pour la filière du cycle. Les chiffres révélés par l’Union Sport & Cycle dans son Observatoire du Cycle 2023 sont tombés, avec un constat net et sans bavure : le vélo a été en net recul l’an passé, tant pour les cycles mécaniques qu’électriques. Pour autant, l’organisation a une vision et un plan bien défini pour repartir de l’avant.

La conférence de presse a en effet été l’occasion de présenter les prévisions du marché et les leviers à actionner pour retrouver la croissance. Déjà, L’US&C prévoit une consolidation des ventes jusqu’à début 2026. Avec, en fer de lance, les vélos électriques qui prendraient toujours plus d’importance. Les vélos mécaniques, eux, chuteraient progressivement.

Quatre grands axes de développement

À partir de début 2026, le marché reprendrait de belles couleurs pour continuellement progresser jusqu’en 2030. Évidemment, seul l’avenir nous dira si ces projections sont vraies ou pas. Mais l’heure est en tout cas à l’optimisme. Pour arriver à ses fins, l’organisme a un plan d’attaque articulé autour de quatre axes principaux.

La culture : « On a besoin de développer le ‘savoir rouler‘, et que ça continue. C’est ce qu’ils ont fait et réussi à faire en Hollande et dans les pays nordiques », argue Jérôme Valentin, Président & CEO chez Cycleurope Industries, et Vice-Président d’Union Sport & Cycle. Ce pan du projet concerne notamment les enfants, à qui il faut inculquer une culture vélo rapidement.

Les infrastructures : « Les collectivités et les villes investissent beaucoup. Il y a vraiment un développement des infrastructures, et il faut surtout le maintenir ». On le sait : donner un cadre sûr aux cyclistes pousse davantage les usagers à se déplacer à vélo. L’exemple de Paris est criant.

La formation. « Globalement, on est tous, aujourd’hui, à la recherche de nouveaux techniciens vélos. La formation est essentielle pour l’avenir de notre métier », poursuit Jérôme Valentin.

L’importance des pouvoirs publics

Le soutien des pouvoirs publics : « Ça s’est fait au Benelux et dans les pays scandinaves. Les aides vélos sont là. Les investissements industriels aussi, on a aujourd’hui de l’argent à dépenser », rappelle l’intéressé au sujet d’un appel à projets de 55 millions d’euros pour booster l’industrie du cycle en France.

« Il y a aussi de l’innovation. Tous les mois, de nouvelles marques et des nouveaux vélos électriques sont lancés. On est dans une dynamique de produit géniale. On est dans une industrie où l’on renouvelle en permanence les standards du passé », s’enthousiasme Jérôme Valentin.

Pour mieux comprendre le marché et ses subtilités, l’Union Sport & Cycle souhaite aussi s’intéresser de près au marché de l’occasion. « C’est vraiment la brique qu’il nous manque. Il faut absolument que l’on comprenne la dynamique de ce marché », conclut-il.