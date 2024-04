Les vélos électriques et mécaniques ont subi la dure crise de 2023 : voici les raisons et tous les chiffres à connaître

L’Union Sport & Cycle a présenté l’Observatoire du Cycle 2023 dans le cadre du festival Vélo In Paris 2024. L’occasion de se pencher sur une année si particulière pour la filière du cycle, qui a profondément souffert. Les tendances sont globalement à la baisse, même pour les vélos électriques.

L’Observatoire du Cycles 2023 était attendu de pied ferme par tous les observateurs et la presse. L’an passé, le secteur a tout particulièrement souffert de l’inflation, de la baisse de la demande et du surstockage. On s’attendait à des chiffres en berne : c’est malheureusement le cas, avec une tendance globale à la baisse.

L’Union Sport & Cycle, qui représente tous les acteurs du secteur – 94 % de la production des cycles en France et 70 % des ventes – a ainsi présenté son rapport annuel dans le cadre du festival Vélo In Paris 2024, où Frandroid s’est rendu. Globalement, le marché s’est rétracté de 5,5 % en termes de valeur (3,435 milliards d’euros vs 3,634 milliards d’euros en 2022).

Un marché en baisse, partout

La partie cycle a quant à elle reculé de 8 %, toujours en valeur, et a chuté de 2,378 milliards d’euros à 2,182 milliards d’euros en 2023. Les volumes de vente globaux suivent cette même tendance : 2,231 millions d’unités ont été écoulées l’an passé, contre 2,596 millions d’exemplaires en 2022. Le recul est significatif : -14 %.

Décomposons désormais ces chiffres, avec d’un côté les vélos mécaniques et de l’autre les vélos électriques. La première catégorie revendique 1,559 million de ventes, soit une diminution de 16 % par rapport à 2022 (1,857 million). Les cycles mécaniques peinent depuis de longues années déjà : c’est ici un recul de -31 % par rapport à 2019.

Les vélos électriques, qui ont toujours connu une croissance, enregistrent pour la première fois une baisse : 671 585 modèles vendus. C’est 9 % de moins que l’an passé, où 738 000 VAE ont trouvé preneur. Jérôme Valentin, Président & CEO chez Cycleurope Industries, et Vice-Président d’Union Sport & Cycle, apporte des explications à cette dynamique.

Les raisons de cette baisse

« C’est la première année où le VAE est en chute. Il y a trois éléments explicatifs : le vélo d’occasion pour commencer. Il y a des entreprises qui ont été créées pour se spécialiser dans le reconditionnement des VAE. C’est forcément une part de marché qui est prise sur les vélos électriques neufs », analyse l’intéressé.

Et de poursuivre : « Il y a aussi le marché des entreprises, comme les sociétés spécialisées dans la location de VAE pour les groupes. Et enfin, les collectivités jouent aussi un rôle : il y a une offre très compétitive et souvent subventionnée pour utiliser le vélo comme moyen de transport dans les villes. Paris est un exemple typique, avec Vélib et Véligo ».

Il y a pourtant quelque chose de rassurant là-dedans. « Ces éléments-là montrent que l’usage du vélo est en croissance, mais que les ventes, elles, sont en baisse ». Il est aussi important de mettre en perspective tous ces chiffres avec ceux de 2019, la dernière année de référence avant le Covid, qui a ensuite boosté le secteur. Les volumes de vente de VAE en 2023 représentent finalement une croissance de 71 % par rapport à 2019.

Les vélos urbains électriques ont beaucoup souffert

Les vélos électriques ont connu diverses mésaventures selon les segments de vélo. Nous reviendrons dans un article plus détaillé sur ces tendances. Faut-il simplement retenir les évolutions suivantes pour le moment :

VTC électrique : +5 %

Vélo de course électrique : +3 %

Cargo électrique : 0 %

VTTAE : -4 %

Vélo urbain électrique : -25 %

Pliant électrique : -25 %

Le prix moyen d’un vélo électrique a quant à lui stagné : 1967 euros. Le tarif d’un vélo mécanique pointe de son côté à 553 euros. Tout confondu, le prix moyen d’un cycle en France en 2023 est de 978 euros, soit une hausse de 7 %. « C’est la bascule du vélo mécanique vers le vélo électrique qui est le principal facteur de cette croissance », explique Jérôme Valentin.

D’autres éléments sont aussi à prendre en compte : « la baisse des vélos enfants, la croissance des vélos de route et gravel qui coûtent plus cher et aussi l’inflation », poursuit Jérôme Valentin. « Il faut se rendre compte que les vélos électriques, c’est 61 % de la valeur du marché global », contextualise-t-il.

Des facteurs aggravants divers et variés

Tous les éléments évoqués par Jérôme Valentin sont évidemment à coupler avec d’autres complications observées durant l’année 2023 : l’Union Sport & Cycle cite la croissance du PIB en berne, une inflation forte (+4,9 % par rapport à 2022), la confiance des ménages en baisse, mais aussi les conflits qui pénalisent le commerce international (Ukraine, Mer rouge).

Toutes ces conditions réunies et mises bout à bout ont ainsi, à leur échelle, ont joué un rôle sur l’état du marché en 2023.