Cette marque franco-américaine de vélos électriques haut de gamme fait faillite

La marque originale de vélos électriques – et de motos électriques – Fuell a déclaré faillite aux États-Unis, jetant un grand flou sur le sort des précommandes démarrées en 2023.

Source : Fuell

Fuell, c’est le Buell du vélo électrique. Derrière cette marque, Erik Buell qui a fondé la marque de motos éponyme s’était associé le Français François-Xavier Terny en 2019 pour développer des vélos originaux, ainsi que des motos électriques. Le Flluid-1 est ainsi sorti, avec pour crédo une grande autonomie, grâce à 2 batteries intégrées au cadre et un moteur français Valeo.

Malheureusement, Fuell vient de déclarer faillite, apprend-on dans le média néerlandais Bright. Nous pouvons confirmer cela par ce lien qui atteste du verdict ayant été rendu ce 16 octobre 2024, au tribunal de Milwaukee (États-Unis). Selon plusieurs sources via Reddit, de nombreux employés et consultants ont quitté la marque ces derniers mois, dont le président Gary DeMel.

Pourtant à l’Eurobike, nous avions rencontré le PDG et co-fondateur français, où rien ne présageait cette terne issue. Fuell rejoindrait ainsi les nombreuses faillites dans le vélo électrique, dont Larrun équipée du même moteur Valeo.

Quid des précommandes Fuell sur Indiegogo ?

Plus important, il paraît normal de se soucier du sort des clients qui ont commandé un vélo électrique Fuell via la plateforme Indiegogo. La dernière campagne de financement participatif des Flluid-2 et 3, toujours en ligne, a généré plus de 1,4 million d’euros, soit un cumul dépassant 5 millions au total en incluant les premiers modèles.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le hic, c’est que les livraisons ne suivraient pas. Selon Bright, un client des Fuell Flluid a enregistré de nombreux reports de livraisons, avant que le silence total ne débute en juillet. Rappelons que ces vélos électriques coûtent environ 6 000 euros pièce.

Contactée, la marque ne nous a pas encore répondu, mais nous ne manquerons pas d’ajouter de nouvelles informations concernant Fuell dans les prochains jours.