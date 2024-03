On a vu l’un des vélos électriques les plus français et il donne envie : voici le Radior

Radior est l’un des vélos électriques les plus français du marché avec 90 % de sa valeur, et presque 100 % en provenance d’Europe. Ce qui lui permet de bénéficier du label Origine France Garantie, et plus encore même.

Si le nom fait tilter certains, c’est que Radior est un ancien fabricant de vélos, né en 1904. 120 ans après, Radior refait surface, sous l’impulsion de 6 entrepreneurs ayant racheté le nom et voulant relancer l’aventure. Le premier objectif était de lancer un premier modèle en catimini, pour apprendre, puisque les propriétaires étaient alors étrangers au monde du cycle. Le second fut de rendre le vélo électrique le plus français possible.

Radior, un nom vintage pour un vélo moderne ultra Français

Pour cela, impossible de ne pas passer outre le cadre, que Radior fabrique ainsi lui-même. C’est d’ailleurs un des axes de développement de la marque, afin de vendre son savoir-faire à d’autres. “Sous le radar” pendant le début de la renaissance, la nouvelle étape est de se faire connaître, d’où la présence avec son stand au Salon de Lyon.

Le Radior Phen’x, vélo électrique urbain équipé. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le cousin Garuda, aux pneus plus polyvalent et fourche suspendue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Tous deux ont un cadre maison, avec cette barre de renfort. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le vélo Radior existe en deux versions, le citadin Phen’X et l’autre plus VTC Garuda avec sa fourche suspendu et pneus trekking. En acier, pour des raisons écologique, le VAE est également plus souple que l’aluminium, ce que l’on a pu sentir sur une prise en mains rapide. La maîtrise de cet élément permet en outre de garantir le vélo 10 ans.

90% de made in France

Cocorico, il décroche le certificat Origine France Garantie, avec plus de 90 % de la valeur venant de l’Hexagone. Car la partie cycle l’est aussi via le porte-bagages maison, le cintre Baramind prouvant atténuant les vibrations du vélo rigide, les jantes Mach 1 et les pneus Hutchinson rendant le modèle polyvalent.

Le moteur Valeo Cyclee porte la dimension française, embarquant la boîte automatique Effigear à 7 vitesses. De plus, nous avons pu tester la V3, la nouvelle version moins latente au pédalage et surtout moins bruyante. Nous avons pu entendre cette évolution sur les quelques hectomètres au guidon du Radior. Les 130 Nm de couple sont sans doute un peu de trop pour ce type de vélo électrique, bien que certains lyonnais, isérois ou savoyards y voient un intérêt en dénivelé. Le choix de la chaîne (à la place d’une courroie qui viendrait hors d’Europe) est également pensé,

L’écran de l’assistance, où l’on peut choisir 3 modes, ainsi qu’entre vitesses auto ou manuelles. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La batterie est bordelaise, venant de Néogy. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une transmission par chaîne. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La marque complète l’assistance par une batterie française Valeo Ultra 500 Wh (630 Wh en option), d’origine Néogy (Gironde), dont les cellules restent asiatiques. Autour de ces composants, Radior cherche majoritairement chez les voisins, de quoi annoncer 98 % de Made in Europe : freins Magura, selle Montegrappa et béquille Ursus (Italie). Les 2 % restants sont dus à la potence, dernier élément provenant de Taïwan.

Un Radior à prix d’or mais vélo haut de gamme

Cette quête du 100 % français a un coût. Le vélo électrique Radior débute à 4 090 euros, avec porte-bagages en option (220 euros) tout comme la fourche suspendue sur le Phen’X (230 euros). Un tarif élevé, mais finalement compétitif compte tenu des prestations. Et les clients sont bien-là, avec plusieurs centaines de vélos sur les rails en 2024. Radior rejoint ainsi les marques Ymagine ou encore Ultima dans le but de reconstruire une filière vélo en France.

Et surprise de ce Salon de Lyon 2024, une édition 120 ans des Radior sublimait le stand avec sa livrée aux couleurs rétro !